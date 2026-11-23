Lợi nhuận quý 3-2026 của BIDV tăng chủ yếu nhờ tăng trưởng thu nhập lãi thuần và tiết giảm chi phí dự phòng - Ảnh: Website BID

Nợ xấu có khả năng mất vốn của BIDV gần 26.973 tỉ đồng

Theo báo cáo tài chính quý 3-2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tính đến ngày 30-9, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,56 triệu tỉ đồng, tăng gần 8% so với cuối năm 2025.

Cùng với đà mở rộng tín dụng, nợ xấu của ngân hàng cũng gia tăng đáng kể. Cụ thể, tổng nợ xấu nội bảng (gồm nợ nhóm 3, 4 và 5) đạt hơn 47.486 tỉ đồng, tăng khoảng 12.509 tỉ đồng, tương đương 35,8% so với đầu năm.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng gần gấp 3 lần, từ 4.474 tỉ đồng lên 13.047 tỉ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) cũng tăng từ 4.678 tỉ đồng lên 7.466 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ xấu, với gần 26.973 tỉ đồng, tăng khoảng 4,4% so với cuối năm trước.

Theo đó, tỉ lệ nợ xấu nội bảng tính trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của BIDV tăng từ 1,47% cuối năm 2025 lên 1,85% vào cuối tháng 9-2026.

Bên cạnh đó, nợ cần chú ý (nhóm 2) cũng tăng từ 31.462 tỉ đồng lên 39.505 tỉ đồng, tương đương mức tăng gần 26%. Đây là nhóm nợ chưa được xếp vào nợ xấu nhưng cần theo dõi về khả năng trả nợ của khách hàng.

Như vậy, tốc độ gia tăng nợ xấu của BIDV đang cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay, cho thấy áp lực lên chất lượng tín dụng.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), dẫn thông tin từ cuộc gặp gỡ nhà đầu tư tháng 11-2026, lãnh đạo BIDV cho biết tỉ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN tăng lên 1,58% vào cuối quý 3-2026, song vẫn dưới ngưỡng kiểm soát 1,6% mà ngân hàng đặt ra.

BIDV chỉ ra ba nguyên nhân chính gây áp lực lên chất lượng tín dụng, gồm việc phân loại lại nợ theo thông tin từ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC); dòng tiền và khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng suy giảm; cùng với tác động từ việc các cơ chế cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 hết hiệu lực.

Khoảng 62.000 tỉ đồng dư nợ mua nhà sắp được điều chỉnh lãi suất

Một diễn biến đáng chú ý được BIDV đề cập là nợ xấu trong danh mục cho vay mua nhà gia tăng khi các chương trình ưu đãi lãi suất triển khai trong giai đoạn 2023-2025 dần hết hiệu lực.

Theo thông tin MBS tổng hợp từ cuộc gặp gỡ nhà đầu tư, đến cuối quý 3-2026, dư nợ tín dụng liên quan đến bất động sản chiếm khoảng 24,1% tổng dư nợ BIDV, tương đương mức giới hạn nội bộ mà ngân hàng duy trì trong những năm gần đây.

Trong đó, dư nợ cho vay các chủ đầu tư bất động sản ước khoảng 240.000 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2025.

Riêng dư nợ cho vay mua nhà đạt khoảng 341.000 tỉ đồng, giảm gần 4.000 tỉ đồng so với quý trước.

Trong quý 3, BIDV giải ngân mới khoảng 14.000 tỉ đồng cho vay mua nhà, thấp hơn tổng giá trị trả nợ khoảng 18.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, một phần đáng kể trong số này là các khoản trả nợ trước hạn.

Diễn biến trên phản ánh nhu cầu vay mua nhà chưa phục hồi mạnh trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao và thanh khoản thị trường bất động sản còn hạn chế.

Đáng chú ý hơn, khoảng 65% dư nợ cho vay mua nhà của BIDV vẫn đang trong thời gian hưởng lãi suất ưu đãi, trong khi 35% đã chuyển sang áp dụng lãi suất thả nổi.

Ngân hàng dự kiến có khoảng 62.000 tỉ đồng dư nợ cho vay mua nhà được định giá lại lãi suất trong 12 tháng tới, với mức điều chỉnh khoảng 200-300 điểm cơ bản, tương đương 2-3 điểm phần trăm.

Việc điều chỉnh này có thể giúp BIDV cải thiện lợi suất cho vay, nhưng đồng thời làm gia tăng áp lực trả nợ đối với một bộ phận khách hàng, đặc biệt khi các khoản vay bước qua giai đoạn ưu đãi lãi suất ban đầu.

Theo thông tin từ MBS, BIDV ghi nhận nợ xấu trong danh mục cho vay mua nhà tăng khi các chương trình ưu đãi giai đoạn 2023-2025 dần hết hiệu lực.

Tuy nhiên, báo cáo không nêu cụ thể quy mô nợ xấu phát sinh từ nhóm khách hàng này.

Trước diễn biến trên, BIDV đã điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản giải ngân mới nhằm hỗ trợ nhu cầu tín dụng.

Đối với lĩnh vực bất động sản, ngân hàng tiếp tục định hướng kiểm soát tỉ trọng dư nợ trong tổng danh mục, đồng thời ưu tiên cấp vốn cho các dự án có dòng tiền rõ ràng và khả năng tiêu thụ tốt.

BIDV đánh giá những khó khăn hiện tại của thị trường bất động sản mang tính ngắn và trung hạn. Về dài hạn, nhu cầu nhà ở thực cùng với việc phát triển hạ tầng giao thông được kỳ vọng sẽ tạo động lực hỗ trợ thị trường.

Lợi nhuận BIDV tăng mạnh Trong quý 3-2026, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.579 tỉ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng trưởng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 29.483 tỉ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, trong khi các nguồn thu ngoài lãi chưa ghi nhận sự phục hồi đáng kể.