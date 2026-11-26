Hiện trường vụ nổ lớn ở kho dầu Bangchak - Ảnh: KHAOSOD

Theo Hãng tin AFP, sức ép từ vụ nổ mạnh đến mức khiến cửa nhà của các phóng viên hãng tin này, cách hiện trường vài km, rung chuyển.

Ngay sau sự việc, Văn phòng quận Bang Na (thuộc Bangkok) phát đi cảnh báo trên trang Facebook, yêu cầu người dân ở khu vực lân cận nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lập tức sơ tán để bảo đảm an toàn.

“Đã xảy ra một vụ nổ tại kho dầu Bangchak. Để bảo đảm an toàn, người dân ở khu vực lân cận được khuyến cáo lập tức sơ tán khỏi khu vực” - thông báo nêu rõ.

Kho dầu Bangchak nằm ở phía đông Bangkok, do tập đoàn năng lượng Bangchak Corporation của Thái Lan vận hành.

Theo ghi nhận của AFP, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc cao phía trên khu vực kho dầu, tiếp đó là những cột khói đen dày đặc lan rộng, bao phủ một phần vùng trời của thủ đô Thái Lan.

Tiếng còi xe cứu hộ liên tục vang lên khi các phương tiện khẩn cấp được điều động đến hiện trường.

Cập nhậ đến 16h26 (theo giờ VN), theo báo Khaosod, vụ việc khiến 8 người bị thương, trong đó 6 người đã được đưa đến bệnh viện, 2 người vẫn còn tại hiện trường. Giới chức địa phương cho biết tình hình đã được kiểm soát.