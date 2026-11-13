Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN 2026, khuyến khích giảm rác thải nhựa

tác giả
NGUYỄN HẠNH
NGUYỄN HẠNH
NGUYỄN HẠNH

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 với ba chủ đề: 'Trường học xanh', 'Trường học giảm thiểu rác thải nhựa' và Trường học sử dụng nước an toàn, tiết kiệm'.

Phát động giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN 2026, khuyến khích trường sinh thái, hạn chế rác thải nhựa - Ảnh 1.

Các đại biểu phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 - Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Ngày 13-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị phát động giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN năm 2026 và tổ chức Hội nghị Mạng lưới các trường học sinh thái ASEAN tại Việt Nam.

Giải thưởng năm 2026 tập trung vào 3 chủ đề: "Trường học xanh", "Trường học giảm thải rác nhựa" và "Trường học sử dụng nước an toàn, tiết kiệm".

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên nhấn mạnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và khai thác tài nguyên thiếu bền vững đang ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và cơ hội phát triển của mỗi quốc gia.

Để giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự kết hợp giữa chính sách, công nghệ và thay đổi hành vi.

Trong đó giáo dục môi trường có vai trò quan trọng, giúp mỗi người hiểu trách nhiệm và biết cách hành động từ những việc đơn giản nhất.

Theo ông Yên, trường học là nơi hình thành kiến thức, nhân cách và thói quen của thế hệ trẻ. Khi việc tiết kiệm điện, nước, phân loại rác hay chăm sóc cây xanh trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày, học sinh sẽ hiểu rõ hơn giá trị của tài nguyên và trách nhiệm với môi trường. Những thói quen ấy có thể tiếp tục được thực hiện trong gia đình, lan tỏa đến cộng đồng.

Vì vậy xây dựng trường học sinh thái gắn với các hoạt động giáo dục và cách thức quản lý, vận hành nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục cần tạo điều kiện để các em học sinh được quan sát, thực hành, đề xuất sáng kiến và cùng đánh giá kết quả. Đây cũng là ý nghĩa lâu dài mà giải thưởng hướng tới.

Phát động giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN 2026, khuyến khích trường sinh thái, hạn chế rác thải nhựa - Ảnh 2.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: TÙNG ĐINH

Ông Yên nhấn mạnh cách tiếp cận các chủ đề năm nay giúp các trường nhìn nhận đầy đủ hơn những vấn đề môi trường gắn với hoạt động hằng ngày, từ cảnh quan, sử dụng năng lượng đến quản lý chất thải và bảo vệ nguồn nước.

Do đó ông mong các nhà trường lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, có kế hoạch duy trì và từng bước cải thiện.

Một không gian xanh được chăm sóc thường xuyên, một hệ thống phân loại rác được vận hành đúng cách hay một sáng kiến tiết kiệm nước có kết quả rõ ràng đều có giá trị giáo dục và khả năng nhân rộng.

Để giải thưởng năm 2026 đạt kết quả thiết thực, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, phổ biến thể lệ, tiêu chí và khuyến khích các cơ sở giáo dục tham gia.

Các nhà trường cần chủ động đưa mục tiêu bảo vệ môi trường vào kế hoạch hoạt động, phân công rõ người rõ việc phụ trách, lồng ghép nội dung phù hợp vào giảng dạy, sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm.

Phát động giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN 2026, khuyến khích giảm rác thải nhựa - Ảnh 4.Công bố giải thưởng để thúc đẩy mô hình trường học sinh thái, trường học xanh

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2024 nhằm đảm bảo cam kết quốc gia cũng như tạo động lực để thúc đẩy việc thực hiện mô hình trường học sinh thái, trường học xanh tại Việt Nam.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bộ nông nghiệp và môi trường trường học sinh thái trường học giảm thiểu rác thải nhự Trường học sinh thái ASEAN 2026

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất