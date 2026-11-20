Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố Phú Thạnh, phường Phú Mỹ - Ảnh: A LỘC

Chiều 20-11, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố Phú Thạnh (phường Phú Mỹ).

Ngày hội có chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình", với sự tham dự của lãnh đạo phường Phú Mỹ, giáo viên, học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp và hơn 150 đại biểu đại diện các hộ gia đình trên địa bàn khu phố.

Theo báo cáo, khu phố Phú Thạnh hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Nguồn vốn vay hơn 16,1 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hàng trăm lượt hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2026, khu phố có 98% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Bên cạnh đó, khu phố đã vận động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 761 lượt người (đạt 95,36% chỉ tiêu), hoàn thành 100% chỉ tiêu hiến máu nhân đạo và trao hàng trăm phần quà cho gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật…

Hưởng ứng chương trình trồng một triệu cây xanh trên địa bàn TP.HCM, tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc đại diện lãnh đạo thành phố trao tặng cây xanh hạnh phúc cho Chi bộ, Ban điều hành và Ban công tác Mặt trận khu phố Phú Thạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo phường Phú Mỹ tặng quà cho các hộ dân tiêu biểu - Ảnh: A LỘC

Dịp này, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao 10 phần quà của thành phố cho các hộ dân tiêu biểu và 30 suất học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Ban tổ chức cũng trao 10 phần quà từ Quỹ "Vì người nghèo" phường Phú Mỹ cho các hộ khó khăn; khen thưởng khu phố Phú Thạnh đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, 4 Gia đình văn hóa tiêu biểu, 5 gương "Người tốt, việc tốt" và tri ân 11 nhà hảo tâm.

Ngoài ra, Ban điều hành và Ban công tác Mặt trận khu phố Phú Thạnh cũng phát động, ký kết thi đua năm 2027 với 8 chỉ tiêu trọng tâm, hướng đến xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc.