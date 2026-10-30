Chung cư Roxana Plaza 'đắp chiếu' rồi đòi tăng giá, đại biểu TP.HCM đề nghị giải quyết dứt điểm

Đại biểu Trần Thành Trọng phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM sáng 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 30-10, thảo luận tại hội trường kỳ họp HĐND TP.HCM, đại biểu Trần Thành Trọng đề nghị cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan tranh chấp tại chung cư Roxana Plaza, phường Bình Hòa, TP.HCM.

Theo đại biểu Trần Thành Trọng, dự án chung cư Roxana Plaza từng thu tiền của nhiều khách hàng tới 30 - 70% giá trị căn hộ. Tuy nhiên do tranh chấp giữa hai doanh nghiệp là Công ty Tường Phong và Công ty Naviland mà dự án từng bị "đắp chiếu", kéo dài, dẫn tới khiếu nại đông người của người dân.

Hiện nay dự án được tiếp tục thi công, nhưng chủ đầu tư yêu cầu tăng giá bán cao hơn nhiều so với giá cũ, khiến nhiều người mua căn hộ bức xúc.

Theo đại biểu, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã thanh tra dự án, kết luận chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng mua bán căn hộ. Đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo vệ quyền lợi của người dân, trong đó có nhiều người là người lao động, công nhân khó khăn.

Trong đó đề nghị tòa án khi xét xử cần xem xét bản chất vụ việc từ đầu, khi nhiều người dân đã đóng tiền lên tới 70% giá trị căn hộ để có phán quyết hợp lý, hợp tình.

Ông Phạm Văn Nghì - Chánh Thanh tra TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Phạm Văn Nghì - Chánh Thanh tra TP.HCM - trả lời tại hội trường cho biết dự án chung cư Roxana Plaza có tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ, là tranh chấp dân sự.

Về trách nhiệm quản lý, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại. Hiện vụ việc tiếp tục do tòa án xem xét giải quyết.

Trả lời đại biểu HĐND TP.HCM, lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM cho biết đơn vị căn cứ kết luận thanh tra để yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng cam kết. Những nội dung kết luận thanh tra đã nêu nhà đầu tư phải thực hiện. Vừa qua chủ đầu tư dự án chung cư Roxana Plaza có xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn tiến độ đầu tư, nhưng chưa được cơ quan chức năng chấp thuận.

Điều hành phần thảo luận, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM - đề nghị TAND TP.HCM chỉ đạo xét xử liên quan vụ việc trên tinh thần giải quyết sớm, đúng quy định.

Cổng của dự án Roxana Plaza treo biển hiệu của Công ty Naviland, nên khách hàng tin tưởng ký hợp đồng với doanh nghiệp này, trong khi đứng tên dự án từ đầu là Công ty Tường Phong. Kết luận thanh tra yêu cầu Tường Phong có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng mua bán căn hộ do Naviland đã ký - Ảnh tư liệu: BÁ SƠN

Yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hợp đồng với hơn 1.000 người mua chung cư Roxana Plaza Trước đó vào tháng 9-2023, Thanh tra tỉnh Bình Dương (nay hợp nhất với Thanh tra TP.HCM) có thông báo kết luận thanh tra liên quan dự án Roxana Plaza (còn có tên gọi khác là dự án khu nhà ở thương mại - dịch vụ Contentment Plaza). Đây là dự án có vị trí đẹp mặt tiền quốc lộ 13, trên khuôn viên khu đất hơn 8.423m2 tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bình Hòa, TP.HCM). Kết luận thanh tra yêu cầu nhà đầu tư là Công ty TNHH dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng mua bán căn hộ do Công ty cổ phần Naviland đã ký với khách hàng, dựa trên "hợp đồng ủy quyền khai thác đầu tư dự án" mà hai công ty đã ký kết trước đó. Theo kết luận thanh tra, đã có tới 1.082 căn hộ được Công ty Naviland ký hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng. Đáng lẽ dự án Roxana Plaza phải đi vào hoạt động từ tháng 6-2021, nhưng bị chậm tiến độ do giữa các cổ đông của Công ty Naviland và Công ty Tường Phong có mâu thuẫn, tranh chấp. Ngoài việc yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký với các khách hàng, kết luận thanh tra yêu cầu Công ty Tường Phong phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện để hoàn thành dự án theo tiến độ được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. UBND tỉnh Bình Dương cũng ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Tường Phong 275 triệu đồng do đã chậm triển khai dự án. Công ty Naviland bị xử phạt 275 triệu đồng vì đã ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ khi chưa được cấp "giấy xác nhận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai"…