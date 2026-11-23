Trưa 23-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng và di tích Dinh Quận Hóc Môn, nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2026).
Tại di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Tham dự đoàn, về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh.
Cùng các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.
Đoàn đại biểu TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn; cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được.
Cùng đoàn còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; lãnh đạo các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh; chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc.
Lễ dâng hương, dâng hoa diễn ra nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2026).
Buổi lễ nhằm tôn vinh ý nghĩa to lớn của Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, lòng yêu nước sâu sắc, khí phách anh hùng của quân và dân Nam Bộ.
Sau lễ dâng hương tại di tích Ngã Ba Giồng, đoàn công tác tiếp tục đến di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia "Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn - Lưu niệm sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa 23-11-1940" (tại xã Hóc Môn), dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các nguyên lãnh đạo Trung ương Đảng, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050.
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