Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các ĐBQH tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, chương trình tiếp xúc được tiến hành trực tiếp và trực tuyến đến 10 xã với hơn 2.200 cử tri tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Củ Chi, Đông Thạnh, Nhuận Đức và Tân Hội đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện pháp luật

Trao đổi về những vấn đề cử tri kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay, Quốc hội đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Nhắc lại nhận định chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hiện nay thể chế không còn là điểm nghẽn, mà điểm nghẽn chủ yếu nằm ở khâu tổ chức triển khai thực hiện.

Qua các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội nhận thấy nhiều vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, nhất là việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật đã được Quốc hội ban hành.

Dẫn ví dụ về Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10-2026 và các luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đấu thầu vừa được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn đồng bộ, bảo đảm luật sớm đi vào cuộc sống.

Đối với những vướng mắc liên quan đến văn phòng đăng ký đất đai, thủ tục hành chính về đất đai, Chủ tịch Quốc hội cho biết Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục có hướng dẫn cụ thể theo hướng đưa các thủ tục phù hợp về cấp xã, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Đề cập nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết Trung ương đang tập trung chỉ đạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Lâm Hiển/quochoi.vn



TP.HCM cũng đã thể hiện quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách đạt 1 triệu tỉ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chỉ còn 37 ngày nữa là kết thúc năm 2026, thành phố cần chạy đua với thời gian, tập trung cao độ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thu ngân sách cả nước đã đạt 2,44 triệu tỉ đồng, trong đó TP.HCM đóng góp khoảng 30% tổng thu ngân sách và khoảng 23,74% GDP cả nước. Những con số này cho thấy vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của thành phố đối với nền kinh tế quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự điều hành của Chính phủ, giám sát của Quốc hội và nỗ lực của các địa phương, cả nước sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Tinh gọn bộ máy, cải cách tiền lương phải gắn với vị trí việc làm

Ghi nhận kiến nghị của cử tri về tăng lương, nâng cao chế độ, chính sách, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên việc cải cách tiền lương phải được tính toán đồng bộ với xác định vị trí việc làm, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.



Cử tri xã Hóc Môn kiến nghị tại buổi tiếp xúc - Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cho biết bắt đầu từ ngày 1-1-2027, từ Trung ương đến địa phương sẽ áp dụng KPI để quản lý công việc, vị trí việc làm từ lãnh đạo đến cán bộ, nhân viên, làm cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Chủ tịch Quốc hội, muốn tăng lương, cải thiện chế độ đãi ngộ thì phải tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách.

Chia sẻ với cử tri về áp lực cân đối nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội lớn, thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân.

Trong đó có chính sách miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông; khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người dân; chăm lo bữa ăn học đường, nhất là đối với học sinh bán trú; đầu tư xây dựng trường học tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc và trích 5% tiết kiệm chi ngân sách để xây dựng nhà ở cho người chưa có nhà ở.

"Do đó chúng ta phải rà soát toàn bộ các nhiệm vụ chậm tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy nhanh các dự án, công trình tồn đọng", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đối với các kiến nghị tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp tục theo dõi đến cùng việc giải quyết, thông tin công khai, minh bạch về lộ trình và kết quả xử lý để cử tri biết, giám sát.

Đề cập nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân trong dịp lễ, Tết Nguyên đán Đinh Mùi; bảo đảm nguồn cung hàng hóa, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, phải thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu giữ ổn định giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không để giá tăng bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội, để thành quả phát triển thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.