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TP.HCM tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Bắc Tân Uyên, phường Thủ Dầu Một

tác giả
BÁ SƠN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Ngày 6-11, ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM - đã chủ trì tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Bắc Tân Uyên.

TP.HCM tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Bắc Tân Uyên, phường Thủ Dầu Một - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM (bên phải) - tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đại diện gia đình đảng viên Vũ Mạnh Thường, xã Bắc Tân Uyên - Ảnh: T.T.

Tại nhà riêng ông Vũ Mạnh Thường (sinh năm 1930, là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ ấp 17, xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM), ông Nguyễn Văn Thọ đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng truy tặng cho đảng viên Vũ Mạnh Thường (mới qua đời do tuổi cao).

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thọ thăm hỏi, chia sẻ với gia đình và bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến của đảng viên Vũ Mạnh Thường, tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Sau khi trao Huy hiệu Đảng, đoàn công tác TP.HCM cùng lãnh đạo xã Bắc Tân Uyên đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Khu di tích Lịch sử quốc gia Chiến khu Đ, xã Bắc Tân Uyên.

TP.HCM tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Bắc Tân Uyên, phường Thủ Dầu Một - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu (thứ hai từ trái) cùng lãnh đạo Đảng ủy phường Thủ Dầu Một trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Trần Xuân Minh - Ảnh: T.T.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu đã chủ trì tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại phường Thủ Dầu Một

Tại nhà riêng ông Trần Xuân Minh, sinh năm 1928, là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Phú Thọ 7, phường Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Văn Minh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Trần Xuân Minh.

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Nguyễn Văn Minh thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bày tỏ lòng trân trọng trước những đóng góp, quá trình cống hiến của đảng viên Trần Xuân Minh, đồng thời chúc ông Trần Xuân Minh sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đảng viên Trần Xuân Minh sau khi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đã gửi lời cảm ơn, nguyện tiếp tục chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận đối với các đảng viên lão thành, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào đối với gia đình và chi bộ nơi các đảng viên sinh hoạt.

TP.HCM tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Bắc Tân Uyên, phường Thủ Dầu Một - Ảnh 3.Lãnh đạo TP.HCM trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên cao niên

Ngày 2-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Trần Xuân Khải, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường Tam Thắng, tại nhà riêng.

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    Chủ đề: HĐND TP.HCM TP.HCM trao huy hiệu Đảng Bắc Tân Uyên Thủ Dầu Một

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