Các khoản nợ xấu được ngân hàng dồn dập rao bán - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bình Thạnh vừa thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Lê Hải Trà tại Agribank Chi nhánh Phan Đình Phùng.

Theo thông báo, khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 28-4-2023 giữa ông Lê Hải Trà (sinh ngày 13-8-1974, từng là lãnh đạo HoSE) và Agribank Chi nhánh Phan Đình Phùng, đơn vị trực thuộc Agribank Chi nhánh Bình Thạnh.

Tính đến hết ngày 28-10-2026, tổng giá trị ghi sổ của khoản nợ là hơn 12,4 tỉ đồng, trong đó dư nợ gốc gần 9,2 tỉ đồng và nợ lãi hơn 3,2 tỉ đồng.

Agribank đưa ra mức giá khởi điểm đấu giá khoản nợ hơn 12,47 tỉ đồng, tương đương tổng dư nợ ghi sổ tại thời điểm trên. Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 29-10-2026 cho đến khi khoản nợ được thanh toán đầy đủ.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là căn hộ B25.03 tại chung cư Hoàng Anh River View, số 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP.HCM.

Căn hộ có diện tích sàn 272,8m², thuộc dự án chung cư được xây dựng trên khu đất rộng hơn 14.708m², có mục đích sử dụng đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

Theo thông tin Agribank công bố, tài sản đứng tên bà Lê Thị Hòa, người đã qua đời ngày 30-12-2023. Ông Lê Hải Trà là người thừa kế theo pháp luật của bà Hòa, tuy nhiên đến nay chưa hoàn tất thủ tục nhận thừa kế theo quy định.

Liên quan đến khoản nợ, Agribank cho biết đã khởi kiện ông Lê Hải Trà để giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng.

Ngày 20-5-2026, Tòa án nhân dân khu vực 5, TP.HCM đã giải quyết vụ án theo bản án sơ thẩm số 1709/2026/DS-ST. Hiện ngân hàng đang thực hiện yêu cầu thi hành án tại Cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM.

Agribank cho biết khoản nợ được bán theo nguyên trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm bán, theo phương thức "có sao bán vậy". Giá trị ghi sổ có thể thay đổi tại thời điểm dự kiến đưa khoản nợ ra đấu giá.

Theo thông báo, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các tổ chức hành nghề đấu giá kéo dài từ ngày 17 đến hết ngày 20-11-2026 tại Agribank Chi nhánh Bình Thạnh, số 347-349-351 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM.