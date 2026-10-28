Nữ SV Trường ĐH Công thương TP.HCM khóc nức nở: 'Mẹ ung thư nhưng không phải là gánh nặng của tôi' 

Tân sinh viên đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, tổ chức tại Đài Truyền hình TP.HCM, tối ngày 28-10 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày 28-10, báo Tuổi Trẻ, Thành Đoàn TP.HCM và Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức lễ trao học bổng dành cho 255 tân sinh viên vượt khó của TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và tổng kết chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2026 với chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng” tại Đài Phát thanh & Truyền hình TP.HCM.

Chương trình lễ trao được truyền hình trực tiếp lúc 20h trên kênh HTV1 và các nền tảng của báo Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (bên trái) cùng Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn dự lễ trao học bổng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tới dự lễ trao học bổng, đại diện lãnh đạo TP.HCM có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Về phía các đơn vị phối hợp tổ chức có anh Nguyễn Đăng Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM; chị Hồ Thị Thùy Trang - Phó bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh; nhà báo Tô Đình Tuân - Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM, nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ; ông Thái Thành Chung - Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Lãnh đạo các trường đại học hỗ trợ cho chương trình có PGS.TS Trần Huy Hoàng - Phó hiệu trưởng Thường trực Trường đại học Văn Hiến, TS Nguyễn Xuân Hồng - Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM,.

Các nhà tài trợ cá nhân và đại diện các đơn vị có ông Dương Thái Sơn - Giám đốc Công ty Nam Long, ông Masato Inagaki - Phó tổng giám đốc Điều hành Daiichi Life Việt Nam, ông Takeshi Yoshikawa - Phó tổng giám đốc Công ty Phân bón Việt Nhật, ông Đỗ Minh Việt - Hội Tương trợ và Hợp tác Đức - Việt.

Đại diện cho các câu lạc bộ, quỹ học bổng hỗ trợ chương trình nhiều năm qua có PGS.TS Nguyễn Thiện Tống - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Huế; ông Nguyễn Kim Lan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Vĩnh Long; ông Huỳnh Kỳ Trân - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM, ông Nguyễn Tu Mi - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM; ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP SX&KD Phân bón Bình Điền II; Nhà sáng lập Câu lạc bộ “Nghĩa tình Quảng Trị”; ông Vũ Duy Hải - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Vinacam; ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Háo hức trước giờ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2026

Tại TP.HCM, chương trình trao 255 suất học bổng dành cho tân sinh viên TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh trị giá hơn 4,1 tỉ đồng.

Kinh phí tài trợ cho tân sinh viên TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh do ông Dương Thái Sơn & Những người bạn, Hội Tương trợ và Hợp tác Đức - Việt, Công ty cổ phần Hoàng Kim, Công ty Daiichi Life Việt Nam; Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), Quỹ Đồng hành nhà nông (Công ty cổ phần phân bón Bình Điền), Quỹ Khuyến học Vinacam (Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam); Công ty phân bón Việt Nhật.

12 đại học và trường đại học gồm: Đại học Kinh tế TP.HCM; Trường ĐH Văn Hiến; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; Trường ĐH Văn Lang; Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Luật TP.HCM; Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM; Trường ĐH Sài Gòn; Trường ĐH Giao Thông Vận tải TP.HCM… cùng sự ủng hộ của ông Tạ Văn Thành - Chủ tịch, nhà sáng lập thương hiệu Nesty, Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Dược phẩm và Đầu tư TV-Reiwapharm I, Ngân hàng ACB, TS.BS Tăng Hà Nam Anh… và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Bên cạnh kinh phí học bổng, các công ty còn tài trợ quà cho sinh viên như: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng ba lô; Quỹ Khuyến học Vinacam (Công ty CP Tập đoàn Vinacam) tài trợ 12 laptop, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) 10 laptop mới cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ hỗ trợ 20 suất học tiếng Anh cho tân sinh viên tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh.

Từ 17h, tại nhà hát truyền hình TP.HCM (HTV) đã có đông tân sinh viên về dự lễ trao học bổng. Đi cùng với các tân sinh viên còn có những phụ huynh đồng hành cùng con. Nhiều tân sinh viên vừa tan học đã bắt xe buýt đến dự với tinh thần phấn khởi, vui tươi.

Lãnh đạo thành phố, Ban Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, các nhà tài trợ... dự lễ trao học bổng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM:

Lãnh đạo TP.HCM trân trọng sự bền bỉ và tâm huyết của đội ngũ Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bằng tất cả tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của mình, Báo Tuổi Trẻ đã tổ chức chương trình "Vì ngày mai phát triển", học bổng "Tiếp sức đến trường", kết nối hàng ngàn tấm lòng hảo tâm, mời gọi hàng trăm doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành, tiếp sức, giúp cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên bước chân đến giảng đường, trường học, chạm đến giấc mơ tri thức.

Lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự tận tâm, trách nhiệm, tâm huyết và bền bỉ của những anh chị nhà báo thực hiện chương trình trong suốt thời gian qua, để học bổng "Tiếp sức đến trường" tiếp tục là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Sự tiếp sức hôm nay cho các em sinh viên sẽ giúp các em tiếp tục nỗ lực học tập, phấn đấu trở thành những nhân tố tích cực.

Những nhân vật chính trong Lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" hôm nay chính là các bạn tân sinh viên - những người có khát vọng vươn lên và đang được tiếp sức để hiện thực hóa khát vọng đó.

