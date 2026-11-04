Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đấu giá 3.790 căn tái định cư ở Thủ Thiêm, giá khởi điểm hơn 18.253 tỉ đồng

tác giả
ÁI NHÂN
và 1 tác giả khác
ÁI NHÂN
ÁI NHÂN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định đấu giá 5 lô đất và 3.790 căn nhà tái định cư trên đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh với giá khởi điểm 18.253 tỉ đồng.

TP.HCM đấu giá 5 lô đất và 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Cụm nhà tái định cư 3.790 căn ở Thủ Thiêm để trống, hoang hóa nhiều năm sắp được đấu giá - Ảnh: HỮU DUY

Các lô đất được đấu giá bao gồm: lô đất 1.K7.9.HH (trước đây là lô R1) có diện tích 31.461,7m²; lô đất 1.K7.5.HH (trước đây là lô R2), diện tích 8.167m²; lô đất 1.K7.6.HH (trước đây là lô R3), diện tích 7.342,7m²; lô đất 1.K7.8.HH (trước đây là lô R4), diện tích 19.616,2m²; lô đất 1.K7.7.HH (trước đây là lô R5), diện tích 12.235,1m². 

Tổng diện tích 5 lô đất là 78.822,7m² thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ. Trong đó lô R1 chức năng ở 61,8%, chức năng dịch vụ 38,2%; lô R2 chức năng ở 86%, chức năng dịch vụ 14%; lô R3 chức năng ở 86,7%, chức năng dịch vụ 13,3%; lô R4 chức năng ở 87,7%, chức năng dịch vụ 12,3%; lô R5 chức năng ở 86,9%, chức năng dịch vụ 13,1%.

Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư thuộc 2 dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án thứ nhất gồm 2.220 căn hộ, trong đó lô R1 gồm 1.438 căn hộ thuộc 8 khối nhà A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4; lô R2 gồm 416 căn hộ thuộc 3 khối nhà C1, C2, C3; lô R3 gồm 366 căn hộ thuộc 3 khối nhà D1, D2, D3.

Dự án thứ hai gồm 1.570 căn hộ, trong đó lô R4 gồm 975 căn hộ thuộc 5 khối nhà A, B, C, D, E; lô R5 gồm 595 căn hộ thuộc 6 khối nhà A, B, C, D, E, F.

Thời hạn sử dụng đất được quy định là 50 năm, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. 

Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất được xác định là hơn 18.253 tỉ đồng (tại thời điểm tháng 10-2026). Trong đó giá trị quyền sử dụng đất là hơn 11.316 tỉ đồng; 3.790 căn hộ tái chung cư tái định cư là hơn 6.360 đồng; giá trị phân bổ hạ tầng gần 577 tỉ đồng.

Người tham gia đấu giá phải có vốn gần 8.000 tỉ đồng

Theo quyết định, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp tiền đặt trước hoặc thực hiện bảo lãnh ngân hàng thay thế tiền đặt trước trong trường hợp pháp luật cho phép, theo phương án đấu giá đã được phê duyệt và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, đất đai và các quy định có liên quan.

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 39.843 tỉ đồng gồm: Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tính theo tổng giá khởi điểm đấu giá: 18.253 tỉ đồng; tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến: 21.589 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Tổng vốn đầu tư dự kiến là cơ sở xác định điều kiện về vốn chủ sở hữu của người tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Tổng vốn đầu tư thực tế được xác định trên cơ sở giá trúng đấu giá, hồ sơ dự án đầu tư và các chi phí hợp pháp có liên quan.

Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án.

Trường hợp xác định tổng vốn đầu tư dự kiến toàn bộ là 39.843 tỉ đồng, mức vốn chủ sở hữu tối thiểu tương ứng là gần 8.000 tỉ đồng.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất nêu tại quyết định này theo đúng phương án đấu giá đã được phê duyệt, trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

Đồng thời chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và phương án đấu giá đã được phê duyệt; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng và không đặt thêm điều kiện trái quy định pháp luật.

TP.HCM đấu giá 5 lô đất và 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh 3.Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh việc chậm đấu giá đất

Tiến độ đấu giá đất năm 2026 tại TP.HCM còn chậm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đẩy nhanh việc chuẩn bị hồ sơ, đấu giá những khu đất đủ điều kiện và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ÁI NHÂN - KỲ PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thủ Thiêm Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đấu giá đất tái định cư phường An Khánh

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất