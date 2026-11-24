Dòng người chật kín khu vực giao lộ đường Nguyễn Huệ với đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) để chờ xem trình diễn nghệ thuật 3D mapping - Ảnh: THUẬN VĂN

Tối 24-11, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) trở nên vô cùng sôi động khi đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi đổ về để theo dõi chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D mapping.



Đây là buổi trình chiếu nghệ thuật 3D mapping lần thứ hai nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết tại TP.HCM, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Trước đó vào tối 22-11, màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn trên nền kiến trúc trụ sở UBND TP.HCM đã thu hút đông đảo người dân TP, du khách đến chiêm ngưỡng và chia sẻ rộng rãi.

Lần này, để mang lại trải nghiệm mới mẻ, không gian trình chiếu được đơn vị tổ chức thực hiện trên bề mặt công trình Rex Hotel Sài Gòn (ngay giao lộ đại lộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Chương trình trình chiếu chính thức bắt đầu từ 19h và kéo dài trọn vẹn trong 30 phút.

Khán giả có mặt tại phố đi bộ đắm chìm trong sự kết hợp mãn nhãn giữa âm thanh sống động và ánh sáng laser đa sắc màu qua 3 tiết mục mang đậm tính nghệ thuật và thông điệp thời đại, bao gồm: Ánh sáng của kỷ nguyên mới; Dòng chảy bản sắc - Nhịp cầu thịnh vượng; Play the future - Khai mở kỷ nguyên số.

Ứng dụng công nghệ 3D mapping hiện đại do VINAMA JSC thực hiện, không chỉ tái hiện dòng chảy văn hóa ngàn năm của dân tộc mà còn khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, đang mạnh mẽ vươn mình vào kỷ nguyên số.

Sự kiện tiếp tục khẳng định sức hút của Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết, đem đến một không gian gắn kết, địa điểm tham quan vui chơi cho người dân TP.HCM và du khách.



Hình ảnh 3D mapping trên Rex Hotel Sài Gòn tối 24-11:

Chương trình trình diễn nghệ thuật 3D mapping nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc tại TP.HCM nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 - Ảnh: THUẬN VĂN

Tối 24-11, các tiết mục trình diễn 3D mapping chiếu trên một phần bề mặt công trình Rex Hotel Sài Gòn (mặt đường Lê Lợi) - Ảnh: THUẬN VĂN

Dòng chữ 'VIỆT NAM' đầy tự hào trên nền Rex Hotel Sài Gòn bởi công nghệ 3D mapping - Ảnh: HỮU DUY

Những công trình lịch sử, nét đẹp văn hóa của TP.HCM được khắc họa đầy sống động qua công nghệ 3D mapping - Ảnh: THUẬN VĂN - HỮU DUY

Nhóm bạn trẻ thích thú và ấn tượng trước màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc tối 24-11 - Ảnh: HỮU DUY

Nhiều cập đôi, gia đình lựa chọn không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ trải nghiệm không gian Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc, xem trình diễn 3D mapping và ngắm pháo hoa vào Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên trên cả nước - Ảnh: HỮU DUY

Chị Võ Như Quỳnh cùng nhóm bạn đến trung tâm TP.HCM trải nghiệm các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Mọi người mong muốn những hình ảnh 3D mapping mãn nhãn như vừa trình chiếu trong những ngày qua sẽ xuất hiện nhiều hơn ở nhiều địa điểm văn hóa, địa danh lịch sử để phục vụ rộng rãi hơn cho cộng đồng - Ảnh: HỮU DUY