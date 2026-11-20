Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng thầy cô Trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Kim Long, TP.HCM) nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Ảnh: A LỘC

Ngày 20-11, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng thầy cô Trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo TP.HCM và xã Kim Long đã trao quà tặng giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đào Văn Phước - Hiệu trưởng nhà trường - bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM. Theo ông, những phần quà không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp thầy cô thêm gắn bó với nghề, học sinh có thêm động lực học tập.

Thay mặt nhà trường, ông Phước khẳng định tập thể nhà trường sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường nội trú an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Phước Lộc vui mừng khi thấy học sinh vui vẻ, phấn khởi và trật tự hơn.

Ông đánh giá đây là thành quả của quá trình giáo dục, rèn luyện, yêu thương và chăm sóc của đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đội ngũ nhà giáo giữ vai trò quan trọng trong đào tạo thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chỉ số về giáo dục, đào tạo cũng là căn cứ đánh giá sự phát triển bền vững của địa phương và mức độ đáng sống của một đô thị.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của hội đồng sư phạm, tập thể nhà trường và đội ngũ giáo viên.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, nhất là những kiến nghị của nhà trường, báo cáo cấp có thẩm quyền để tạo điều kiện cho trường hoạt động thông suốt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trồng cây đại đoàn kết tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp - Ảnh: A LỘC

Đồng thời, ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với lực lượng vũ trang, trực tiếp là Bộ đội biên phòng, có chương trình hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đối với địa phương, ông đề nghị Đảng ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Kim Long phối hợp với các địa phương có học sinh theo học tại trường, hỗ trợ các em học tập tốt, phấn đấu học lên cao hơn, trở thành công dân tốt, thay đổi cuộc đời bằng con đường học tập, sớm tiếp cận thị trường lao động và phát triển kinh tế hộ, kinh tế gia đình.

Sáng cùng ngày, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng thầy cô, học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ).

Tại đây, Phó bí thư Thành ủy đã tham gia trồng cây đại đoàn kết và trao tặng vườn cây đại đoàn kết cho nhà trường.