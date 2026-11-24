Quang cảnh phiên họp kỳ họp thứ 2 của Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ 1-3-2027.

Các quy định mới khi muốn nuôi con nuôi

Theo đó luật được sửa đổi quy định việc giải quyết nuôi con nuôi phải có sự đồng ý của cha đẻ và mẹ đẻ. Trường hợp chỉ xác định được cha đẻ hoặc mẹ đẻ thì phải có sự đồng ý của cha đẻ hoặc mẹ đẻ.

Trường hợp người được nhận làm con nuôi từ đủ 7 tuổi trở lên (quy định cũ là 9 tuổi) thì phải có sự đồng ý của người đó. Những người được lấy ý kiến có quyền thay đổi ý kiến cho đến thời điểm tổ chức giao nhận con nuôi.

Ý kiến đồng ý hoặc việc thay đổi ý kiến đồng ý về việc giải quyết nuôi con nuôi phải được thể hiện bằng văn bản.

Trường hợp trẻ em được nhận làm con nuôi sống tại cơ sở trợ giúp xã hội thì đại diện cơ sở trợ giúp xã hội phải thể hiện ý kiến đồng ý bằng văn bản về việc giải quyết nuôi con nuôi.

Người được lấy ý kiến phải được tư vấn đầy đủ về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi. Cha đẻ, mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 30 ngày (tăng 15 ngày so với quy định cũ).

Luật sửa đổi quy định riêng một điều về bảo đảm quyền biết về nguồn gốc. Con nuôi có quyền biết về nguồn gốc của mình. Không ai được cản trở con nuôi thực hiện quyền này.

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho người Việt Nam được giải quyết làm con nuôi ở nước ngoài về thăm quê hương, đất nước.

Việc cung cấp thông tin về nguồn gốc của con nuôi phải bảo đảm phù hợp với quy định của luật và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ, tài liệu nuôi con nuôi được lưu trữ vĩnh viễn để phục vụ việc cung cấp thông tin về nguồn gốc của con nuôi, quản lý nhà nước về nuôi con nuôi. Đây là nội dung mới trong luật.

Luật cũng xác định dữ liệu điện tử về nuôi con nuôi là một bộ phận của Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Thông tin cơ bản trong dữ liệu điện tử về nuôi con nuôi bao gồm các trường thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, giới tính, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, dân tộc, quốc tịch, quê quán, nơi cư trú, thông tin giấy tờ chứng minh về nhân thân của con nuôi, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi.

Cùng với đó là thông tin về quyết định nuôi con nuôi và ngày, tháng, năm giao nhận con nuôi, thông tin về tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Làm rõ quyền thừa kế

Trước đó, trong báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự luật trước khi được Quốc hội thông qua có ý kiến đề nghị xác định rõ thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi.

Đồng thời đề nghị quy định người được nhận làm con nuôi không có quyền được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của cha đẻ, mẹ đẻ cũng như cha đẻ, mẹ đẻ không được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của con đã được nhận làm con nuôi.

Về nội dung này, Chính phủ nêu rõ đã chỉnh lý quy định. Cụ thể, luật sau khi được thông qua quy định kể từ ngày quyết định nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành, giữa cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con.

Giữa con nuôi và các thành viên khác trong gia đình cha nuôi, mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật.

Đối với quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha mẹ đẻ, Chính phủ không tiếp thu đề xuất loại bỏ quyền thừa kế theo pháp luật giữa hai bên.

Theo Chính phủ, quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về vấn đề này vừa bảo đảm tính nhân văn, ghi nhận mối quan hệ huyết thống tự nhiên, vừa phù hợp với chuẩn mực đạo đức và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Việc nuôi con nuôi không làm mất đi quan hệ huyết thống giữa cha mẹ đẻ và con đẻ.

Quy định này đã được kế thừa qua nhiều giai đoạn pháp luật, từ Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 đến các Bộ luật Dân sự năm 1995, 2005 và 2015. Thực tế cũng chưa ghi nhận những vướng mắc nổi cộm liên quan đến vấn đề này.

Vì vậy kế thừa quy định của Luật Nuôi con nuôi năm 2010, luật mới không quy định vấn đề thừa kế của con đã được cho làm con nuôi.

Riêng với trường hợp tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên mà cả cha nuôi và mẹ nuôi chết hoặc cha nuôi, mẹ nuôi là người độc thân chết thì luật quy định con nuôi vẫn được thừa kế di sản của cha nuôi, mẹ nuôi, vì Bộ luật Dân sự chưa điều chỉnh nội dung này.

Luật mới cũng quy định việc nuôi con nuôi bị chấm dứt trong trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi là người độc thân hoặc cả cha nuôi và mẹ nuôi chết thì con nuôi chưa thành niên vẫn được thừa kế di sản của cha nuôi, mẹ nuôi theo quy định của pháp luật về dân sự.