Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng khu phố 31, phường Bình Trưng tại ngày hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 21-11, khu phố 31, phường Bình Trưng, TP.HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình". Ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - tham dự ngày hội.

Mối quan hệ mật thiết giữa đoàn kết và văn hóa

Phát biểu tại ngày hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để bà con gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng nhìn lại những việc đã làm được, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu và trao đổi những vấn đề cần tiếp tục quan tâm.

Đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền và Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân; từ đó phối hợp giải quyết những việc thiết thực ngay từ cơ sở.

Ông Đặng Minh Thông cho biết điểm đặc biệt là ngày hội năm nay được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (18-11 - 24-11), càng làm rõ mối quan hệ mật thiết giữa đoàn kết và văn hóa.

Tuyên dương các gương "Người tốt, việc tốt" tại khu phố 31, phường Bình Trưng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Tôi nghĩ văn hóa không phải điều gì xa vời. Văn hóa hiện diện trong lời ca, điệu múa, trong món ăn truyền thống, chiếc áo dài và những lời thăm hỏi, nụ cười chia sẻ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Những bản sắc tốt đẹp ấy của cha ông được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đó chính là tình làng nghĩa xóm, nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng là nét đẹp rất riêng của TP.HCM", ông Thông nói.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên và toàn thể Nhân dân khu phố 31 trong củng cố tình đoàn kết, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Những kết quả ấy tuy bình dị nhưng rất đáng trân trọng, bởi đó là thành quả của sự đồng lòng, chung sức, là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết ngay từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Sự đồng lòng của Nhân dân là nguồn sức mạnh lớn nhất để TP.HCM phát triển

Văn hóa không phải điều gì xa vời, mà hiện diện trong lời ca, điệu múa, trong những món ăn truyền thống, chiếc áo dài và cả những lời thăm hỏi, nụ cười sẻ chia, giúp đỡ nhau lúc khó khăn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong bối cảnh TP.HCM đang hướng tới xây dựng các khu dân cư "đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc" giai đoạn 2026 - 2030, ông Thông đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và toàn thể Nhân dân khu phố lựa chọn những việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân, phát huy vai trò chủ thể và tinh thần tự quản của cộng đồng.

Ông Thông đề nghị địa phương lắng nghe Nhân dân, phối hợp giải quyết những kiến nghị chính đáng, tháo gỡ khó khăn cho người dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế, giao thông, môi trường, an ninh và an sinh xã hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong đó chú trọng củng cố đoàn kết, phát huy dân chủ và lắng nghe Nhân dân, phối hợp giải quyết những kiến nghị chính đáng, tháo gỡ khó khăn cho người dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế, giao thông, môi trường, an ninh và an sinh xã hội.

Song song đó đổi mới hoạt động của Mặt trận và nâng cao hiệu quả các phong trào tại cơ sở. Tiếp tục vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp và từng bước ứng dụng công nghệ số để người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ thuận lợi hơn.

Trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn khu phố 31, phường Bình Trưng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đồng thời xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh và nâng cao chất lượng sống; khơi dậy vai trò chủ thể và tinh thần đóng góp của mỗi người dân.

"TP.HCM luôn quan tâm đến cơ sở, bởi sự phát triển của thành phố phải bắt đầu từ cuộc sống ngày càng tốt đẹp của mỗi người dân và niềm tin, sự đồng lòng của Nhân dân chính là nguồn sức mạnh lớn nhất để thành phố phát triển", Phó bí thư Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Góp sức xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình Năm 2026, khu phố 31, phường Bình Trưng đã duy trì tỉ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%. Các mô hình tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy, đường cờ kiểu mẫu hoạt động hiệu quả. Trên địa bàn không xảy ra trường hợp xây dựng không phép, sai phép, điểm nóng về an ninh trật tự. Với tinh thần tương thân tương ái, bà con khu phố cùng các nhà hảo tâm đã chung tay chăm lo an sinh xã hội tại địa phương qua chương trình chăm lo Tết, trao học bổng cho các em khó khăn, chăm lo gia đình chính sách. Bà con đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chung sức, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ khu dân cư, chung tay xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Năm 2026, khu phố 31, phường Bình Trưng đã duy trì tỉ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95% và nhiều kết quả đáng ghi nhận - Ảnh: QUANG ĐỊNH