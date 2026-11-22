Tối 22-11, chương trình biểu diễn nghệ thuật 3D mapping được trình chiếu ngay trên bề mặt kiến trúc trụ sở UBND TP.HCM. Tiếp nối vào tối 24-11, hoạt động tiếp tục diễn ra tại không gian bề mặt công trình khách sạn REX - Ảnh: THUẬN VĂN

Chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D mapping khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026 mang chủ đề "TP.HCM - Hội tụ sắc màu văn hóa Việt Nam".



Phát biểu khai mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh người dân và du khách hội tụ về TP.HCM để tham dự các hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, chào mừng "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24-11) - năm đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của dân tộc, mà còn là dịp để khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

"Thành phố luôn tin tưởng và mong muốn mỗi người dân và mỗi du khách khi đến với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết sẽ không chỉ được hòa mình vào những hoạt động văn hóa đặc sắc, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, tình đoàn kết giữa các cộng đồng và nghĩa tình của TP.HCM" - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao hoa đến ông Trần Việt Tân - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần truyền thông VINAMA (đơn vị tổ chức chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D mapping) - Ảnh: THUẬN VĂN

Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách trong đêm khai mạc là màn trình diễn nghệ thuật 3D mapping tại không gian trước trụ sở UBND TP.HCM. Sự kiện tạo ra một không gian nghệ thuật thị giác hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ trình chiếu tối tân với các giá trị lịch sử, truyền thống.

Tác phẩm đinh của đêm diễn mang tên "The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận", được cấu trúc chặt chẽ qua 3 chương: Khởi nguyên, Hiện tại và Tương lai. Đây là ba lát cắt của một hành trình xuyên suốt nhằm kể lại câu chuyện phát triển tự hào của dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh trình chiếu không chỉ tái hiện những huyền thoại khởi nguồn của dân tộc như truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình tượng Rồng Tiên hay sự gắn kết của 54 dân tộc anh em, mà còn khắc họa rõ nét hành trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM.

Bên cạnh đó, người xem được chứng kiến hình ảnh một thành phố hội tụ những dòng người, nơi giao thoa các nền văn hóa và không ngừng chuyển mình qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Khép lại màn trình diễn, không gian ánh sáng mở ra niềm tin và hy vọng. Tác phẩm truyền tải thông điệp mạnh mẽ: những giá trị di sản từ quá khứ chính là nền tảng vững chắc cho sự đổi mới, sáng tạo, tiếp thêm khát vọng xây dựng một TP.HCM hiện đại, phát triển và vươn tầm quốc tế.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Trần Việt Tân - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần truyền thông VINAMA - cho biết đơn vị mong muốn từng câu chuyện được kể, từng thiết bị được đơn vị sử dụng sẽ khắc họa những công trình lịch sử mang đậm giá trị văn hóa truyền thống và giá trị khích lệ tinh thần phát triển cho mỗi người dân TP.HCM.

"Chúng tôi mong muốn tinh thần đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và tinh thần viết tiếp những câu chuyện hòa bình, viết tiếp những câu chuyện về sự phát triển không chỉ trong mỗi người dân mà của cả TP.HCM" - ông Trần Việt Tân nói.

Hình ảnh biểu diễn nghệ thuật và trình chiếu 3D mapping chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM:

Những hình ảnh, biểu tượng tiêu biểu của một TP.HCM phát triển mạnh mẽ, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế hiện diện qua phần trình chiếu nghệ thuật 3D mapping - Ảnh: THUẬN VĂN

Bằng ngôn ngữ ánh sáng, người xem như được bước vào một chuyến du hành ngược thời gian đặc biệt để tìm về cội nguồn, cảm nhận những giá trị văn hóa trường tồn và hướng đến khát vọng tương lai - Ảnh: THUẬN VĂN

Đông đảo người dân TP và du khách quốc tế tập trung tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng thức màn trình chiếu 3D mapping chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tối 22-11 - Ảnh: HỮU DUY

Bạn Trần Thị Ái Như cảm thấy mãn nhãn trước những hình ảnh được trình chiếu trên bề mặt trụ sở UBND TP.HCM. "Tối 24-11 sắp tới, chắc chắn mình sẽ mời thêm bạn bè đến chiêm ngưỡng những hình ảnh sống động về TP.HCM sẽ được trình chiếu" - Ảnh: HỮU DUY