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Giao Đại Quang Minh 4 lô đất gần 43.000m² ở Thủ Thiêm để thanh toán hợp đồng BT dự án cầu Thủ Thiêm 2

tác giả
ÁI NHÂN
ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

4 lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng diện tích gần 43.000m² được giao cho Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng BT xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

- Ảnh 1.

Cầu Thủ Thiêm 2 được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa có quyết định giao 4 lô đất thuộc khu chức năng số 6, khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh cho Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

Theo quyết định, việc giao đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 260/2025/QH15 và Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

Tổng diện tích 4 lô đất được giao gần 43.000m², gồm lô 6-2 (9.130,5m²), lô 6-5 (10.572,6m²), lô 6-6 (5.874,4m²) và lô 6-7 (17.386,8m²). Mục đích sử dụng đất xây dựng khu chung cư theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Hình thức sử dụng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm kể từ ngày 5-11-2026.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá đất, phối hợp xác định ranh giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng BT, rà soát, đối chiếu giá trị hợp đồng với giá trị quỹ đất thanh toán, bảo đảm không gây thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công. 

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật.

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Cầu Thủ Thiêm 2 được đổi tên thành cầu Ba Son - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cầu Thủ Thiêm 2 xây dựng theo hợp đồng BT với tổng kinh phí gần 3.100 tỉ đồng

Năm 2015 cầu Thủ Thiêm 2 được tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng. Cầu có chiều dài gần 1,5km với kinh phí xây dựng gần 3.100 tỉ đồng, được xem là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn.

Cầu Thủ Thiêm 2 kết nối khu vực trung tâm cũ của TP.HCM (phía quận 1) với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tháng 4-2022, cầu Thủ Thiêm chính thức khánh thành và thông xe. Đến tháng 6-2023, cầu Thủ Thiêm được chính thức đổi tên thành cầu Ba Son.

TP.HCM giao 4 lô đất ở Thủ Thiêm thanh toán hợp đồng BT dự án cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 4.Cầu Thủ Thiêm 2 chính thức đổi tên thành cầu Ba Son

TP.HCM đã thực hiện nghi thức gắn biển tên mới cho 2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Ba Son và cầu Thủ Thiêm. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 2 là cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm 1 vẫn giữ nguyên tên Thủ Thiêm.

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    Chủ đề: giao đất cầu Thủ Thiêm 2 Khu đô thị mới Thủ Thiêm hợp đồng BT cầu Ba Son

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