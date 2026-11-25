Khu tái định cư Thượng Thanh được chọn làm nơi tạm cư cho 109 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ khí gas - Ảnh: M.A.

Người dân được tạm cư ở khu tái định cư Thượng Thanh

Sau vụ nổ khí gas xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) làm 7 người tử vong, kết cấu khu tập thể E3-E4 bị ảnh hưởng.

Để bảo đảm an toàn, Hà Nội đã vận động, hỗ trợ người dân di dời đến tạm cư tại khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng).

Xe chuyên dụng và công nhân được điều động để cắt tỉa cây xanh quanh khu vực người dân tạm cư - Ảnh: M.A.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ sáng 25-11, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều động công nhân cùng xe chuyên dụng đến cắt tỉa cây xanh, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh khuôn viên khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng), phục vụ sinh hoạt của các hộ dân vừa chuyển đến tạm cư.

Ngay trong tối 24-11, điện lực cũng được huy động để lắp đặt hệ thống điện, phục vụ người dân chuyển tới tạm cư - Ảnh: M.A.

Trước đó, ngay trong tối 24-11, 109 hộ dân bị ảnh hưởng sau vụ nổ đã được chuyển tới tạm cư tại tòa nhà kể trên.

Tại nơi tạm cư, lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn các hộ dân làm thủ tục nhận nhà, bàn giao chìa khóa căn hộ, đồng thời hỗ trợ vận chuyển đồ đạc để người dân sớm ổn định chỗ ở.

Người dân chuyển tới tạm cư được phát chìa khóa phòng - Ảnh: M.A.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ đưa một người dân phải tới nơi tạm cư - Ảnh: M.A.

Tối cùng ngày, bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội - đã đến khu tái định cư Thượng Thanh thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Bà Bùi Huyền Mai đề nghị các sở, ngành liên quan cùng hai phường Đống Đa, Việt Hưng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống tại nơi tạm cư với tinh thần phục vụ tốt nhất.

Trong đó, phường Đống Đa tiếp tục hỗ trợ các hộ dân di dời; phường Việt Hưng bố trí đầy đủ lực lượng tại 4 đơn nguyên để hướng dẫn người dân nhanh chóng làm thủ tục nhận nhà, hỗ trợ vận chuyển đồ đạc lên căn hộ đã được bố trí.

Đối với những căn hộ chưa có giường, chiếu, bà Mai yêu cầu chính quyền có phương án hỗ trợ ngay, bảo đảm người dân có chỗ ngủ, không để người dân chịu rét trong thời tiết giá lạnh, đồng thời cung cấp kịp thời các suất ăn tối.

Bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội (đeo kính, ở giữa) - tới khu tạm cư động viên, thăm hỏi bà con - Ảnh: M.A.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao đổi cùng với người dân thuộc diện phải di dời - Ảnh: M.A.

Bí thư Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ khu dân cư

Sau sự việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, cần đặc biệt quan tâm chăm sóc các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, huy động mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Ông Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trong đó, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân.

Đồng thời, cần nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, sáng 24-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đến hiện trường nơi xảy ra vụ nổ khí gas làm 2 người chết tại phố Nguyễn Văn Tuyết, chỉ đạo cứu nạn và di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết là sự cố rất đáng tiếc, nhiều người chết và bị thương. Hiện TP đang tập trung cao độ cho công tác cứu nạn, cứu hộ. Ông Thắng cho biết khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ, chất lượng công trình đã xuống cấp. Vụ nổ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu các công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Do vậy, TP sẽ khẩn trương triển khai phương án tạm cư, di dời các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đến nơi an toàn. Theo ông Thắng, trước mắt TP đề nghị người dân tạm thời di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân. "Rất mong toàn bộ người dân trong khu vực bình tĩnh, yên tâm, TP luôn luôn đồng hành cùng với nhân dân" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ.