VIS Rating cho rằng rủi ro tài sản của toàn ngành ngân hàng sẽ duy trì ở mức cao do chi phí vay vốn cao tiếp tục hạn chế khả năng trả nợ của khách hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nợ xấu tăng nhanh cả ở "Big 4"

Theo báo cáo tài chính quý 3-2026 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tính đến ngày 30-9, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 1,81 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 8,5% so với cuối năm 2025.

Trong khi đó, tổng nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 32%, lên hơn 12.818 tỉ đồng, tức tăng khoảng 3.105 tỉ đồng so với đầu năm.

Xét về cơ cấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng gấp 3,4 lần, từ 761 tỉ đồng lên 2.571 tỉ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng gần gấp 5,5 lần, từ 302 tỉ đồng lên 1.657 tỉ đồng.

Nợ cần chú ý (nhóm 2) cũng tăng gần 85%, lên gần 5.000 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm nhẹ từ 8.651 tỉ đồng xuống còn khoảng 8.589 tỉ đồng, song vẫn chiếm khoảng 67% tổng nợ xấu của Vietcombank.

Theo đó, tỉ lệ nợ xấu tính trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tăng từ 0,58% cuối năm 2025 lên 0,71% vào cuối tháng 9-2026.

Diễn biến tương tự được ghi nhận tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Kết thúc quý 3-2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt hơn 765.614 tỉ đồng, tăng khoảng 11,5% so với đầu năm.

Trong khi đó, tổng nợ xấu nội bảng tăng 36,3%, lên hơn 9.094 tỉ đồng.

Nợ dưới tiêu chuẩn của ACB tăng hơn gấp 3 lần, lên khoảng 2.335 tỉ đồng, còn nợ nghi ngờ tăng hơn gấp đôi, lên gần 1.567 tỉ đồng. Nợ có khả năng mất vốn chỉ tăng nhẹ, lên hơn 5.193 tỉ đồng, nhưng vẫn chiếm 57,1% tổng nợ xấu.

Tỉ lệ nợ xấu tính trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của ACB tăng từ 0,97% cuối năm 2025 lên 1,19% vào cuối tháng 9-2026.

Nợ cần chú ý tại ngân hàng này tăng gần gấp 3 lần, từ 2.493 tỉ đồng lên hơn 7.094 tỉ đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank), đến cuối tháng 9-2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 700.346 tỉ đồng, tăng 11,8% so với đầu năm.

Cùng thời điểm, tổng nợ xấu nội bảng của Sacombank tăng 28%, lên hơn 51.366 tỉ đồng, tức tăng khoảng 11.230 tỉ đồng.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp 2,8 lần, lên hơn 19.359 tỉ đồng; nợ nghi ngờ tăng gần gấp 2,9 lần, lên khoảng 9.441 tỉ đồng.

Riêng nợ có khả năng mất vốn giảm 24,5%, xuống còn gần 22.567 tỉ đồng, chiếm khoảng 44% tổng nợ xấu của ngân hàng.

Theo đó, tỉ lệ nợ xấu tính trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của Sacombank tăng từ 6,41% cuối năm 2025 lên 7,33% vào cuối tháng 9-2026.

Nợ cần chú ý tại Sacombank cũng tăng mạnh, từ 4.658 tỉ đồng lên hơn 17.710 tỉ đồng, tức gấp 3,8 lần so với đầu năm.

Chất lượng tài sản ngân hàng suy giảm

Theo báo cáo của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm VIS Rating, nền tảng tín nhiệm của ngành ngân hàng suy giảm nhẹ trong 9 tháng đầu năm 2026.

Điều kiện nguồn vốn thắt chặt, chi phí gia tăng cùng áp lực dòng tiền do căng thẳng địa chính trị đã làm suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng.

Qua đó, rủi ro tài sản và chi phí tín dụng của toàn ngành gia tăng, trong đó các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ chịu áp lực lớn nhất.

Cụ thể, theo VIS Rating, tỉ lệ nợ xấu toàn ngành tăng từ 2,2% cuối tháng 6 lên 2,3% vào cuối tháng 9-2026, do chi phí vay vốn và chi phí hoạt động gia tăng, làm suy yếu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Chất lượng tài sản suy giảm trên diện rộng, rõ nét nhất tại các ngân hàng quy mô vừa như VIB, OCB, MSB, Eximbank..., cũng như các ngân hàng quy mô nhỏ như ABBank, PGBank, VietBank và Bac A Bank.

Theo VIS Rating, diễn biến này phản ánh tỉ trọng dư nợ lớn hơn của các ngân hàng trên đối với nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị tổn thương.

Đáng chú ý, chất lượng tài sản cũng suy giảm tại nhiều ngân hàng lớn.

Tỉ lệ nợ xấu tại các ngân hàng như Techcombank, ACB, Sacombank, HDBank, BIDV và Vietcombank tăng bình quân 14 điểm cơ bản (0,14 điểm phần trăm) so với quý trước.

Mức tăng này chủ yếu đến từ các khoản cho vay mua nhà, cho vay tiêu dùng và/hoặc dư nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng và sản xuất.