Tôi mong muốn các bạn luôn ghi nhớ và tri ân các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ và những người làm chương trình "Tiếp sức đến trường", xem đó như là động lực để học tập tốt, hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình và biến thành hành động cụ thể trong hành trình vượt qua khó khăn, chinh phục tri thức, định vị bản thân.

Tôi xin trân trọng tri ân và bày tỏ tình cảm chân thành, sâu sắc đến các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ - những đơn vị, cá nhân đã tham gia với chương trình bằng tất cả tấm lòng, tinh thần trách nhiệm đối với sự học của những người trẻ.

Hy vọng ngày càng có nhiều các nhà hảo tâm quan tâm, đồng hành và hỗ trợ để chương trình "Vì ngày mai phát triển", học bổng "Tiếp sức đến trường" của Báo Tuổi Trẻ tiếp tục là cầu nối cho chân thành giữa những tâm hồn biết chia sẻ, dám đồng hành và những khát vọng vươn lên của các bạn trẻ, vì những giá trị nhân văn cao đẹp.

Nữ SV Trường ĐH Công thương TP.HCM khóc nức nở: 'Mẹ ung thư nhưng không phải là gánh nặng của tôi'

Nguyễn Thị Thảo Trâm, sống tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM, trúng tuyển ngành Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, khi được mời giao lưu đã khóc nức nở khi kể rằng mẹ nói mẹ là gánh nặng, mẹ mong qua đời cho chúng tôi được nhẹ, nhưng với tôi còn gặp mẹ là hạnh phúc, mẹ không là gánh nặng.

Mẹ Trâm bị khối u ở não và phải trải qua ba lần phẫu thuật. Sức khỏe suy kiệt khiến bà phải nằm một chỗ, cần người thân chăm sóc và cách đây không lâu thì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Trong thời gian ấy, Trâm vẫn phải duy trì việc học và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời tranh thủ làm thêm tại siêu thị, bán hàng để có thêm tiền phụ giúp gia đình. Những giờ học, ca làm và việc chăm mẹ nối tiếp nhau, khiến quãng thời gian cuối cấp của cô gái trẻ không chỉ có bài vở, thi cử mà còn chất đầy nỗi lo về sức khỏe của mẹ và cuộc sống trước mắt.

Gia đình Trâm sống trong căn nhà cũ khoảng 20m² ở con hẻm thường xuyên ngập nước. Chi phí thuốc men cho mẹ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Cha Trâm, ông Nguyễn Văn Sang, năm nay 62 tuổi, từng bị tai biến. Trước đây, ông chạy xe ôm để kiếm sống, nhưng sau lần tai biến, mắt không còn nhìn rõ nên không thể tiếp tục công việc ấy. Ông chuyển sang làm bảo vệ ca đêm, thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Với Trâm, hình ảnh người cha sau tai biến vẫn gắng đi làm mỗi đêm khiến cô thương và muốn cố gắng hơn.

Năm cuối cấp, Trâm không chỉ lo cho kỳ thi và cánh cửa đại học mà còn đau đáu chuyện tiền bạc. Trâm cố gắng tự kiếm tiền trong khả năng của mình, mong san sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình. Khi biết con gái đậu đại học, dù tuổi cao, sức khỏe yếu và gia đình còn nhiều khoản phải lo, ông Sang vẫn muốn con được tiếp tục đi học. Ông nói rằng cho dù phải mượn tiền, phải làm việc nhiều hơn, ông cũng sẽ cố gắng vì con.

Nghị lực của nữ sinh vừa học, vừa làm, vừa chăm mẹ ung thư Nguyễn Thị Thảo Trâm - Video: Quỳnh Nghi - Trương Kiên - Chí Kiên - Xuân Tiên - Tôn Vũ

Trường ĐH Công Thương TP.HCM miễn học phí 4 năm cho Thảo Trâm

Cả khán phòng xúc động, xót xa sau đoạn phim về cuộc đời của Nguyễn Thị Thảo Trâm (tân sinh viên Trường đại học Công Thương TP.HCM).

Bước lên sân khấu, Thảo Trâm khóc rất nhiều khi kể về người mẹ bị ung thư giai đoạn nặng rất đau đớn. Mẹ nói mẹ là gánh nặng của gia đình, mẹ muốn đi theo ông bà sớm để 3 cha con khỏi phải chạy đôn đáo chạy lo cho mẹ.

Nhưng Trâm nói: "Mẹ không phải là gánh nặng, tôi thương mẹ, mong muốn mẹ yên tâm chữa trị để 3 cha con yên tâm đi học và đi làm".

Có mặt tại chương trình, PGS TS Cao Xuân Thủy (Trưởng khoa du lịch ẩm thực, Trường đại học Công Thương TP.HCM) bùi ngùi xúc động câu chuyện của Trâm. Thầy nói nhà trường tặng học bổng 4 năm học miễn phí cho Trâm.

"Khó khăn chỉ là ban đầu, nếu nỗ lực thì cuộc sống sẽ tốt đẹp. Ngoài được hỗ trợ học phí, Thảo Trâm sẽ còn nhiều cái dang tay rộng lớn khác từ cộng đồng", thầy Thủy nói.

Nam sinh mồ côi cha, năm cuối cấp vừa ôn thi vừa chăm người mẹ nằm 1 chỗ

Dương Quốc Khánh, quê ở Định Quán, Đồng Nai, vừa trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM. Phía sau kết quả ấy là một năm cuối cấp mà Khánh phải trưởng thành sớm hơn bạn bè: vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa một mình chăm sóc người mẹ bị liệt.

Cha Khánh qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh Parkinson. Mẹ mắc bệnh tâm thần phân liệt, đến tháng 2-2026 lại bị tai biến, khiến bà mất khả năng đi lại và cần người chăm sóc trong những sinh hoạt thường ngày.

Biến cố ập đến khi Khánh đang học lớp 12. Giữa những ngày bạn bè tập trung ôn luyện cho kỳ thi quan trọng, Khánh vừa lo bài vở, vừa lo từng bữa ăn, giấc ngủ và những việc chăm nom mẹ. Có những lúc việc học phải đan xen với nỗi lo trong nhà, nhưng Khánh vẫn cố gắng bám lớp, bám sách vở, bởi em hiểu cánh cửa đại học có thể mở ra cơ hội để mình thay đổi cuộc sống và chăm lo cho mẹ sau này.

Thương em, chị gái Diễm Hằng của Khánh, hiện là sinh viên năm cuối Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM - đã đưa mẹ từ Đồng Nai lên thành phố, thuê căn phòng trọ hơn 10m² để tiện chăm nom thay em.

Mẹ không thể nói chuyện, nhưng mỗi lần Khánh đến thăm, bà vẫn vui mừng. Có lúc, bà nắm lấy tay con, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Cái nắm tay ấy không thể nói thành lời, nhưng đủ để Khánh hiểu mẹ vẫn nhận ra con và mong con ở bên. Khánh luôn nhắc đến người chị gái bằng tình thương và sự biết ơn. Hiện Khánh ở ký túc xá để tiết kiệm chi phí.

Cuối tuần, chị Hằng đón em đến thăm mẹ; vì chưa có xe máy riêng, Khánh vẫn cần chị hỗ trợ việc đi lại. Khánh muốn đi làm thêm để phụ chị, nhưng chưa có phương tiện đi lại phù hợp…

Dương Quốc Khánh: Lớp 12 vừa học vừa chăm mẹ liệt, chàng trai vẫn quyết tâm vào đại học - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - CHÍ KIÊN - XUÂN TIÊN - TÔN VŨ

Nước mắt trong khán phòng lễ trao học bổng

Khi hai tân sinh viên Thảo Trâm và Quốc Khánh kể câu chuyện của mình tại lễ trao học bổng, nhiều người trong trường quay không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng cùng với đó là nghị lực lớn của cả hai bạn trẻ để mở được cánh cửa đến giảng đường.

Nhiều bạn trẻ mắt đỏ hoe, liên tục đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài, bởi dường như họ tìm thấy chính mình trong hình ảnh ấy - những người đã vượt qua quá nhiều thử thách, có những khoảnh khắc tưởng chừng như đã không còn có thể viết tiếp ước mơ được đến trường, để rồi cuối cùng trở thành những gương mặt được trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 của báo Tuổi Trẻ.

Đặc biệt, khoảnh khắc người chị ruột tần tảo của SV Quốc Khánh bước đến và ôm em trai như một giây phút vỡ òa của cả khán phòng. Đó không chỉ là tình cảm sâu sắc mà hai chị em đã dành cho nhau, động viên nhau trong suốt quá trình Khánh vượt khó đến trường, mà còn là "món quà" bất ngờ mà ban tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường đã dành tặng riêng cho Khánh.

Cha mất, mẹ bệnh nặng, hai chị em nương tựa nhau: Khoảnh khắc chị bất ngờ xuất hiện khiến nam sinh bật khóc

Giao lưu cùng chương trình, khi nói về chị gái, Dương Quốc Khánh - tân SV ngành Công nghệ thông tin, Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM - không giấu được sự xúc động.

"Chị cũng chỉ là một người con gái, cũng phải đi học, đi làm, nhưng chị đã dành gần như tất cả thời gian và sức lực để chăm sóc mẹ, lo cho em. Tôi rất thương và ngưỡng mộ chị. Tôi chỉ biết cố gắng học thật tốt, sau này có thể phụ giúp chị, để chị và mẹ có cuộc sống tốt hơn", Khánh chia sẻ.

Cha Khánh mắc bệnh Parkinson từ khi Khánh học lớp 1, ông qua đời năm 2021. Trong khi cuối năm 2020, mẹ cũng phát hiện mắc bệnh tâm thần phân liệt và có khối u nang cần điều trị. Tháng 2-2026, mẹ tiếp tục bị đột quỵ, hiện nằm một chỗ và được chị đưa lên TP.HCM chăm sóc.

Khi kể về những khó khăn của gia đình, Khánh vẫn bình tĩnh. Nhưng khi chương trình bất ngờ mời chị gái xuất hiện, nam sinh không kìm được nước mắt. Hai chị em ôm chầm lấy nhau, nghẹn ngào lau những giọt nước mắt.

Diễm Hằng - chị của Khánh - bày tỏ hạnh phúc vì hôm nay Khánh được nhiều người yêu thương và hỗ trợ, em trai đã trưởng thành rất nhiều.

"Tôi sẽ cố gắng chăm lo cho Khánh để Khánh được đi học. Tôi cảm ơn chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ", Hằng nói.

Dương Quốc Khánh ôm chầm lấy chị gái Diễm Hằng khi bất ngờ thấy chị xuất hiện trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nữ sinh Ninh Thuận làm phục vụ 8 tiếng/ngày, đoạt học sinh giỏi tỉnh, đậu ĐH Quốc gia TP.HCM

Đặng Thị Yến Trinh (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến từ sớm, Đặng Thị Yến Trinh (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) không giấu được niềm háo hức khi đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường.

"Học bổng không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí học tập, sinh hoạt mà còn là nguồn động viên để tôi thêm vững tin ở giảng đường", Trình bày tỏ.

Khi Trinh còn nhỏ, ba mẹ Trinh đã phải đi làm xa tại Lâm Đồng mưu sinh, để con ở lại quê nhà Ninh Thuận sống cùng ông bà nội. Thiếu vắng hơi ấm ba mẹ, Trinh không tránh khỏi những tủi thân, đôi lúc tự ti khi so sánh hoàn cảnh của mình với bạn bè đồng trang lứa.

Năm Trinh học lớp 8, gia đình gặp biến cố kinh tế, ba mẹ phải bán nhà, chuyển sang sống thuê. Cuộc sống ngày càng chật vật, Trinh phải tiết kiệm từng khoản, nhiều khi chỉ ăn trưa và tối để giảm bớt chi phí sinh hoạt, san sẻ gánh nặng với ba mẹ.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trinh luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Trinh có 9 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, 3 năm học sinh xuất sắc, đạt điểm trung bình cao nhất lớp và danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh. Năm lớp 9, Trinh còn đoạt giải ba môn Hóa học, sau đó hai năm liên tiếp giành giải nhì học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh Ninh Thuận (2023-2024) năm lớp 11 và 12.

Trinh học tại TP.HCM, sống ở ký túc xá và làm thêm tại nhà hàng, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng để trang trải.

Làm phục vụ 7-8 tiếng mỗi ngày, Trinh không tránh khỏi áp lực khi còn thiếu kinh nghiệm và chưa quen thành phố vì mới khăn gói lên. Nỗi lo lớn nhất của Trinh là khoản học phí khoảng 35 triệu đồng, vượt quá khả năng xoay xở của gia đình. Trinh tìm kiếm các cơ hội học bổng để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ.

Từ giã trường Y vì mẹ phát hiện ung thư, nữ sinh nghỉ một năm đi làm rồi lại đậu đại học: Học bổng động viên tôi

Dù từng phải gác lại việc học, Khuyên chưa bao giờ nghỉ mình sẽ bỏ học, vì với Khuyên học là con đường duy nhất để thay đổi hoàn cảnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường, Đào Thị Bích Khuyên, tân sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, vui mừng khi biết mình dược giúp để tiếp tục học.

Khuyên từng phải rời giảng đường Trường ĐH Y Dược Cần Thơ khi mẹ phát hiện bị ung thư dạ dày. Quyết định nghỉ học khiến Khuyên đôi lúc cảm thấy buồn bã, nhưng vẫn quyết tâm.

Trong một năm nghỉ học, Khuyên đi phụ quán cà phê, có ngày làm việc từ sáng đến tối để kiếm tiền trang trải sinh hoạt và phụ giúp gia đình, một phần tiền Khuyên để lại để đi học đại học. Dù mệt mỏi, Khuyên vẫn tranh thủ ôn tập lúc thay ca, quyết tâm thi lại đại học.

Khi trúng tuyển ngành Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, học kỳ đầu, đúng lúc mẹ bước vào giai đoạn điều trị, Khuyên phải nhờ người thân hỗ trợ học phí. Hiện Khuyên đang làm thêm công việc gia sư để trang trải chi phí mỗi tháng.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ việc học. Sau lần phải nghỉ học, tôi hiểu rằng nếu có cơ hội, tôi phải cố gắng nắm lấy. Suất học bổng Tiếp sức đến trường không chỉ là khoản hỗ trợ thiết thực mà còn là động lực để tôi vững tin đi tiếp, cảm ơn chương trình rất nhiều", Khuyên nói.

Đào Thị Bích Khuyên cho biết học bổng là động lực tiếp sức cho hành trình đại học phía trước - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - CHÍ KIÊN - XUÂN TIÊN

Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ:

1.247 suất học bổng trong năm 2026: Điều kỳ diệu của sự tử tế!

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phát biểu tại lễ trao học bổng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hôm nay, tại TP.HCM - thành phố nghĩa tình, chúng ta cùng hội tụ tại điểm dừng chân thứ 10, khép lại hành trình hơn 3 tháng của chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2026, dành cho tân SV 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận gần 4.000 bộ hồ sơ năm 2026. Trong những trang giấy ấy, có một khát vọng lặp đi lặp lại: được vào đại học, được học một nghề, được thay đổi cuộc đời mình...

Thấu hiểu khát vọng ấy, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng báo Tuổi Trẻ đã huy động hơn 24 tỉ đồng, trao 1.247 suất học bổng, trao thiết bị học tập và khóa học ngoại ngữ.

Đặc biệt, hơn 100 câu chuyện về nghị lực của các tân sinh viên được đăng tải trên mặt báo đã chạm đến trái tim bạn đọc cả nước. Hơn 2,2 tỉ đồng cùng nhiều nguồn lực quý báu đã gửi về để giúp các nhân vật vượt qua ngặt nghèo và đến trường.

Nhìn lại 23 năm qua, 28.100 suất học bổng với tổng kinh phí vượt 276 tỉ đồng của chương trình Tiếp sức đến trường đã được trao đến các thế hệ sinh viên. 23 năm trước, chứng kiến những sinh viên học giỏi phải đi bán cà rem, làm ở lò gạch, làm đủ nghề mà vẫn không đủ tiền nhập học, chúng tôi hiểu rằng có những cánh cửa tương lai không khép lại vì thiếu năng lực, mà chỉ vì các bạn thiếu một cơ hội.

Chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến những người bạn đồng hành bền bỉ như Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam; các câu lạc bộ nghĩa tình, 12 trường đại học; Quỹ học bổng hai cố nhà giáo Lê Thiệu Dũng - Nguyễn Thị Minh Khang cùng các chính quyền địa phương và từng bạn đọc, nhà hảo tâm đã góp sức.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn tân sinh viên một điều: Các bạn không được trao học bổng vì các bạn đáng thương. Các bạn được tiếp sức vì nghị lực, lòng hiếu học và khát vọng vươn lên xứng đáng được nâng đỡ.

Đừng mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình. Đừng nghĩ mình thấp bé hơn người khác vì xuất phát điểm của mình khó khăn hơn. Các bạn có thể thiếu tiền bạc, thiếu những điều kiện thuận lợi nhưng đừng tự đánh mất niềm tin vào năng lực và giá trị của chính mình.

Mong rằng mỗi khi gặp khó khăn, các bạn hãy nhớ hôm nay, có rất nhiều người chưa từng quen biết cùng nhau góp sức để các bạn được ngồi ở đây, để cánh cửa đại học không khép lại.

Hãy biến sự tin tưởng ấy thành động lực. Học thật tốt, sống thật tử tế, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần và kiên trì đi đến cùng với con đường mình đã chọn.

12 tân sinh viên được nhận suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất, hỗ trợ tân sinh viên trong suốt bốn năm học:

1. Nguyễn Hoàng Minh Anh - Đại học Y Dược TP.HCM. Cha mẹ ly hôn, ở với mẹ, cha vừa bị đột quỵ, đoạt giải nhì Sinh học TP.HCM, đậu đại học 27,5 điểm.

2. Trần Trung Trực - Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Mẹ mất năm 12 tuổi, cha đột quỵ rồi mất 2 năm sau đó. Trực vừa học vừa chăm sóc cha cho đến khi cha mất.

3. Nguyễn Văn Thuận - Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Cha mẹ bị tai nạn mất từ khi Thuận còn nhỏ. Thuận sống với ông bà nội và anh em họ hàng, được sự hỗ trợ của Nhà nước để ăn học. Từ nhỏ, cậu học trò luôn cố gắng học hành, luôn phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

4. Nguyễn Thị Tường Vi - Trường đại học Văn Hiến. 1 tuổi mẹ bỏ đi, cha lấy vợ mới, sống cùng bà nội đến năm lớp 9 bà mất, Thuận không còn nhà và người thân phải thuê trọ, sống tự lập. Hè lớp 10 xin vào công ty làm thời vụ kiếm tiền học.

5. Đoàn Phúc Trường - Trường đại học Văn Hiến. Cha mẹ ly hôn, lớp 9 cha qua đời, mẹ bán vé số nuôi Trường nhưng năm 2023 bị tai nạn chấn thương sọ não, gãy chân, sức khỏe yếu, thu nhập từ vé số giảm sút.

6. Dương Linh Dương - Trường đại học Văn Hiến. Mất cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi, sức khỏe yếu. Toàn bộ chi phí đều trông chờ tiền làm thuê bấp bênh của người cậu ruột bị câm điếc bẩm sinh.

7. Nguyễn Thị Phương Nguyên - Trường đại học Văn Hiến. Mẹ bị tiểu đường và di chứng bệnh gan mất sức lao động, cha bị bệnh tim và thần kinh, là lao động tự do với thu nhập bất bênh, tiền kiếm được không đủ chữa bệnh phải vay mượn khắp nơi.

8. Nguyễn Phạm Thành Khoa - Trường đại học Văn Hiến (TP.HCM). Thành Khoa mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà là nhà giáo đã nghỉ hưu.

9. Dương Quốc Khánh - Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM. Cha qua đời sau thời gian mắc bệnh Parkinson. Mẹ mắc tâm thần phân liệt, đến tháng 2-2026 tiếp tục bị đột quỵ, hiện nằm một chỗ và cần người chăm sóc.

10. Nguyễn Thị Thảo Trâm - Trường Đại học Công Thương TP.HCM. Năm Trâm học lớp 12 mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bệnh đã di căn lên não và trải qua ba ca phẫu thuật. Trâm làm thêm tại siêu thị để phụ giúp gia đình.

11. Giang Chí Phúc - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Gia đình Phúc đang trong hoàn cảnh khó khăn, ba bị lao và mổ hai khớp háng do bị hoại tử; mẹ đang điều trị trầm cảm; bà ngoại đang bị ung thư. Phúc đi làm nhiều việc cùng lúc để giảm bớt gánh nặng tài chính: làm công việc chỉnh lý hồ sơ và làm bếp trong quán ăn.

12. Lê Ngọc Kim Phụng - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bố làm bảo vệ, mẹ buôn bán nhỏ tại nhà. Bố mẹ đều mắc hen suyễn mạn tính nên sức khỏe hạn chế, không thể làm những công việc nặng.

Con trai đậu ĐH Quốc gia TP.HCM, người mẹ làm tạp vụ xin nghỉ chở con đi 20km lãnh học bổng

Tân sinh viên Nguyễn Thiều Tiến Lợi (ngành Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Minh Hoa (57 tuổi) đến dự lễ trao học bổng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhận tin được trao học bổng, Nguyễn Thiều Tiến Lợi (sinh năm 2008, ngành Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), báo ngay cho mẹ là bà Nguyễn Thị Minh Hoa (57 tuổi).

Hai mẹ con chở nhau đi 20km từ phường Bình Nhâm (TP.HCM) đến buổi lễ, mang theo túi bánh mì ngọt ăn khi đói.Lương tạp vụ 5 triệu đồng/tháng, bà phải xoay xở nhiều khoản chi phí nhưng luôn tâm niệm: "Giờ cỡ nào cỡ, tôi cũng ráng lo cho con học".

Nhìn mẹ, Lợi xót xa: "Hè vừa qua, mẹ bị té, phải phẫu thuật sụn đầu gối với chi phí hơn 20 triệu đồng. Dù bác sĩ dặn nghỉ ngơi ba tháng, vừa hết hè mẹ đã đi làm".

Mẹ bị té 10 ngày thì Lợi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngày thi, lo mẹ ở nhà không người chăm sóc, Lợi gọi nhờ mợ ghé ngang trông mẹ. Buổi lễ hôm nay, Lợi định tự đi nhưng mẹ muốn đi cùng, nhìn con nhận học bổng. Hai mẹ con luôn đồng hành, Lợi là món quà quý nhất của bà Hoa trên đời này.

Bà tự hào vì con biết phụ giúp từ nhỏ, biết làm bánh và tự lo nhiều việc trong nhà. Bà luôn nhắc Lợi cố gắng học để có tương lai tốt hơn.

Suốt ba năm THPT, Lợi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lợi thích môn Toán, Vật lý, thường tìm thêm bài tập trên mạng để hiểu bài sâu hơn.Học phí học kỳ đầu 20,9 triệu đồng, bà phải vay mượn để đóng tạm. Nhà xa, lợi chờ việc học ổn định rồi tìm việc làm thêm, mong vừa theo đuổi ước mơ đại học, vừa san sẻ gánh nặng với mẹ.

Nam SV ĐH Nông lâm TP.HCM đến nhận học bổng lúng túng với chiếc điện thoại cũ, nói mình rất hạnh phúc

Ngay tại lễ trao học bổng, chiếc điện thoại cũ cũng khiến Nguyễn Thành Tài (Gia Lai) - tân SV ngành Chăn nuôi, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM - lúng túng khi không thể quét mã điểm danh, phải nhờ người khác hỗ trợ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Thành Tài (Gia Lai) - tân SV ngành Chăn nuôi, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM - bước vào giảng đường với niềm vui trúng tuyển nhưng cũng mang theo nỗi lo kinh tế khi gia đình thuộc diện cận nghèo.

Khi Tài học lớp 6, cha qua đời, mẹ trở thành trụ cột duy nhất, gồng gánh nuôi các con với thu nhập chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Anh trai Tài không may mắc bệnh tâm thần, khiến những lo toan về cuộc sống càng chồng chất.

Đến nay, Tài chưa có máy tính, phải học bài qua chiếc iPhone 7 cũ. Điện thoại không tương thích với một số ứng dụng học tập, khiến việc tiếp cận tài liệu và theo dõi bài giảng gặp nhiều trở ngại.

Tới dự lễ trao học bổng, chiếc điện thoại cũ cũng khiến Tài bối rối khi không thể quét mã điểm danh, phải nhờ người khác hỗ trợ. Khoản học phí ban đầu cũng phải vay mượn để đóng, sau đó Tài được hỗ trợ từ ký túc xá Cỏ May.

Tài đã tranh thủ đi làm thêm từ những năm học lớp 10, lớp 11. Công việc của Tài là lấy yến, lau chùi các tấm pin năng lượng mặt trời và phụ dọn dẹp thùng sơn, trả công 200.000 đồng mỗi ngày.

Vào đại học, Tài đi học buổi sáng, tranh thủ làm vào những buổi chiều trống lịch, tối về tiếp tục học bài. Tuy nhiên, khi lịch làm thay đổi, trùng với giờ học, Tài đành nghỉ việc và đang tìm công việc mới phù hợp hơn.

"Hôm nay tôi đến đây với tâm thế rất hạnh phúc khi biết rằng mình sẽ được nhận học bổng để một phần nào đó trang trải cho việc học. Tôi thật sự rất biết ơn chương trình và các mạnh thường quân vì đã luôn quan tâm và giúp đỡ những sinh viên nghèo như chúng tôi có thêm cơ hội đến trường", Tài nói.

Mẹ bệnh mất, nữ sinh nghỉ một năm làm ở xưởng lắp ráp ô tô, năm nay đậu đại học: Học phí phải vay, tôi biết ơn học bổng

Đặng Thanh Hằng - Phân hiệu Học viện và Hành chính công tại TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Năm lớp 8, Đặng Thị Thanh Hằng (xã Bình Khánh, TP.HCM), sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, mồ côi mẹ vì sau thời gian dài mẹ điều trị ung thư máu. Những khoản vay mượn chạy chữa để lại số nợ hơn 100 triệu đồng, trở thành gánh nặng đối với người cha làm nghề xe ôm truyền thống.

Thương cha vất vả, Hằng quyết định dành một năm sau khi tốt nghiệp lớp 12 để đi làm.

Hằng vào làm tại một công ty lắp ráp dụng cụ sửa chữa ô tô ở khu chế xuất quận 7 cũ, từ 6h sáng đến 18h, kiếm 8-9 triệu đồng/tháng. Công việc nặng nhọc, thường xuyên phải lắp ráp các bộ phận bằng sắt dưới gầm xe và tiếp xúc với hóa chất khiến cô gái có thể trạng yếu nhiều lần kiệt sức.

Sau ba tháng, Hằng chuyển sang làm tại quán cà phê gần nhà với mức lương 20.000 đồng/giờ, thu nhập cao nhất khoảng 3,6 triệu đồng/tháng. Tại đây, Hằng kiêm nhiều việc từ pha chế, thu ngân đến phục vụ.

Năm 2026, sau khi trúng tuyển học viện, Hằng vừa học vừa làm tại cửa hàng gà rán, với mức lương 27.000 đồng/giờ. Một ngày làm khoảng 5 tiếng sau mỗi lúc tan trường hoặc lịch học trống.

"Mẹ luôn dặn tôi phải học hết đại học. Lời mẹ dặn là động lực để tôi không từ bỏ ước mơ", Hằng chia sẻ.

Sau giờ làm phục vụ, Hằng lại miệt mài ôn thi đến 4-5h sáng. Chậm một năm học vì mưu sinh, Hằng dồn hết sức lực, quyết tâm đỗ đại học.

Đậu đại học, Hằng mỗi ngày rời nhà từ 5h sáng, qua phà, lặn lội hơn 20km đến trường bằng chiếc xe cũ cà tàng được họ hàng cho. Có hôm, về đến nhà lúc nửa đêm, nhưng bài vở vẫn hoàn thành. Nỗi đau càng chồng chất khi bà, người chăm sóc Hằng từ nhỏ, đột ngột qua đời ngày 8-3. Hằng gắng gượng đứng dậy, quyết tâm đỗ đại học để đổi thay cuộc đời. "

Ba tôi phải vay mượn khắp nơi để đủ tiền nhập học. Tôi rất biết ơn học bổng Tiếp sức đến trường vì không chỉ giúp ba vơi bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ, thực hiện lời hứa với mẹ", Hằng chia sẻ.

Đặng Thị Thanh Hằng vẫn quyết tâm đến trường sau nhiều biến cố và khó khăn của gia đình - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - CHÍ KIÊN - XUÂN TIÊN

Nữ sinh mồ côi mẹ đoạt giải tiếng Anh quốc gia, đậu Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM: Tôi xúc động khi nhận học bổng

Trần Nguyễn Minh Dương chia sẻ bản thân rất vui khi nhận được học bổng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mồ côi mẹ từ khi mới 1 tuổi, cha tái hôn, Trần Nguyễn Minh Dương (Đà Nẵng), sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), lớn lên trong sự chở che của bà nội và bà cố. Nay bà cố đã qua đời, bà nội cũng ngoài 70 tuổi.

Không may tháng 7 vừa qua, bà nội bị ngã, phải phẫu thuật, đến nay vẫn đi lại khó khăn. Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, suốt những năm phổ thông, Dương luôn cố gắng đạt kết quả tốt. Năm lớp 10, Dương đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; hai năm lớp 11 và 12 đạt học sinh giỏi.

Ngoài ra, Dương còn giành giải nhì và giải ba kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, thành phố trong năm 2025 và 2026; giải ba cuộc thi IOE cấp tỉnh và giải khuyến khích IOE cấp quốc gia năm 2025.

Bước vào giảng đường đại học, Dương tiếp tục tự tìm cách trang trải chi phí học tập. Dương nhận dạy gia sư hai buổi mỗi tuần, mỗi buổi được trả 250.000 đồng. Khoản tiền ấy giúp Dương san sẻ phần nào học phí và chi tiêu, dù chưa thể giải quyết hết những khó khăn của gia đình.

Có những lúc mệt mỏi trước áp lực học hành và nỗi lo cho bà, Dương vẫn cố gắng cân bằng việc học với công việc làm thêm. Những lời động viên của bà nội cùng sự giúp đỡ từ người thân, hàng xóm tiếp thêm cho Dương động lực để đi tiếp.

"Nhận được học bổng tôi thật sự rất xúc động. Tôi sẽ dùng khoản hỗ trợ để đóng học phí, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính và yên tâm tiếp tục việc học. Tôi cũng hy vọng rằng sau này mình có thể giúp đỡ những bạn trẻ khó khăn ở quê hương", Dương nói.

Trần Nguyễn Minh Dương mong suất học bổng sẽ san sẻ phần nào học phí và chi tiêu - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - CHÍ KIÊN - XUÂN TIÊN

Nhà tài trợ Vũ Duy Hải - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam:

Khi hoạt động kinh doanh khó khăn, chúng tôi nhớ đến nghị lực của SV chương trình này

Ông Vũ Duy Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Vinacam, dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Là những người đồng hành cùng chương trình bền bỉ nhiều năm, chúng tôi rất cảm ơn Báo Tuổi Trẻ đã là một địa chỉ kết nối cho vạn tấm lòng. Sức lan tỏa của chương trình thực sự làm cho những người đóng góp vào học bổng thấy tin và phấn khởi.

Chúng tôi tiếp sức cho các em về vật chất, còn các em trao lại cho chúng tôi những bài học về nghị lực. Khi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình khó khăn, chúng tôi nhìn nghị lực của các em vượt khó để vượt lên chính mình, để tiếp tục tạo ra sản phẩm, cùng Báo Tuổi Trẻ tiếp sức cho các em.

Không gì vui hơn khi những người tài trợ như Vinacam và hàng vạn tấm lòng nhìn thấy các em học tập ra trường và trưởng thành, còn là những người có ích cho xã hội.

Mỗi năm, chúng tôi lại gặp được rất nhiều bạn ở những lần tiếp sức đến trường trước đây thành công ở nhiều lĩnh vực. Có người là kỹ sư, có người là bác sĩ, có người làm trong các cơ quan nhà nước. Và các em đều là những người tử tế.

Mỗi hoàn cảnh có khác nhau nhưng tựu chung lại, các bạn dù không chọn được cách mình sinh ra nhưng lại biết vươn lên kiên cường. Đấy là những điều làm cho những người đồng hành với Báo Tuổi Trẻ như chúng tôi xúc động nhất.

PGS.TS Trần Lê Quan - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, TP.HCM - đơn vị tài trợ: Mong học bổng Tiếp sức đến trường lớn mãi để giúp nhiều sinh viên hơn nữa.

Với tôi chương trình Tiếp sức đến trường có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có được nguồn lực ban đầu để bước vào giảng đường đại học.

Khi các em chưa đủ điều kiện tài chính để trang trải học phí và sinh hoạt, các em sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp các em tiếp tục theo đuổi ước mơ, xây dựng tương lai và từng bước cải thiện cuộc sống gia đình.

Qua theo dõi những trường hợp được chương trình hỗ trợ, tôi nhận thấy mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau. Có em gặp khó khăn do gia đình thiếu thốn kinh tế, có em mồ côi hoặc phải vượt qua những biến cố lớn trong cuộc sống. Học bổng không chỉ giúp các em vơi bớt gánh nặng tài chính mà còn trao thêm các em sự động viên.

Cha thương binh nặng và mẹ làm thuê 12 tiếng/ngày, không có tiền học thêm nhưng đậu Bách khoa TP.HCM, đạt 952 điểm năng lực

Phạm Minh Triết (phường Thạnh Mỹ Tây, Trường đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từ 17h, Phạm Minh Triết (phường Thạnh Mỹ Tây, Trường đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) háo hức đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường.

Ba Triết là thương binh hạng 1/4, từng tham gia chiến trường Campuchia năm 1984. Di chứng chiến tranh khiến ông mất cánh tay trái, liệt chân phải, mang nhiều vết đạn ở ngực và gần như mất hoàn toàn khả năng lao động. Mẹ Triết trở thành trụ cột kinh tế, làm giúp việc từ 6h đến 18h mỗi ngày, với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Tuổi thơ Triết gắn với những mùa mưa ngập nhà trong ngôi nhà đến 23 người nhiều thế hệ.

Điều đáng quý là Triết không để những khó khăn của gia đình trở thành lý do để buông xuôi. Triết dành thời gian cho sách vở. Từ Trường THPT Trưng Vương, Triết tiếp tục chinh phục mục tiêu lớn hơn trở thành sinh viên Trường đại học Bách khoa TP.HCM, với số điểm 952 trong kỳ thi đánh giá năng lực, tiếng Anh đạt 8,75 điểm.

Triết không qua một lớp học thêm nào. Triết duy trì khoảng 4-5 giờ tự học mỗi ngày tại thư viện, sau đó tiếp tục học thêm 2-3 giờ ở nhà. Minh Triết còn rất hiếu thảo. Sau giờ học, Triết phụ mẹ việc nhà, dìu cha đi lại và đút cơm khi cha đau bệnh.

"Dù khó khăn, tôi vẫn quyết tâm học thành kỹ sư để phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ người khó khăn. Học bổng Tiếp sức đến trường giúp tôi yên tâm học tập", Triết chia sẻ.

Phạm Minh Triết quyết tâm học thành kỹ sư để phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ người khó khăn - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - CHÍ KIÊN - XUÂN TIÊN

Lãnh đạo TP.HCM, khách mời, nhà hảo tâm trao học bổng cho các tân sinh viên:

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (bên trái) và ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ (bên trái) và ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Thái Thành Chung, Phó tổng giám đốc Đài phát thanh và truyền hình TP.HCM (bên trái) và ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TS. Nguyễn Xuân Hồng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (bên trái) và Tiến sĩ, Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, Phòng khám Xương khớp Việt trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Vũ Duy Hải, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Vinacam và ông Dương Thái Sơn, Giám đốc Công ty Nam Long trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Tô Đình Tuân, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TP.HCM và ông Nguyễn Đăng Khoa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP. HC trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đây là điểm trao thứ 10, khép lại chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 639 của báo Tuổi Trẻ. Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 của báo Tuổi Trẻ đã trao học bổng cho 1.247 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước với tổng kinh phí hơn 24 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí hỗ trợ, tổ chức… cho tân sinh viên). Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn và 50 triệu đồng/ suất đặc biệt trong suốt 44 năm học.

* Báo Tuổi Trẻ đang tường thuật trực tiếp. Chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh HTV1 và các nền tảng của báo Tuổi Trẻ lúc 20h tối nay 28-10.

Tiếp sức đến trường 2026: TP.HCM khép lại hành trình trao học bổng năm nay