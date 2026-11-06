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Sinh viên TP.HCM đi xe buýt 300 chuyến/tháng được tặng điện thoại

tác giả
LÊ HUY
LÊ HUY
LÊ HUY

Chiều 6-11, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã tặng 2 chiếc iPhone 17 và 8 voucher mua sắm tri ân và khuyến khích sinh viên định danh tích cực khi đi xe buýt, tại bến xe buýt Sài Gòn trong chương trình Tặng quà dành cho sinh viên tháng 10 năm 2026.

Chăm đi xe buýt tưởng chỉ tiết kiệm, ai ngờ sinh viên TP.HCM còn ring luôn 2 iPhone 17 về nhà! - Ảnh 1.

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (bên trái) trao tặng iPhone 17 cho hai sinh viên có số lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất và may mắn trúng thưởng qua hình thức bốc thăm - Ảnh: LÊ HUY

Chương trình nhằm khuyến khích sinh viên định danh khi đi xe buýt, hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Lấy hành khách làm trung tâm, tiếp tục nâng chất lượng giao thông công cộng

Chăm đi xe buýt tưởng chỉ tiết kiệm, ai ngờ sinh viên TP.HCM còn ring luôn 2 iPhone 17 về nhà! - Ảnh 2.

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) - Ảnh: LÊ HUY

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM), nói từ ngày 1-7-2026, TP.HCM đã triển khai chương trình miễn phí vé xe buýt. Đến nay chương trình ghi nhận những kết quả tích cực với hơn 45,3 triệu lượt hành khách được vận chuyển, tăng khoảng 44% so với năm 2025.

Bên cạnh đó, từ ngày 1-10, thành phố triển khai xác thực định danh khi đi xe buýt. T lệ hành khách sử dụng các phương thức xác thực trên xe buýt đạt khoảng 86%. 

Về công tác quảng bá, khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, ông Lê Hoàn cho biết từ đầu năm đến nay, trung tâm đã thường xuyên phối hợp với các nhà tài trợ triển khai hoạt động xã hội hóa. Trung tâm đã tổ chức 4 đợt tri ân hành khách. Chương trình lần này hướng đến sinh viên đang học tập trên địa bàn TP.HCM.

Ông Lê Hoàn nhấn mạnh các giải pháp đều hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Ngành giao thông công cộng sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến hành khách, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, đổi mới phương tiện và nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian tới.

Chăm đi xe buýt tưởng chỉ tiết kiệm, ai ngờ sinh viên TP.HCM còn ring luôn 2 iPhone 17 về nhà! - Ảnh 3.
Chăm đi xe buýt tưởng chỉ tiết kiệm, ai ngờ sinh viên TP.HCM còn ring luôn 2 iPhone 17 về nhà! - Ảnh 4.
Chăm đi xe buýt tưởng chỉ tiết kiệm, ai ngờ sinh viên TP.HCM còn ring luôn 2 iPhone 17 về nhà! - Ảnh 5.

10 bạn sinh viên thường xuyên đi xe buýt bốc thăm nhận thưởng - Ảnh: LÊ HUY

Đi xe buýt 300 chuyến/tháng, nhận thưởng iPhone 17

Bạn Trần Thanh Lượng (Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM) cho biết rất vui và bất ngờ khi trở thành sinh viên có số lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất, qua đó nhận được phần quà là chiếc iPhone 17.

Ngoài xe máy và các phương tiện khác, Lượng thường xuyên sử dụng xe buýt để đi học, đi làm và khảo sát thực tế phục vụ đồ án tốt nghiệp về đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Trong quá trình này, bạn trải nghiệm nhiều tuyến xe, khảo sát hệ thống trạm dừng, nhà chờ, đồng thời ghi nhận những khu vực còn thiếu điểm dừng để đề xuất bổ sung phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân.

Lượng cho biết mỗi tháng đi khoảng 300 chuyến, chủ yếu trên các tuyến 88, 89, 13, 70, 34, 93 và 110. Có những ngày, quãng đường khảo sát lên đến 100 - 200km.

"Đi xe buýt không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giảm phương tiện cá nhân và hạn chế ùn tắc giao thông", Lượng nhận xét.

Còn Lê Quý (Trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình II) bốc thăm trúng iPhone 17. Quý kể đi khoảng 201 lượt đi xe buýt trong tháng. Biết đến chương trình từ trước, bạn đã nỗ lực duy trì việc sử dụng xe buýt để có cơ hội góp mặt trong top 10 sinh viên được vinh danh.

Chăm đi xe buýt tưởng chỉ tiết kiệm, ai ngờ sinh viên TP.HCM còn ring luôn 2 iPhone 17 về nhà! - Ảnh 6.

Bạn Trần Thanh Lượng và Lê Quý nhận được phần quà là chiếc iPhone 17 - Ảnh: LÊ HUY

Chăm đi xe buýt tưởng chỉ tiết kiệm, ai ngờ sinh viên TP.HCM còn ring luôn 2 iPhone 17 về nhà! - Ảnh 7.

Bạn Trần Thanh Lượng trở thành sinh viên có số lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất, qua đó nhận được phần quà là chiếc iPhone 17 - Ảnh: LÊ HUY

Theo thể lệ, 10 sinh viên có số lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất được ghi nhận qua hệ thống thanh toán và định danh hợp lệ trong tháng 10 tại TP.HCM sẽ được đưa vào danh sách xét thưởng.

Trong đó, sinh viên có số lượt đi xe buýt nhiều nhất sẽ được tặng trực tiếp một chiếc iPhone 17, còn 9 sinh viên còn lại sẽ tham gia bốc thăm để chọn ra một người may mắn nhận chiếc iPhone 17 thứ hai.

Giải thưởng phụ gồm 2 giải nhất trị giá 2 triệu đồng mỗi giải, 2 giải nhì trị giá 1,5 triệu đồng/giải và 4 giải ba trị giá 1 triệu đồng/giải.

Để bảo đảm quyền lợi cho những sinh viên tham gia nghiêm túc, đúng thể lệ, ban tổ chức đã tiến hành trích xuất, rà soát và đối chiếu dữ liệu từ hệ thống thu phí tự động GoAFC.

Chương trình sẽ tiếp tục với đợt 2 theo hình thức tương tự, mở thêm cơ hội nhận quà cho các hành khách đủ điều kiện tham gia.

NHÁP Đi xe buýt tích cực vừa mát vừa tiện, sinh viên TPHCM lại rinh ngay 2 chiếc iPhone 17 - Ảnh 1.Người dân đi xe buýt tại TP.HCM tham gia cho vui, bất ngờ trúng thưởng

Sáng 23-9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho hành khách đi xe buýt tại 6 bến xe, tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng.

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LÊ HUY
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    Chủ đề: xe buýt iPhone 17 Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM Sinh Viên

    Dòng sự kiện: TP.HCM miễn phí xe buýt

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