TP.HCM xây dựng đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao - Ảnh: HỮU HẠNH



Theo đó, UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Du lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng với đề án sáp nhập, Sở Văn hóa và Thể thao phải xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế.

Sở Y tế đồng thời rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để phù hợp với mô hình mới và yêu cầu thực tiễn.

Hai nhóm cơ quan được giao chủ trì phải rà soát, đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, đội ngũ công chức, người lao động, tài chính, tài sản và các nội dung liên quan.

Trên cơ sở đó, các cơ quan xây dựng phương án xử lý, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn.

Việc bàn giao, tiếp nhận các nội dung liên quan phải đúng quy định, bảo đảm hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Đối với 12 cơ quan chuyên môn còn lại gồm: Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Thanh tra Thành phố, UBND TP.HCM cũng yêu cầu rà soát lại tổ chức bộ máy.

Thủ trưởng các cơ quan phải rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện có; đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp bên trong theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc, bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, không bỏ sót hoặc trùng lắp nhiệm vụ.

Các cơ quan cũng rà soát, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp nhân sự, biên chế, vị trí việc làm, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các điều kiện bảo đảm hoạt động sau sắp xếp.

Sở Nội vụ được giao thẩm định hai đề án sáp nhập, sắp xếp Sở Du lịch và Sở An toàn thực phẩm. Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền.

Sở Nội vụ cũng thẩm định phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn và dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan này.

Theo kế hoạch, các cơ quan phải hoàn thiện đề án, hồ sơ và dự thảo văn bản liên quan, gửi Sở Nội vụ trước ngày 25-11 để thẩm định.

Sở Nội vụ hoàn thành việc thẩm định, tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền tại kỳ họp tháng 12-2026.