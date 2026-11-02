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Phó cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng làm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm

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CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Đức Hùng (44 tuổi, quê ở Phú Thọ) - Phó cục trưởng Cục Hải quan - giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Phó cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng làm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị dự và trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Đức Hùng - Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm

Chiều 2-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Đức Hùng (44 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ), Phó cục trưởng Cục Hải quan - Bộ Tài chính, giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị dự và trao quyết định cho ông Hùng.

Ông Trần Đức Hùng sinh năm 1982, quê tỉnh Phú Thọ, có trình độ cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hùng từng giữ chức Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, rồi Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh.

Từ tháng 9-2024, ông giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan).

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 4 diễn ra đầu tháng 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Như vậy, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hiện có Cục trưởng Trần Đức Hùng và các cục phó gồm các ông, bà Phạm Hồng Lượng, Nguyễn Hữu Thiện, Triệu Văn Lực, Nguyễn Văn Diện, Đoàn Hoài Nam, Hà Hải Bình.

Phó cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng làm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Ảnh 1.Bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


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    Chủ đề: Trần Đức Hùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bộ nông nghiệp và môi trường

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