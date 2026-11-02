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Bộ Nông nghiệp và Môi trường có một nữ Thứ trưởng

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thêm một thứ trưởng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (bìa phải) cùng Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Loan - Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên

Chiều 2-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1975, quê ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) có trình độ thạc sĩ quản lý đất đai, đại học ngành kinh tế nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Loan có 26 năm công tác trong ngành tài nguyên và môi trường, trưởng thành từ công tác chuyên môn và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại Thái Nguyên như Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch rồi Bí thư Huyện ủy Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 3-2025, bà được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó tháng 9-2026, Ban Bí thư có quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Lê Công Thành làm trợ lý cho Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Thủ tướng quyết định Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nghỉ hưu theo chế độ từ đầu tháng 10.

Như vậy, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện có Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 6 Thứ trưởng gồm các ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Đặng Ngọc Điệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Lê Trọng Yên và bà Nguyễn Thị Loan.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thêm một nữ thứ trưởng - Ảnh 2.Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành làm Trợ lý Bí thư Hà Nội

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - làm Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

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    Chủ đề: công tác cán bộ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thứ trưởng nguyễn thị loan

    Dòng sự kiện: Tin nhân sự

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