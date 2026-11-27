Toy Story 5 có doanh thu phòng vé vượt mốc 1 tỉ USD trong năm 2026 - Ảnh: Pixar

Theo TheWrap, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách các tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Oscar 2027 ở 3 hạng mục: Phim hoạt hình xuất sắc nhất, Phim tài liệu xuất sắc nhất và Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Cuộc đua hoạt hình nóng hơn bao giờ hết

Đáng chú ý, danh sách ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất có tới 38 tác phẩm, phá vỡ kỷ lục 35 phim được thiết lập vào năm ngoái.

Có thể kể đến những phim nổi bật như Toy Story 5 và The Super Mario Galaxy Movie. Trước đó, Toy Story 3 và Toy Story 4 từng giành chiến thắng tại hạng mục này, trong khi hai phần phim đầu tiên ra mắt trước khi giải Oscar chính thức có hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, danh sách còn có Ray Gunn của đạo diễn Brad Bird - dự án được mong đợi từ lâu - và Wildwood, tác phẩm hoạt hình stop-motion quy mô lớn của hãng Laika. Phim kết hợp hoạt hình với người đóng Coyote vs. Acme cũng góp mặt.

Wildwood là một trong những ứng viên đáng chú ý ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar 2027 - Ảnh: Laika

Một số tác phẩm từng gây chú ý tại các liên hoan phim như Iron Boy và Tangles cũng đủ điều kiện tranh giải.

Avatar Aang: The Last Airbender có tên trong danh sách nhờ được phát hành giới hạn tại rạp, dù chủ yếu ra mắt trên nền tảng Paramount+ sau khi phim bị rò rỉ trên mạng.

Ngoài ra, cuộc đua năm nay còn có những phim mới vừa ra rạp như The Cat in the Hat (Chàng mèo mang mũ) và Hexed: Thế giới phép thuật.

Trailer Hexed

Hộ linh tráng sĩ tranh suất đề cử Oscar cùng 103 đối thủ khác

Dù ghi nhận số lượng ứng viên cao chưa từng có, hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất vẫn có ít tác phẩm tham gia hơn đáng kể so với hai hạng mục còn lại.

Hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất có 190 tác phẩm tranh 5 suất đề cử, trong đó có phim tài liệu gây chú ý You Can See Everything của Nathan Fielder và Lance Oppenheim.

Trước đó, TheWrap đưa tin hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất có 105 tác phẩm đăng ký, vượt kỷ lục 93 phim trước đó.

Tuy nhiên, Viện Hàn lâm đã loại đại diện New Zealand vì phần hội thoại sử dụng tiếng Anh chiếm hơn 50% thời lượng, đưa danh sách xuống còn 104 phim.

Trong số 104 phim, Việt Nam có đại diện là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Hộ linh tráng sĩ từng được chiếu tại Liên hoan phim Toronto và góp mặt trong chương trình Cửa sổ điện ảnh châu Á tại Liên hoan phim Busan - Ảnh: ĐPCC

Theo công bố của Viện Hàn lâm, 100 phim được các quốc gia và vùng lãnh thổ gửi dự thi, 4 phim còn lại đáp ứng điều kiện thông qua thành tích tại các liên hoan phim quốc tế.

Việc có tên trong danh sách này mới là bước đầu, chưa đồng nghĩa với việc lọt vào danh sách rút gọn hay nhận đề cử Oscar.

Cuộc cạnh tranh của Hộ linh tráng sĩ được dự báo không dễ dàng khi nhiều đối thủ sở hữu thành tích nghệ thuật nổi bật.

Trong đó, Fjord của đạo diễn Cristian Mungiu là một trong những cái tên đáng chú ý. Đại diện Romania từng giành Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Tây Ban Nha góp mặt với La Bola Negra của bộ đôi đạo diễn Javier Calvo và Javier Ambrossi, từng được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes. Phim đan xen những câu chuyện qua nhiều thời kỳ, xoay quanh tình yêu, sự kìm nén và những biến động xã hội.

Possible Love của Hàn Quốc là ứng viên đáng chú ý tại Oscar 2027 - Ảnh: IMDb

Điện ảnh châu Á cũng có những đại diện nổi bật. Nhật Bản gửi All of a Sudden của Ryusuke Hamaguchi, đạo diễn từng giành Oscar với Drive My Car.

Trong khi đó, Hàn Quốc đặt kỳ vọng vào Possible Love của Lee Chang Dong, quy tụ dàn diễn viên Jeon Do Yeon, Sol Kyung Gu và Jo In Sung, đồng thời từng giành Sư Tử Bạc tại Liên hoan phim Venice.