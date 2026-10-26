Trao hơn 1 tỉ đồng học bổng Khơi nguồn sáng tạo và học bổng Hồ Đắc Cung

Các học sinh, sinh viên nhận Học bổng “Khơi nguồn sáng tạo” và “Học bổng Hồ Đắc Cung - nối tiếp khát vọng chinh phục bầu trời” - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình đã trao tặng 118 suất học bổng và 20 phần thưởng, ghi nhận tổng cộng 138 cá nhân và nhóm, với tổng giá trị 1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, 15 sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam cũng được trao học bổng "Hồ Đắc Cung - nối tiếp khát vọng chinh phục bầu trời" với tổng giá trị 300 triệu đồng.

Ba mẹ bệnh tật, nữ sinh từng làm thêm 8 tiếng/ngày

70 suất dành cho sinh viên cao đẳng, đại học và người học nghề có hoàn cảnh khó khăn, đang theo học các ngành khoa học - kỹ thuật, mỗi suất trị giá 8 triệu đồng, gồm 7 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Lê Thị Mỹ Quá, sinh viên Trường đại học Công Thương TP.HCM vui mừng khi nhận học bổng “Khơi nguồn sáng tạo” - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lê Thị Mỹ Quá, sinh viên Trường đại học Công Thương TP.HCM nhận học bổng “Khơi nguồn sáng tạo”.

Mỹ Quá lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn. Mẹ bị tai biến suốt ba năm qua, không thể lao động bình thường, ba mắc bệnh cường giáp, sức khỏe hạn chế, chỉ có thể làm vườn.

Anh trai đang làm công nhân tại Bình Dương, còn chi phí sinh hoạt của gia đình phần lớn phải dựa vào tiền vay mượn người thân và ngân hàng chính sách.

Ở quê nhà Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), ba mẹ cố gắng làm vườn, kiếm tiền trang trải những khoản chi tiêu hằng ngày. Trong khi đó, Quá một mình lên TP.HCM học tập, thuê trọ ở ghép để tiết kiệm chi phí.

Những ngày đầu đại học, Quá tranh thủ làm thêm tại quán cà phê, nhận công việc tiếp thị sản phẩm ở siêu thị vào thời gian rảnh.

Có ngày cô bạn làm 5-8 tiếng, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, việc làm thêm kéo dài khiến kết quả học tập bị ảnh hưởng. Sau nhiều đắn đo, Quá quyết định nghỉ làm, dành thời gian tập trung học tập với hy vọng đạt học bổng, giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

Biết đến chương trình học bổng qua một nhóm hỗ trợ trên Facebook, Quá quyết định nộp hồ sơ với mong muốn có thêm điều kiện tiếp tục việc học.

“Học bổng này không chỉ giúp san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để tôi kiên trì theo đuổi ngành học, từng bước xây dựng tương lai và hy vọng một ngày có thể chăm lo tốt hơn cho ba mẹ”, Quá bày tỏ.

Phan Thị Nguyệt Anh, Học viện Hàng không Việt Nam hiện vừa học vừa làm thêm tại sân bay với công việc phục vụ hành khách để trang trải chi phí sinh hoạt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phan Thị Nguyệt Anh - sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam - hiện vừa học vừa làm thêm tại sân bay với công việc phục vụ hành khách để trang trải chi phí sinh hoạt. Do phải cân đối học tập, mỗi tháng cô kiếm khoảng 3 triệu đồng.

Gia đình cô ở Đắk Lắk, ba mẹ làm nông, thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ. Với Nguyệt Anh, khó khăn lớn nhất là việc học xa nhà, khiến ba mẹ phải lo thêm chi phí sinh hoạt cho Anh trong thời gian học đại học. Vì vậy, cô cố gắng đi làm thêm, mong san sẻ phần nào gánh nặng.

Biết đến học bổng qua thông tin từ trường, Nguyệt Anh quyết định đăng ký vì thấy chương trình phù hợp với hoàn cảnh của mình.

“Tôi sẽ dùng một phần trang trải sinh hoạt phí, giảm gánh nặng cho ba mẹ và dành một phần học thêm tiếng Anh, kỹ năng mềm”, Nguyệt Anh chia sẻ.

Mẹ may gia công nuôi gia đình, con gái mong đỡ đần mẹ

48 suất dành cho học sinh THPT, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, gồm 4 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Trần Đào Như Ngọc, lớp 10A13, trường THPT Võ Trường Toản hạnh phúc khi nhận học bổng “Khơi nguồn sáng tạo” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trần Đào Như Ngọc, Trường THPT Võ Trường Toản hạnh phúc khi nhận học bổng “Khơi nguồn sáng tạo”.

Ngọc kể ba bị đột quỵ, sức khỏe suy yếu, không còn khả năng lao động. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều trông vào mẹ, người làm nghề may gia công với thu nhập bấp bênh, chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình còn phải lo chi phí y tế và đi lại.

Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, Ngọc tranh thủ làm thêm trong những ngày hè, theo mẹ may gia công để kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải việc học. Có thời điểm, Ngọc làm từ 8-10 tiếng mỗi ngày, thu nhập khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.

Sống tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, Ngọc hằng ngày đạp xe đến trường, thường thức dậy từ 5h sáng và xuất phát lúc 6h, bất kể nắng mưa. Dù đường xa, việc đi lại vất vả, em vẫn kiên trì đến lớp, không từ bỏ việc học.

“Học bổng là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp tôi trang trải học phí, cải thiện phương tiện đi lại và san sẻ phần nào gánh nặng với mẹ. Hơn cả giá trị vật chất, đó còn là động lực để tôi vững tin tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”, Ngọc bày tỏ.

Lý Nguyễn Minh Thông, Trường THPT Trần Khai Nguyên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lý Nguyễn Minh Thông, Trường THPT Trần Khai Nguyên, vui mừng khi nhận được học bổng vì đây là nguồn hỗ trợ thiết thực cho gia đình.

Mẹ Thông phải lo chi phí học tập cho hai chị em, đồng thời chăm sóc ba đang bị bệnh, nên gánh nặng tài chính không nhỏ.

Với Minh Thông, học bổng không chỉ giúp gia đình giảm bớt khó khăn mà còn tạo điều kiện để em tham gia các cuộc thi kỹ thuật, sáng tạo công nghệ như Sumobot.

Thông nói dự định tận dụng sự hỗ trợ này để trau dồi kiến thức, đạt thành tích tốt tại các cuộc thi. Trong tương lai, Thông mong muốn theo đuổi lĩnh vực công nghệ, tiếp tục phát triển năng lực và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp phù hợp với đam mê.

20 giải thưởng cho sinh viên nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật Chương trình còn trao 20 giải thưởng cho sinh viên hoặc nhóm sinh viên có thành tích trong nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật. Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, gồm 7 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 3 triệu đồng. Nguyễn Công Phát, Trường đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM nhận giải thưởng cho sinh viên hoặc nhóm sinh viên có thành tích trong nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật - Ảnh: LÊ HUY Nguyễn Công Phát, Trường đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM, có đề tài Wildfire Detection and Alert System Using Drones (Hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy rừng sử dụng thiết bị bay không người lái/Drone) thực hiện từ 2025. Phát nói dự án ứng dụng drone (UAV) và trí tuệ nhân tạo để giám sát, phát hiện sớm và cảnh báo cháy rừng theo thời gian thực. Drone thu thập hình ảnh màu, ảnh nhiệt và dữ liệu GPS. Hệ thống sử dụng mô hình học sâu để xác định vùng có lửa, khói, đồng thời tính toán tọa độ đám cháy từ hình ảnh và thông số bay. Theo kết quả thử nghiệm của nhóm, sai số định vị trung bình dưới 50m. Để hạn chế cảnh báo sai do ánh nắng hoặc phản chiếu, hệ thống kiểm tra tín hiệu qua nhiều khung hình liên tiếp. Kết quả thử nghiệm cho thấy tỷ lệ phát hiện cháy tăng từ 68,9% lên 80,54%. Nhóm cũng xây dựng giao diện hiển thị video, vị trí đám cháy và nhật ký cảnh báo, hỗ trợ theo dõi và cung cấp thông tin cho lực lượng xử lý.

Chia sẻ tại chương trình, ông Bernard Hồ Đắc Tấn cho biết khi thành lập quỹ học bổng Hồ Đắc Cung, ông mong muốn hỗ trợ các em học sinh, sinh viên khó khăn nhưng có hoài bão, động lực phấn đấu. "Con đường các bạn đi không chỉ dừng lại ở việc cầm được tấm bằng, mà còn có thể có những thử thách phía trước. Đừng sợ thất bại, miễn là các bạn biết cách học hỏi từ những sai lầm, để vươn tới thành công trong tương lai", ông Bernard nói với các sinh viên.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao học bổng "Khơi nguồn sáng tạo", chiều 26-10:

Ông Bernard Hồ Đắc Tấn trao học bổng cho sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - trao học bổng cho sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nghĩa trao học bổng cho sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 367 trao học bổng cho sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà nghiên cứu lịch sử Trần Hữu Phúc Tiến trao học bổng cho học sinh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà báo Võ Hùng Thuật - Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ - trao học bổng cho sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

PGS.TS Cổ Tấn Anh Vũ, Phó giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam trao học bổng cho sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học bổng đã được trao tại Diễn đàn 'Khơi nguồn sáng tạo, chinh phục bầu trời' chiều 26-10 ở Học viện Hàng không Việt Nam, do quỹ học bổng “Hồ Đắc Cung” tài trợ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhóm sinh viên nhận giải thưởng cho sinh viên hoặc nhóm sinh viên có thành tích trong nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật - Ảnh: DUYÊN PHAN