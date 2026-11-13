Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông: Mong những tấm gương tốt, việc làm hay tiếp tục lan tỏa

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM - tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Ông Thanh, xã Trừ Văn Thố - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu tại ngày hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết ngày hội năm nay diễn ra trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026).

Đây là ngày hội đầu tiên của bà con hai ấp Suối Cạn và Ông Thanh sau khi sáp nhập thành một ấp. Ông rất tâm đắc với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình". Bởi đoàn kết không phải là điều gì xa xôi, mà bắt đầu từ tình làng nghĩa xóm, từ sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn; từ việc chung cùng bàn, việc khó cùng làm, niềm vui cùng hưởng.

Ông mong rằng không chỉ địa giới hai ấp được nối liền, mà mọi người cũng ngày càng gần nhau hơn. Không chỉ chung một tên ấp, mà chung một tấm lòng, cùng gìn giữ những nét đẹp truyền thống, vun đắp nghĩa tình và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Những kết quả mà cán bộ, đảng viên và người dân đã cùng nhau nỗ lực đạt được trong năm 2026 rất đáng trân trọng. Đó là thành quả của sự đồng lòng, chung sức; là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết ngay từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Trừ Văn Thố; Chi bộ, Ban điều hành ấp, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể người dân ấp Ông Thanh.

Đồng thời, ông chúc mừng 6 gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương. Ông mong những tấm gương tốt, việc làm hay sẽ tiếp tục được lan tỏa, để ngày càng có nhiều gia đình hạnh phúc, nhiều người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông phát biểu tại Ngày hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết thành phố đang hướng tới xây dựng các khu dân cư "Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc". Ông mong ấp Ông Thanh không chỉ hưởng ứng phong trào, mà còn có những cách làm thiết thực, hiệu quả, để tinh thần đoàn kết trở thành những việc làm cụ thể, mang lại lợi ích và niềm vui cho mỗi người dân.

Mỗi người dân, mỗi gia đình tiếp tục gìn giữ tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Ông Đặng Minh Thông gợi mở một cách làm giản dị: "Mỗi gia đình một việc tốt - Mỗi tháng một việc chung - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Mỗi gia đình tự nguyện đăng ký một việc làm có ích. Mỗi tháng, bà con cùng bàn bạc, lựa chọn một việc chung để thực hiện, như chăm sóc đường hoa, giữ gìn môi trường, hỗ trợ gia đình khó khăn, giúp nhau làm ăn hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao.

Ấp Ông Thanh (xã Trừ Văn Thố, khu vực tỉnh Bình Dương trước đây) có 929 hộ với 3.282 nhân khẩu. Năm 2026 có 927 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỉ lệ 99,8%. Người dân tích cực tham gia 9 buổi ra quân "Ngày thứ bảy văn minh", "Ngày chủ nhật xanh", xây dựng thêm 2 tuyến đường cờ, 2 tuyến đường hoa, nâng tổng số lên 14 tuyến đường cờ và 8 tuyến đường hoa, góp phần cùng thành phố thực hiện phong trào "Thành phố muôn sắc hoa". Ấp có 2 cơ sở đạt chứng nhận OCOP, các đội văn nghệ, thể thao hoạt động đều và đạt nhiều giải tại các hoạt động của xã. Người dân đóng góp hơn 62,8 triệu đồng cho quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", công tác tuyển quân, chăm lo gia đình chính sách và hỗ trợ những gia đình gặp hoạn nạn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và ông Lưu Văn Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trừ Văn Thố - trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Lưu Văn Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trừ Văn Thố và ông Phan Quốc Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - trao tặng giấy khen đến 6 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Người dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại ấp Ông Thanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng lãnh đạo xã Trừ Văn Thố và các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, OCOP tại ấp Ông Thanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH