Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Ông bà sống xa nhau, phim tài liệu sinh viên khiến khán giả rơi nước mắt

tác giả
VỈNH DỲ
VỈNH DỲ
VỈNH DỲ

Bể đề tài ở giai đoạn nước rút, nhóm sinh viên 'quay xe' làm phim về câu chuyện tình của chính ông bà đạo diễn. Sau 8 tháng, 'Mưa trên triền dốc' không chỉ chạm đến người xem bằng câu chuyện tình yêu mà còn khiến chính những người làm phim nhìn lại cách mình hiểu về gia đình.

Ông bà phải sống xa nhau vì bệnh tật, chuyện tình khiến hàng trăm khán giả rơi nước mắt qua phim tài liệu sinh viên - Ảnh 1.

Nhóm Than Hồng đã lấy đi nước mắt của hàng trăm khán giả tại buổi công chiếu “Mưa trên triền dốc” - Ảnh: NVCC

10 thành viên nhóm Than Hồng, sinh viên ngành báo chí Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, khiến khán giả xúc động với câu chuyện tình của ông Diệu và bà Vũ.

Một chuyện tình tưởng chừng viên mãn

Mưa trên triền dốc không kể về một tình yêu trọn vẹn theo cách thường thấy. Ông Diệu và bà Vũ là vợ chồng, cùng đi qua những năm tháng chiến tranh, vun vén cho gia đình. Nhưng khi tuổi già và bệnh tật kéo đến, những biến chứng về sức khỏe khiến bà Vũ thay đổi về nhận thức, thường nghĩ ông Diệu ngoại tình.

Nhiều lần bà giận dữ, "tấn công" ông. Vì thương cả hai, gia đình quyết định để ông bà sống xa nhau. Ông ở Nghệ An, bà theo con cháu vào TP.HCM.

Điều đặc biệt của bộ phim là nhóm Than Hồng không cố tìm một người đúng, một người sai. Máy quay đi qua những sinh hoạt đời thường, từ chuyện sức khỏe, bữa cơm đến những lần hỏi thăm. Phía sau những lời trách móc vẫn là tình cảm chưa hề biến mất.

Ông Diệu từng viết những câu thơ dành cho bà:

“Bà đau tôi chăm sóc bà,

Đến khi tôi yếu có bà chăm tôi,

Tào khang đạo lý ở đời,

Quý nhau như thể cái hồi thanh xuân”.

Với Quỳnh Anh, 21 tuổi, đạo diễn bộ phim, những câu thơ ấy cũng là cách ông Diệu nói về tình cảm dành cho người bạn đời. Hai người không còn sống cạnh nhau như trước nhưng vẫn giữ sự quan tâm dành cho nhau.

“Tôi muốn mọi người nhìn thấy tình yêu của ông bà đẹp như thế nào. Tôi không muốn kể câu chuyện theo hướng ai đúng, ai sai, cũng không muốn chỉ nói về bệnh tật hay những điều buồn trong cuộc sống của ông bà.

Tôi muốn mọi người thấy rằng dù có những chuyện khiến hai người phải xa nhau, tình cảm của họ vẫn còn ở đó. Những người chưa yêu thì hãy yêu, những người đang yêu thì hãy tiếp tục yêu”, Quỳnh Anh nói.

Đó cũng là điểm khác của một bộ phim tài liệu: câu chuyện không được dựng nên hoàn toàn từ trí tưởng tượng của người làm phim mà đến từ chính những con người và đời sống thật trước ống kính.

Câu chuyện càng đặc biệt khi người đứng sau máy quay lại chính là cháu gái của hai nhân vật.

“Trước khi làm phim, tôi nghĩ tôi hiểu gia đình mình khá nhiều. Nhưng khi bắt đầu tìm hiểu câu chuyện của ông bà, tôi mới nhận ra có rất nhiều điều mình chưa biết. Có những chuyện trước giờ mình thấy rất bình thường, nhưng khi ngồi xuống hỏi, lắng nghe và nhìn kỹ hơn thì mới thấy trong đó có rất nhiều câu chuyện”, Quỳnh Anh bày tỏ.

