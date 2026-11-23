Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên - Ảnh: NHẬT BẮC

Theo Báo điện tử Chính phủ, sáng 23-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 4.148 đảng viên được tặng hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng. Tại buổi lễ, các cơ quan đã công bố quyết định của Ban Bí thư, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước, xây dựng quê hương Hải Phòng.

Ông nhấn mạnh những thành quả to lớn có được sau gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng là kết tinh của trí tuệ, sức lực, xương máu và sự cống hiến không mệt mỏi của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hải Phòng là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Trong các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao.

"Nhìn lại chặng đường cống hiến của các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng hôm nay, chúng ta càng trân trọng những đóng góp bền bỉ của các đồng chí qua các thời kỳ: từ trực tiếp tham gia du kích, chiến đấu, làm công tác phụ nữ cứu quốc, vận động Nhân dân và xây dựng cơ sở cách mạng đến xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể, phát triển sản xuất, chăm lo giáo dục, y tế.

Sau khi nghỉ công tác, các đồng chí vẫn gắn bó với chi bộ, tiếp tục đem kinh nghiệm và uy tín của mình đóng góp vào công việc chung của thôn, tổ dân phố", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng tới thăm gia đình và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Thành Ngọ. Do điều kiện sức khỏe, ông Nguyễn Thành Ngọ không đến dự buổi lễ - Ảnh: NHẬT BẮC



Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc Thành ủy Hải Phòng tổ chức hai kỳ trao tặng Huy hiệu Đảng cấp thành phố trong năm 2026. Đây là cách làm rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tin, sự tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng.

Đối với các đảng viên vì điều kiện sức khỏe không đến dự lễ trao tặng hôm nay, Thủ tướng đề nghị Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức trao tặng bằng hình thức phù hợp, trang trọng, ý nghĩa, đúng quy định.

"Mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ tôn vinh quá khứ, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại và thắp sáng niềm tin cho tương lai và là lời nhắc nhở sâu sắc thế hệ hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Hải Phòng với vị trí chiến lược quan trọng, cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước. Không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế, thành phố cần thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Hải Phòng kịp thời lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đảng viên lão thành. Đồng thời tiếp tục quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đảng viên cao tuổi.

Đây không chỉ là truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố.