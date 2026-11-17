Trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) tại bang Maryland - Ảnh: AFP

Đài CNN ngày 17-11 dẫn lời sáu nguồn thạo tin cho biết hệ thống mạng tối mật được Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) sử dụng cho hoạt động thông tin liên lạc nội bộ vừa gặp sự cố ngừng hoạt động.

Hệ thống mang tên NSA Net này là nền tảng chuyên biệt, cho phép các nhân viên trao đổi thông tin được phân loại bảo mật (tin mật) trong nội bộ cơ quan.

Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh rằng tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự cố này là hậu quả của một cuộc tấn công mạng.

Trong bối cảnh giới chức NSA đang nỗ lực xác định quy mô và mức độ nghiêm trọng của sự cố, cơ quan này đã phải áp dụng cơ chế đi làm lệch giờ (giãn cách thời gian đến trụ sở) đối với các nhân sự.

Hiện Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tuổi Trẻ đang tiếp tục cập nhật.