Bộ phim đặt người xem trước một câu hỏi gần gũi hơn: mình đã thực sự hiểu những người thân bên cạnh mình đến đâu?

Ông bà phải sống xa nhau vì bệnh tật, chuyện tình khiến hàng trăm khán giả rơi nước mắt qua phim tài liệu sinh viên - Ảnh 2.

Đoàn làm phim “Than Hồng” vượt hàng trăm cây số từ TP.HCM ra Nghệ An để thực hiện những cảnh quay về ông Diệu - Ảnh: NVCC

Từ bể đề tài đến những ngày quay trắng đêm

Ban đầu, Mưa trên triền dốc không phải câu chuyện mà nhóm Than Hồng định thực hiện.

Thế nhưng chỉ còn khoảng một tháng trước hạn nộp, nhân vật chính không thể tiếp tục tham gia vì lý do ngoài dự kiến. Cả nhóm gần như phải bắt đầu lại từ đầu.

Cuối cùng, Quỳnh Anh kể về câu chuyện của ông bà mình. Nhóm quyết định đi Nghệ An ghi hình ông Diệu trong điều kiện thiếu thốn về thiết bị, kinh nghiệm và thời gian.

Phiên bản đầu tiên được hoàn thành trong khoảng một tháng. Sau đó nhóm tiếp tục quay bổ sung, chỉnh sửa và làm lại cách kể. Khoảng 20% tư liệu cũ được giữ lại, phần còn lại được xây dựng sâu hơn vào đời sống và tâm lý của hai nhân vật.

Những ngày cuối, 10 thành viên vừa học, vừa thực tập, vừa chỉnh sửa phim. Có những buổi làm việc kéo dài đến khuya, cũng có lúc tranh luận vì mỗi người có một cách nhìn khác nhau về cách kể.

Nhưng chính quá trình đó giúp nhóm hiểu hơn về phim tài liệu: không phải cứ có một câu chuyện hay là có một bộ phim hay. Người làm phim phải đi đến với nhân vật, chờ đợi, quan sát, đặt câu hỏi và nhiều lần quay lại để tìm được những chi tiết đủ sức kể câu chuyện.

Ông bà phải sống xa nhau vì bệnh tật, chuyện tình khiến hàng trăm khán giả rơi nước mắt qua phim tài liệu sinh viên - Ảnh 3.
Ông bà phải sống xa nhau vì bệnh tật, chuyện tình khiến hàng trăm khán giả rơi nước mắt qua phim tài liệu sinh viên - Ảnh 4.

Các thành viên nhóm Than Hồng cùng nhau thực hiện những cảnh quay cho “Mưa trên triền dốc” - Ảnh: NVCC

Biên kịch - ThS Nguyễn Thị Minh Diệu cho rằng điều đáng quý không chỉ nằm ở bộ phim hoàn thành, mà ở cách các bạn đi đến được bộ phim ấy.

“Tôi nhìn thấy ở các em sự kiên trì, tinh thần dấn thân và khả năng sáng tạo. Các em đã đi, đã chờ, đã quan sát, đã quay lại với nhân vật, rồi cùng nhau tìm cách sắp xếp những chất liệu đời sống thành một bộ phim có tiếng nói riêng. Đó là quá trình mà không một bài giảng nào có thể thay thế hoàn toàn.

Người học chỉ thực sự trưởng thành khi tự mình bước vào hiện trường, đối diện với những khó khăn và chịu trách nhiệm với lựa chọn sáng tạo của mình”, cô Diệu nói.

Sau hành trình 8 tháng, “Mưa trên triền dốc” được lựa chọn phát trên VTV và giành giải nhì tại Liên hoan phim sinh viên Nhân văn, trở thành dấu mốc đáng nhớ với 10 thành viên nhóm Than Hồng.

Ông bà sống xa nhau vì bệnh tật, chuyện tình khiến hàng trăm khán giả rơi nước mắt qua phim tài liệu sinh viên - Ảnh 6.Phim tài liệu qua lăng kính sinh viên báo chí

Lần đầu tiên một liên hoan phim tài liệu của sinh viên do khoa báo chí và truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
VỈNH DỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Phim tài liệu Than Hồng Ông bà sinh viên

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất