Ông Alex Velez-Green và ông Austin Dahmer, hai nhân sự do Tổng thống Trump đề cử có khả năng không qua được ải phê chuẩn ở Thượng viện - Ảnh: STRAUSS CENTER - STARS AND STRIPES

Theo báo Washington Post, ít nhất hai nhân sự do Tổng thống Donald Trump đề cử vào các vị trí cấp cao tại Lầu Năm Góc có nguy cơ bị chính các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa chặn việc phê chuẩn.

Hai đề cử bị chặn vì bất đồng

Cụ thể, hai nhân sự này là ông Austin Dahmer và ông Alex Velez-Green, được đề cử từ hơn một năm trước, lần lượt vào vị trí giám đốc phụ trách chiến lược, kế hoạch và năng lực quân sự, và phó giám đốc phụ trách chính sách của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Dù chính quyền Tổng thống Trump đã vận động hành lang suốt nhiều tháng qua, cả hai vẫn không nhận được đủ sự ủng hộ để tiến tới bước phê chuẩn tiếp theo.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, hai ứng viên sẽ không nằm trong danh sách đề cử cuối cùng được Thượng viện xem xét trong năm nay.

Đảng Dân chủ, bên sẽ giành quyền kiểm soát Quốc hội từ tháng 1-2027 sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, cũng được dự báo sẽ không ủng hộ họ.

Sự phản đối bắt nguồn từ những bất đồng kéo dài giữa các nghị sĩ Cộng hòa và ông Elbridge Colby, quan chức phụ trách chính sách tại Lầu Năm Góc, nơi hai ông Dahmer và Velez-Green đang đảm nhiệm vai trò quyền cấp phó trong thời gian chờ phê chuẩn.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby tham dự cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ ngày 12-2 - Ảnh: REUTERS

Trong vai trò này, ông Dahmer tham gia xây dựng các tài liệu chiến lược quốc phòng, còn ông Velez-Green phụ trách rà soát việc bố trí lực lượng quân sự Mỹ tại châu Âu.

Mâu thuẫn trở nên gay gắt từ năm ngoái, khi Lầu Năm Góc quyết định rút một lữ đoàn Lục quân khỏi Romania mà không tham vấn đầy đủ các nghị sĩ.

Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ những thành viên Đảng Cộng hòa có quan điểm cứng rắn về quốc phòng. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers sau đó thậm chí cáo buộc ông Colby nói dối về kế hoạch rút quân, điều mà quan chức này sau đó bác bỏ.

Các đề cử còn lại cũng gặp khó

Trong bối cảnh Đảng Cộng hòa chỉ còn khoảng sáu tuần kiểm soát Quốc hội, Nhà Trắng đang chạy đua để bảo đảm Thượng viện phê chuẩn các ứng viên quan trọng khác, đặc biệt là ông Hùng Cao cho vị trí Bộ trưởng Hải quân và tướng Chris LaNeve cho chức Tham mưu trưởng Lục quân.

Tại phiên điều trần ngày 17-11, ông Hùng Cao vấp phải sự chất vấn gay gắt từ nghị sĩ cả hai đảng, chủ yếu liên quan đến cách chính quyền Tổng thống Trump phối hợp với Quốc hội và kế hoạch thay thế hệ thống máy phóng điện từ trên tàu sân bay bằng công nghệ hơi nước đời cũ - quyết định có thể tiêu tốn hàng tỉ USD.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker nhấn mạnh việc quay lại sử dụng hệ thống hơi nước là điều "không thể chấp nhận".

Ông Hùng Cao tại phiên điều trần phê chuẩn đề cử Bộ trưởng Hải quân ở Thượng viện Mỹ ngày 17-11 - Ảnh: AFP

Do mới nghỉ hưu khỏi Hải quân được 5 năm, chưa đáp ứng quy định yêu cầu ít nhất 7 năm, ông Hùng Cao cần được Thượng viện thông qua một quyết định miễn trừ đặc biệt với tối thiểu 60 phiếu thuận trước khi có thể được phê chuẩn làm Bộ trưởng Hải quân.

Nhiều nghị sĩ Dân chủ đã tuyên bố phản đối đề cử này, trong bối cảnh Đảng Cộng hòa chỉ nắm 53 ghế tại Thượng viện.

Trong khi đó, tướng LaNeve cũng đối mặt với sự phản đối kín đáo từ một số nghị sĩ Cộng hòa. Ông được giao vị trí quyền Tham mưu trưởng Lục quân sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sa thải tướng Randy George.

Việc ông George bị cách chức gây tranh cãi do ông Hegseth không công bố lý do, trong khi theo bài viết được tờ Washington Post đăng tải hồi tháng 8, ông LaNeve từng thúc giục cấp trên chấm dứt cuộc điều tra liên quan đến việc các phi công trực thăng quân đội bay ngang nhà một ca sĩ.

Những bất đồng nhân sự diễn ra song song với trở ngại về ngân sách quốc phòng.

Lầu Năm Góc đang thúc giục các nghị sĩ Cộng hòa thông qua khoản chi bổ sung 350 tỉ USD nhằm mua sắm trang thiết bị và khắc phục tình trạng thiếu hụt vũ khí do cuộc chiến với Iran.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho biết ông ưu tiên tìm kiếm một thỏa thuận ngân sách có sự ủng hộ của cả hai đảng, thay vì thúc đẩy kế hoạch chi tiêu riêng của Đảng Cộng hòa.

Diễn biến này cho thấy chính quyền Trump đang gặp khó trong việc thúc đẩy các ưu tiên quốc phòng, bao gồm kế hoạch nâng ngân sách lên 1.500 tỉ USD, trước khi cán cân quyền lực tại Quốc hội thay đổi vào đầu năm tới.