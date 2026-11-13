Trao học bổng trị giá 35 triệu đồng/suất, người nhận cam kết trở về phục vụ cộng đồng

Bà Võ Thị Lan Hương, Giám đốc Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation - LRF), trao chứng nhận học bổng Bông Hồng Nhỏ Phục Vụ đến các bạn sinh viên - Ảnh: K.ANH

Học bổng được trao cho 36 sinh viên đang theo học tại 18 trường đại học, học viện và cao đẳng trên cả nước. Mỗi suất học bổng trị giá 35 triệu đồng/năm học, hỗ trợ học phí tối đa 4 năm.

Không chỉ tiếp sức cho sinh viên trên hành trình học tập, học bổng còn gửi gắm một cam kết dài lâu: dùng kiến thức, chuyên môn để phục vụ những người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội.

Đầu tư cho những người chọn nghề chăm sóc, sẻ chia

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Lan Hương, Giám đốc Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ, cho biết học bổng được triển khai từ năm 2023 với tinh thần "Học tập để phục vụ", hướng đến phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn và tinh thần phục vụ vô vụ lợi trong ba lĩnh vực: chăm sóc y tế, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển cộng đồng.

Theo bà Hương, nhiều sinh viên đang học tập và làm việc tại những nơi cần sự tận tâm như cơ sở y tế, trường học, trung tâm bảo trợ xã hội và các dự án cộng đồng… Họ dành tuổi trẻ để chăm sóc, đồng hành với người khác. Vì vậy, Quỹ mong muốn có thể chăm sóc lại những người đang chọn con đường phục vụ ấy.

"Quỹ không thể giúp được hết mọi người cần giúp. Nhưng nếu giúp những người đang giúp người khác, mỗi một bạn được tiếp tục đến giảng đường sẽ là rất nhiều người được chăm sóc tốt hơn trong nhiều năm sau", bà Hương chia sẻ.

Đại diện Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation - LRF) trao chứng nhận học bổng Bông Hồng Nhỏ Phục Vụ đến các bạn sinh viên - Ảnh: K.ANH

Trong 36 sinh viên nhận học bổng niên khóa này, có 25 bạn theo học các ngành thuộc khối sức khỏe như y khoa, y học cổ truyền, điều dưỡng, kỹ thuật phục hồi chức năng, dược học và kỹ thuật phục hình răng. Các sinh viên được 25 tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố giới thiệu và tin tưởng đề cử.

Điểm đặc biệt của chương trình là học bổng đi cùng trách nhiệm. Sinh viên phải duy trì kết quả học tập từ loại khá trở lên, tham gia tối thiểu 30 giờ thiện nguyện mỗi năm học và cam kết phục vụ cộng đồng vô vụ lợi ít nhất hai năm sau khi tốt nghiệp.

Mong tri thức được trao đi bằng lòng nhân ái

Các sinh viên nhận học bổng Bông Hồng Nhỏ Phục Vụ sẽ tham gia tối thiểu 30 giờ thiện nguyện mỗi năm học và cam kết phục vụ cộng đồng vô vụ lợi ít nhất hai năm sau khi tốt nghiệp - Ảnh: K.ANH



Đại diện các sinh viên nhận học bổng phát biểu tại buổi lễ, bạn Y Hôn, sinh viên ngành y học cổ truyền, xúc động cho biết sự hỗ trợ của Quỹ không chỉ giúp các bạn giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần, sự ghi nhận và niềm tin để tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Theo Y Hôn, điều đáng trân trọng nhất là học bổng không dừng lại ở việc hỗ trợ một sinh viên hoàn thành chương trình học, mà còn trao gửi sứ mệnh quay trở lại cống hiến cho cộng đồng.

"Chúng tôi ý thức được rằng sự hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở việc nâng bước một sinh viên hoàn thành việc học, mà còn đi kèm với sứ mệnh trau dồi kiến thức, chuyên môn vững vàng để quay trở lại cống hiến cho các cơ sở xã hội và đồng hành cùng những mảnh đời kém may mắn", Y Hôn chia sẻ.

Y Hôn cho biết các bạn sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện chuyên môn, giữ vững nhiệt huyết để hoàn thành cam kết phục vụ cộng đồng.

Nhìn lại hành trình của chương trình, bà Võ Thị Lan Hương nhắc đến những sinh viên thuộc các niên khóa trước đã để lại nhiều ấn tượng. Có bạn lớn lên trong cơ sở bảo trợ xã hội, vừa học vừa làm thêm, từng phải vay tiền đóng học phí nhưng sau khi nhận học bổng vẫn quay về dạy chữ cho các em nhỏ nơi mình trưởng thành. Có sinh viên khiếm thị sẵn sàng cam kết phục vụ nhiều năm, miễn được làm công việc giúp ích cho người khác.

Đó cũng là những câu chuyện củng cố niềm tin của Quỹ vào lựa chọn đồng hành với sinh viên.

Sau bốn niên khóa triển khai, Học bổng Bông Hồng Nhỏ Phục Vụ đã trao hỗ trợ cho hơn 100 sinh viên thuộc nhiều ngành học, với tổng kinh phí giải ngân khoảng 6,44 tỉ đồng. Chương trình kỳ vọng những sinh viên được tiếp sức hôm nay sẽ trở thành đội ngũ nhân lực có chuyên môn, mang tri thức và lòng nhân ái đến những nơi đang cần sự sẻ chia.