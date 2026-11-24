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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027.

Dùng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để điều chỉnh lương hưu, phụ cấp

Theo đó, tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2027 là 3.334.338 tỉ đồng. Trong đó, thu ngân sách Trung ương là 1.775.593 tỉ đồng, thu ngân sách địa phương là 1.558.745 tỉ đồng.

Tổng số chi ngân sách Nhà nước là 4.073.935 tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 1.755.679 tỉ đồng, chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương) là 2.061.313 tỉ đồng.

Phần còn lại được bố trí cho các nhiệm vụ chi dự trữ quốc gia, trả nợ lãi, viện trợ, cho vay và dự phòng ngân sách nhà nước. Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 739.597 tỉ đồng, tổng mức vay của ngân sách Nhà nước là 1.279.717 tỉ đồng.

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, nghị quyết của Quốc hội nêu rõ bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ.

Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để bảo đảm thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Quốc hội yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương.

Bao gồm thu tiền thuê đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định, thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

Cùng với đó là phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Quốc hội cũng yêu cầu mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế.

Đồng thời cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và không sử dụng cho mục đích khác...

Bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, khẩn cấp

Chủ tịch Quốc hội cũng ký ban hành nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Theo nghị quyết, tổng thu ngân sách trung ương năm 2027 là hơn 1,77 triệu tỉ đồng. Tổng chi ngân sách trung ương là hơn 2,3 triệu tỉ đồng.

Trong đó, dự toán hơn 408.000 tỉ đồng được bố trí để bổ sung cân đối ngân sách cho các địa phương, tổng chi ngân sách trung ương phân theo lĩnh vực là hơn 1,9 triệu tỉ đồng.

Trong số hơn 1,9 triệu tỉ đồng này, chi đầu tư phát triển là hơn 757.000 tỉ đồng, chi thường xuyên là hơn 980.000 tỉ đồng (bao gồm 80.400 tỉ đồng chi cải cách tiền lương), cùng các khoản chi và dự phòng khác.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ các điều kiện và thứ tự ưu tiên theo quy định.

Quốc hội cũng lưu ý việc bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, hoàn trả vốn ứng trước (nếu có).

Đồng thời bảo đảm vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Nghị quyết cũng yêu cầu hạn chế việc xây dựng trụ sở, đồng thời, thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội đối với các dự án đầu tư công theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội.