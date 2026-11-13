Phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN 2026, khuyến khích giảm rác thải nhựa

Các đại biểu phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 - Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Ngày 13-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị phát động giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN năm 2026 và tổ chức Hội nghị Mạng lưới các trường học sinh thái ASEAN tại Việt Nam.

Giải thưởng năm 2026 tập trung vào 3 chủ đề: "Trường học xanh", "Trường học giảm thải rác nhựa" và "Trường học sử dụng nước an toàn, tiết kiệm".

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên nhấn mạnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và khai thác tài nguyên thiếu bền vững đang ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và cơ hội phát triển của mỗi quốc gia.

Để giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự kết hợp giữa chính sách, công nghệ và thay đổi hành vi.

Trong đó giáo dục môi trường có vai trò quan trọng, giúp mỗi người hiểu trách nhiệm và biết cách hành động từ những việc đơn giản nhất.

Theo ông Yên, trường học là nơi hình thành kiến thức, nhân cách và thói quen của thế hệ trẻ. Khi việc tiết kiệm điện, nước, phân loại rác hay chăm sóc cây xanh trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày, học sinh sẽ hiểu rõ hơn giá trị của tài nguyên và trách nhiệm với môi trường. Những thói quen ấy có thể tiếp tục được thực hiện trong gia đình, lan tỏa đến cộng đồng.

Vì vậy xây dựng trường học sinh thái gắn với các hoạt động giáo dục và cách thức quản lý, vận hành nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục cần tạo điều kiện để các em học sinh được quan sát, thực hành, đề xuất sáng kiến và cùng đánh giá kết quả. Đây cũng là ý nghĩa lâu dài mà giải thưởng hướng tới.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: TÙNG ĐINH

Ông Yên nhấn mạnh cách tiếp cận các chủ đề năm nay giúp các trường nhìn nhận đầy đủ hơn những vấn đề môi trường gắn với hoạt động hằng ngày, từ cảnh quan, sử dụng năng lượng đến quản lý chất thải và bảo vệ nguồn nước.

Do đó ông mong các nhà trường lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, có kế hoạch duy trì và từng bước cải thiện.

Một không gian xanh được chăm sóc thường xuyên, một hệ thống phân loại rác được vận hành đúng cách hay một sáng kiến tiết kiệm nước có kết quả rõ ràng đều có giá trị giáo dục và khả năng nhân rộng.

Để giải thưởng năm 2026 đạt kết quả thiết thực, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, phổ biến thể lệ, tiêu chí và khuyến khích các cơ sở giáo dục tham gia.

Các nhà trường cần chủ động đưa mục tiêu bảo vệ môi trường vào kế hoạch hoạt động, phân công rõ người rõ việc phụ trách, lồng ghép nội dung phù hợp vào giảng dạy, sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm.