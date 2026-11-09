25 năm học bổng Ánh Sen: Chúng em không cô đơn trong bóng đêm

Nghệ nhân tranh cát Ý Lan trao học bổng đến các bạn học sinh ở mái ấm khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa - Ảnh: TỐ OANH

Với học bổng Ánh Sen, chúng em không cô đơn

Con số 329 của học bổng Ánh Sen được trao hôm nay thật ấn tượng, là nỗ lực vận động của ban quản lý quỹ và lãnh đạo thư viện, là nỗ lực của các nhà hảo tâm trong điều kiện kinh tế đang rất khó khăn.

“Năm ngoái, chúng tôi có được 265 suất, đặt chỉ tiêu phấn đấu cho năm nay là 300, cuối cùng đã vượt lên được. Mừng quá, và hy vọng năm sau sẽ nâng được thêm giá trị học bổng để kịp với ”, ông Trần Anh Khôi, Giám đốc Thư viện sách nói Hướng Dương tâm sự.

“Chúng tôi cũng rất lo vì nhiều “mối quen” năm nay đang gặp khó, nhưng rồi chúng ta đã vượt được chỉ tiêu. Thật biết ơn những người chung tay”, ông Hứa Hữu Bền - đại diện các nhà hảo tâm - tiếp lời.

Đã 25 năm, những em học sinh khiếm thị vẫn đều đặn nhận được học bổng Ánh Sen của Thư viện Sách nói Hướng Dương trong mỗi năm học tập. 2 triệu đồng/suất/năm không cao nhưng giá trị tinh thần là vô giá - Ảnh: CC

Đáp lại, những ca khúc mà các em ở trường Nguyễn Đình Chiểu, mái ấm Nhật Hồng, Bừng Sáng, Huynh Đệ Như Nghĩa mang lại như nói lên tiếng lòng mình: Hãy ước mơ - Cứ vui lên - Hành trình của lá…

Trần Trung Đức đại diện các em học sinh mù cầm micro nói như trút nỗi lòng: “Ngay từ những nhận thức đầu tiên ở mái ấm, chúng em đã được làm quen với sách nói, với thư viện Hướng Dương.

Đến với thư viện, chúng em được theo dõi bài học ở trường, được nghe những tác phẩm văn học, được học máy tính, điện thoại thông minh, được thi cờ vua, được biểu diễn văn nghệ, được đi dã ngoại, tắm biển, được nhận học bổng suốt những năm học…

Học bổng và những sinh hoạt tại thư viện không chỉ giúp chúng em bớt thiếu thốn, mà lớn hơn là cho chúng em thêm niềm tin vào cuộc đời, cho chúng em biết mình không cô đơn, mình có điểm đến, có người vỗ về yêu thương.

Hôm nay, chúng em rất hạnh phúc không chỉ vì được nhận học bổng, mà còn vì được đến đây, được nghe giọng nói quen thuộc của cô Như Quỳnh, chú Trọng Thanh mà em đã quen từ thuở nhỏ trong những câu chuyện kể, lúc đóng vai hiền lúc đóng vai ác đều thật tuyệt vời…”.

Những nhà hảo tâm đồng hành cùng Thư viện Hướng Duong qua rất nhiều năm, tình cảm gắn bó với các em khiếm thị đã thành hình ảnh của một gia đình - Ảnh: CC

Vẫn còn đây tình yêu của Hướng Dương

Tâm sự của các em thật mềm lòng người nghe, nhất là các ông bà thuộc các nhóm Thiện nguyện hóa học, Trẻ mãi không già. Lại có cả mấy người lặn lội tới từ Đồng Tháp đang ngồi chăm chú phía dưới, trìu mến ngắm nghe, hạnh phúc được làm một chỗ dựa cho những đứa trẻ thiếu may mắn.

Ở buổi trao học bổng đầu tiên, cũng tại trường Nguyễn Đình Chiểu này, trường vẫn là trường cũ, thư viện sách nói mới thành lập được 3 năm và vẫn chỉ là một căn phòng đi mượn. Học bổng là chút tiền vận động được và chưa được đặt tên.

Trong một căn phòng học, chị Hướng Dương ngồi nói chuyện với các em học sinh, một vài thầy cô. Các em nhỏ say mê với giọng nói của chị, còn những người lớn thì bị hút vào giọng cười của chị, giọng nói đã đọc nên cả một thư viện. Rồi chục suất học bổng được trao trên bục giảng, không hoa lá, bandroll, khẩu hiệu, vì các em đâu có được nhìn thấy.



5.125 suất học bổng Ánh Sen đã được trao đi trong 25 năm qua - Ảnh: CC

Khởi đầu đơn sơ như vậy, và rồi học bổng cứ lớn dần lên, tăng suất, tăng giá trị, chỗ tổ chức cũng dời đổi liên tục qua các trụ sở của thư viện ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Đinh Tiên Hoàng, rồi tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Đến nay đã 25 năm, 26 kỳ trao với 5.125 suất học bổng tổng giá trị 8,6 tỉ đồng, những con số ấn tượng.

Hướng Dương đã đi xa 8 năm. Nhưng hôm nay chị vẫn hiện diện ngay ở cửa khán phòng, bằng cuốn tự truyện tặng khách mời, bằng bước đi và nụ cười tươi mạnh trên màn hình chính, bằng những ân cần bên các em trên những tấm ảnh được trình chiếu suốt chương trình, bằng những kỷ niệm trong ký ức và câu chuyện của những người tham dự, bằng ý nguyện mang lại cơ hội tiếp cận cuộc sống và phát triển bản thân công bằng cho các em khiếm thị mà các lãnh đạo đương thời của thư viện đang nỗ lực tiếp tục.

Những hoạt động của Thư viện sách nói mỗi ngày lại mỗi đa dạng, sôi động hơn, danh sách những nhà hảo tâm đồng hành mỗi lúc lại mỗi dài hơn, và những em bé khiếm thị - tình yêu mà Hướng Dương chọn - sẽ không phải cô đơn trong bóng đêm cuộc đời.