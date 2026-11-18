Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 18-11, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác đến tham dự, chia vui cùng bà con Nhân dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Phước Thuận.

Ngày hội được chính quyền tổ chức trang trọng, thực sự là ngày vui lớn của bà con địa phương.

Những tiết mục văn nghệ được đầu tư công phu, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống vùng đất, con người Tuy Phước và Gia Lai như: nghệ thuật bài chòi, hò bả trạo, hát tuồng…

Tại ngày hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nói rằng đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là cội nguồn sức mạnh vô địch làm nên mọi thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta suốt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Phước Thuận, xã Tuy Phước - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vì thế đã trở thành nét đẹp trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội đất nước. Là hình mẫu gắn kết cộng đồng, tăng cường tình làng nghĩa xóm, củng cố niềm tin, sự đồng thuận xã hội để chung tay xây dựng quê hương đất nước.

Ông Nguyễn Hồng Diên cho hay từ năm 2026, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) đã hình thành Tuần Văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc trên phạm vi cả nước.

Đây là sự kết hợp có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định mối quan hệ giữa hai giá trị nền tảng làm nên bản sắc, sức sống và sức mạnh của dân tộc Việt Nam là đoàn kết và văn hóa.

"Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần và tốc lực phát triển. Những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, mỗi vùng quê, cộng đồng dân cư là sợi dây bền chặt kết nối con người với con người, tạo nên sự đồng thuận và sức mạnh cộng đồng" - ông Diên nói.

Màn biểu diễn bài chòi, giới thiệu nghệ thuật đặc sắc của vùng đất Tuy Phước trong ngày hội - Ảnh: TẤN LỰC

Sau khi thưởng thức chương trình nghệ thuật Sắc màu di sản văn hóa Tuy Phước và nắm tình hình địa phương, ông Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác bày tỏ sự khâm phục, hào hứng và đánh giá cao bề dày văn hóa nghệ thuật truyền thống mà xã Tuy Phước đã đạt được thời gian qua. Cùng với đó là kết quả các mặt phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Tại ngày hội, đoàn công tác Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao nhiều phần quà cho bà con xã Tuy Phước. Đồng thời hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, trao quà cho bà con xã Tuy Phước trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh: TẤN LỰC