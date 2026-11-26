Nvidia yêu cầu đối tác ngừng giao máy chủ sử dụng chip AI đến 4 quốc gia Đông Nam Á - Ảnh: REUTERS

Theo báo Financial Times ngày 26-11, Nvidia đã yêu cầu các đối tác sản xuất, trong đó có Dell và Supermicro, ngừng vận chuyển máy chủ có tích hợp chip AI của hãng tới Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Động thái diễn ra sau khi Mỹ triển khai các quy định kiểm soát xuất khẩu mới vào tuần trước, yêu cầu phải có giấy phép đối với một số lô hàng chip bán dẫn tiên tiến xuất khẩu sang một số quốc gia, trong đó có Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia

Hiện chưa rõ lệnh tạm dừng này có kéo dài hay không. Nvidia và các đối tác đang tìm cách xác định phương thức tuân thủ những quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Washington, nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận năng lực tính toán AI.

Nvidia, Dell và Supermicro chưa bình luận về thông tin trên.

Thời gian qua, Đông Nam Á đã trở thành điểm đến của nhiều nhà phát triển AI Trung Quốc, nhằm tiếp cận các dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia, vốn bị Mỹ hạn chế xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm cách vượt qua các biện pháp kiểm soát của Mỹ bằng cách thuê năng lực tính toán từ những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây sở hữu máy chủ tích hợp chip Nvidia.

Vào tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành các quy định mới nhằm ngăn chặn hoạt động này.

Theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có 90 ngày để xin giấy phép và chứng minh người dùng cuối không thuộc nhóm đối tượng bị hạn chế.

Một lãnh đạo trong ngành điện toán đám mây cho biết dù có quy định mới, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn vì chưa có hướng dẫn cụ thể về cách thực thi.

"Không ai biết phải xin giấy phép như thế nào trong khi thời hạn 90 ngày đang đếm ngược. Điều này đang gây ra tình trạng hỗn loạn thực sự trong khu vực", vị này nói.

Theo Financial Times, Đông Nam Á là thị trường béo bở đối với Nvidia. Báo cáo tài chính của công ty cho thấy Nvidia ghi nhận doanh thu 104 tỉ USD vào năm 2025 thông qua công ty con tại Singapore, tăng 72% so với 12 tháng trước đó. Đặc biệt, Nvidia cũng ghi nhận một phần doanh thu từ Đài Loan và Trung Quốc thông qua công ty con tại Singapore.