Quang cảnh phiên họp ngày 25-11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: QUỐC HỘI

Ngày 25-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết 730/2004 về phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Hệ số phụ cấp chức vụ mới của lãnh đạo ngành Tòa án, Kiểm sát

Theo đó, hệ số phụ cấp đối với Chánh toà, Phó Chánh toà Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tương đương hệ số phụ cấp của Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra, lần lượt là 1,05 và 0,85.

Hệ số phụ cấp với Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng của 3 Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM) lần lượt là 1,05 và 0,85.

Về hệ số phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo tại Tòa án nhân dân (TAND) khu vực và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực:

Chánh án, Phó Chánh án TAND khu vực tại Hà Nội, TP.HCM lần lượt là 0,75 và 0,6; tại TAND khu vực thuộc các tỉnh, thành phố còn lại là 0,65 và 0,5.

Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực thuộc Hà Nội, TP.HCM lần lượt là 0,75 và 0,6; tại VKSND khu vực thuộc các tỉnh, thành phố còn lại là 0,65 và 0,5...

Chế độ phụ cấp chức vụ quy định tại nghị quyết này được áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Nghị quyết cũng quy định, trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2025 đến trước ngày 1-1-2026, người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo được hưởng mức phụ cấp thấp hơn mức quy định thì được truy lĩnh phần chênh lệch và thực hiện truy đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp quy định tại nghị quyết, kể từ ngày được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo.

Mức tăng hoạt động phí cho đại biểu HĐND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND.

Trong đó, đối với đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tăng tiền công lao động thực tế từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày (tăng 10%); hoạt động phí hằng tháng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (tăng 16,7%).

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất áp dụng mức tăng chung trên phạm vi cả nước, không phân biệt giữa các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp.

Theo đó, tiền công lao động thực tế tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày (tăng khoảng 7,1%); hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (tăng 20%).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động chuyển đổi số của đại biểu HĐND.

Việc trang bị, quản lý và sử dụng thiết bị phải đúng tiêu chuẩn, định mức, thẩm quyền, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc

Cũng trong ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Nghị quyết quy định bãi bỏ toàn bộ nghị quyết 1094 về cơ chế quản lý tài chính và biên chế với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020, Văn bản 485 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014.

Việc bãi bỏ được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Về xử lý chuyển tiếp, trong năm 2026, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tiếp tục sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã được cơ quan, người có thẩm quyền giao để thực hiện các khoản chi phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ; đặc biệt là làm rõ cơ sở pháp lý khi Nghị quyết số 1094 hết hiệu lực, đồng thời, chỉnh lý dự thảo nghị quyết bảo đảm phù hợp và chặt chẽ.

Quốc hội yêu cầu hạn chế xây trụ sở, dành 80.400 tỉ đồng cải cách tiền lương Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.



