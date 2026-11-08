Huế cấp học bổng nghệ thuật gấp 5 lần học phí

HĐND TP Huế vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ đào tạo nghệ thuật di sản, truyền thống Huế - Ảnh: VĂN MÃI

Mới đây, HĐND TP Huế đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo nghệ thuật di sản, truyền thống Huế và khen thưởng học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích tại các cuộc thi nghệ thuật.

Chính sách được kỳ vọng giải bài toán thiếu hụt người kế cận cho những loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.

Nhiều ngành nghệ thuật không có người học

Theo UBND TP Huế, nguồn nhân lực phục vụ bảo tồn, phát huy nghệ thuật di sản, truyền thống Huế đang thiếu hụt đáng báo động. Không chỉ thiếu người theo học, nhiều loại hình nghệ thuật còn đối mặt tình trạng thiếu giáo viên chuyên ngành, trong khi đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ có khả năng truyền nghề ngày càng hạn chế.

Trong 10 năm, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế tuyển được 172 học sinh ngành Nhạc công truyền thống Huế nhưng chỉ có 66 người theo học. Ngành Ca kịch Huế tuyển 49 học sinh, đào tạo được 28 người. Đáng chú ý, hai ngành Tuồng và Múa hát cung đình Huế không có học sinh theo học.

Tại Học viện Âm nhạc Huế, trong 10 năm chỉ có 10 sinh viên theo học Nhã nhạc và 9 sinh viên theo học Đàn - Hát Ca Huế. Đội ngũ giảng viên chuyên ngành còn thiếu, nhiều nội dung đào tạo phải mời nghệ nhân, nghệ sĩ bên ngoài tham gia giảng dạy, truyền nghề.

Hiện Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế là cơ sở duy nhất đào tạo các ngành Ca kịch Huế, Tuồng và Múa hát cung đình Huế.

Những con số này cho thấy việc đào tạo nghệ thuật di sản không thể chỉ trông chờ vào tuyển sinh thông thường. Nếu không có chính sách hỗ trợ, việc tìm kiếm người học, duy trì lớp đào tạo và tạo nguồn nhân lực kế cận sẽ ngày càng khó khăn.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Huế cũng nhận định việc ban hành chính sách hỗ trợ là cần thiết nhằm khuyến khích người học, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo và nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia truyền dạy.

Các ngành được hỗ trợ gồm: Nghệ thuật biểu diễn Dân ca Huế, Ca kịch Huế, Tuồng Huế, Múa hát cung đình Huế, Nhạc công truyền thống Huế, Nhã nhạc và Đàn - Hát Ca Huế.

Học bổng gấp 5 lần học phí, thưởng đến 50 triệu đồng

Nghị quyết đưa ra các chính sách hỗ trợ từ tuyển sinh, đào tạo đến khen thưởng thành tích nghệ thuật.

Tổng quan chính sách hỗ trợ đào tạo nghệ thuật di sản của TP Huế vừa được thông qua - Đồ họa: NHẬT LINH

Ở khâu tuyển sinh, mỗi học sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo nghệ thuật di sản được hỗ trợ 1 triệu đồng. Các cơ sở đào tạo cũng được miễn lệ phí hồ sơ dự tuyển cho thí sinh.

Đối với học sinh, sinh viên có năng lực, nghị quyết quy định học bổng theo kết quả học tập và rèn luyện.

Người học đạt học lực và rèn luyện từ loại giỏi trở lên, có điểm môn chuyên ngành từ 8,5 điểm trong học kỳ sẽ được nhận học bổng bằng 3 lần mức học phí hằng tháng. Việc xét học bổng thực hiện theo từng học kỳ, tối đa 5 tháng mỗi học kỳ.

Học sinh, sinh viên đạt giải tại các cuộc thi nghệ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế được hưởng học bổng theo thành tích. Trong đó, người đạt giải nhất, giải A hoặc huy chương vàng cấp quốc gia được hỗ trợ bằng 5 lần mức học phí hằng tháng, tối đa 15 tháng. Mức học phí làm căn cứ tính hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Nghị quyết cũng dành chính sách hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ, giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và truyền nghề các loại hình nghệ thuật di sản.

Một tiết mục múa của sinh viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế tại Cuộc thi Tài năng Múa Học sinh - Sinh viên toàn quốc năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức - Ảnh: VĂN MÃI

Mức hỗ trợ từ 100.000-300.000 đồng mỗi giờ giảng, tùy chức danh, vị trí. Ngoài tiền giảng dạy, người tham gia còn được hỗ trợ chi phí đi lại, thuê chỗ nghỉ và tiền ăn theo quy định hiện hành của HĐND TP Huế.

Đối với thành tích tại các cuộc thi nghệ thuật, người đạt giải quốc tế được hỗ trợ từ 20-50 triệu đồng mỗi giải; giải cấp quốc gia từ 10-25 triệu đồng; giải cấp thành phố từ 3-8 triệu đồng.

Giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh, sinh viên đạt giải được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ tương ứng với giải thưởng. Việc xác định giáo viên được hưởng hỗ trợ căn cứ phân công chính thức của cơ sở đào tạo.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu tuyển sinh đạt ít nhất 80% chỉ tiêu được giao. Trong đó, phấn đấu có ít nhất 10 học sinh theo học Tuồng và Múa hát cung đình Huế, 20 học sinh ngành Ca kịch Huế, 50 học sinh Nhạc công truyền thống Huế và 50 học sinh ngành Ca Huế.

TP Huế cũng hướng đến huy động khoảng 20-50 nghệ nhân, nghệ sĩ, giảng viên tham gia giảng dạy, truyền nghề; đồng thời đặt mục tiêu đạt thành tích tại các cuộc thi nghệ thuật cấp quốc gia và quốc tế.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 4,1 tỉ đồng, bình quân khoảng 839 triệu đồng mỗi năm từ ngân sách thành phố.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Mãi - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế - cho rằng việc thông qua nghị quyết thể hiện bước đi mang tính chiến lược của thành phố trong đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, đặc biệt đối với các loại hình di sản.

Theo ông Mãi, chính sách không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong tuyển sinh mà còn mở ra nhiều hướng thu hút nhà giáo, nghệ nhân tham gia đào tạo.

"Việc thu hút học viên đến với các loại hình nghệ thuật di sản sẽ tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần rất lớn vào việc bảo tồn di sản văn hóa Huế và phục vụ tốt hơn những chiến lược về công nghiệp văn hóa của thành phố trong giai đoạn hiện nay", ông Mãi nói.

Ông Mãi cũng cho rằng chính sách được kỳ vọng giúp người trẻ có điều kiện theo đuổi nghệ thuật truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để nghệ nhân, nghệ sĩ tiếp tục truyền nghề. Nguồn nhân lực này còn có thể đóng góp cho Festival Huế, biểu diễn nghệ thuật, du lịch di sản và phát triển kinh tế đêm.