Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh việc chậm đấu giá đất

UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh việc đấu giá các khu đất đã đủ điều kiện tại thành phố - Ảnh minh họa: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa có văn bản số 10373, truyền đạt ý kiến của chủ tịch UBND TP.HCM về nội dung đẩy nhanh, chấn chỉnh việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Trước đó, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 để đưa quỹ nhà, đất vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, khai thác nguồn lực từ đất đai và tài sản công (gồm việc đấu giá đất).

Trong năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỉ đồng. UBND TP.HCM yêu cầu tập trung nguồn lực, đẩy mạnh các giải pháp tăng thu, chống thất thu.

Tuy nhiên, tiến độ đấu giá đất theo kế hoạch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Lãnh đạo UBND TP.HCM đã nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu báo cáo kết quả.

Do đó, chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM và các đơn vị liên quan xem lại toàn bộ danh sách khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2026.

Với từng khu đất, phải xác định rõ tình trạng pháp lý, điều kiện đấu giá, những việc còn vướng, nguyên nhân chậm, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Các đơn vị được yêu cầu tập trung nhân lực, đưa ra tiến độ cụ thể và phối hợp xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Những khu đất đã đủ điều kiện phải được ưu tiên hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá, để đạt kết quả cao nhất trong kế hoạch năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu kiểm tra kỹ hồ sơ từng khu đất trước khi đưa đi thẩm định, phê duyệt và đấu giá. Hồ sơ phải đầy đủ, thống nhất về thông tin, số liệu, căn cứ pháp lý, phù hợp với hiện trạng, quy hoạch và phương án sử dụng đất đã được phê duyệt.

Đơn vị lập hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp và chất lượng hồ sơ. Các đơn vị phải chủ động phối hợp để bổ sung, chỉnh sửa ngay những nội dung còn thiếu, không để hồ sơ bị yêu cầu bổ sung hoặc trả lại nhiều lần…

Việc thẩm định, phê duyệt và đấu giá phải đúng thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục và thời hạn. Việc đẩy nhanh tiến độ không được bỏ qua các điều kiện, thủ tục bắt buộc.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM được giao lập bảng theo dõi riêng cho từng khu đất, từ khâu hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, phê duyệt đến chọn tổ chức đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá. Những phần việc chậm phải được xác định để phối hợp xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp tiến độ, kết quả và báo cáo UBND TP.HCM những trường hợp chậm, vướng mắc kéo dài hoặc có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch.