Ảnh chụp màn hình các bài đăng sai sự thật lan truyền trên mạng - Ảnh: AFP

Hình ảnh nước đóng chai, thực phẩm đóng hộp và pin dự phòng đang tràn ngập mạng xã hội khi người tiêu dùng tại nhiều quốc gia ồ ạt tích trữ vật tư khẩn cấp trước làn sóng thuyết âm mưu ngày tận thế về nguy cơ bùng phát chiến tranh thế giới.

Khuyến nghị dự trữ 72 giờ bị gắn với tin đồn chiến tranh

Trước đó, nhằm ứng phó với tình trạng thời tiết cực đoan gia tăng cũng như các cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine và Iran, Chính phủ Anh và Nhật Bản gần đây khuyến nghị các hộ gia đình kiểm tra tủ dự trữ để bảo đảm có đủ nhu yếu phẩm tối thiểu cho 3 ngày, từ thực phẩm khô, sữa công thức cho trẻ nhỏ đến bộ sơ cứu y tế.

Tuy nhiên, những hướng dẫn phòng ngừa thảm họa thông thường này nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy đồn đoán thất thiệt trên không gian mạng, làm gia tăng tâm lý bất an và kích hoạt làn sóng mua sắm hoảng loạn.

Nhiều người dùng mạng xã hội tại Mỹ, châu Âu và châu Á đã gán ghép các khuyến nghị trên với hàng loạt sự cố gián đoạn công nghệ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và ứng dụng ngân hàng, qua đó suy đoán rằng một cuộc xung đột toàn cầu mới sắp xảy ra.

Đội ngũ kiểm chứng của Hãng tin AFP đã bác bỏ nhiều thông tin sai lệch lan truyền bằng nhiều ngôn ngữ. Trong đó, một tin đồn tại Úc cho rằng nước này ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, dựa trên nội dung một cuộc phỏng vấn của Hội Chữ thập đỏ bị trích dẫn sai lệch.

Những thông tin tương tự cũng lan truyền tại Malaysia và Hàn Quốc, dù giới chức hai nước không ban hành chỉ thị mới về tích trữ khẩn cấp. Trong các hội nhóm sinh tồn trực tuyến, nhiều thành viên đăng hình ảnh kho dự trữ chất đầy yến mạch, đậu khô và thực phẩm đóng hộp.

Theo dữ liệu do Công ty đầu tư Mizuho Securities chia sẻ, tâm lý lo ngại đã đẩy doanh số các mặt hàng vật tư khẩn cấp tại hệ thống bán lẻ Costco tăng mạnh. Đơn vị này dự báo các chuỗi siêu thị lớn khác như Walmart và Sam's Club cũng có thể ghi nhận xu hướng tương tự.

Tại Anh, truyền thông địa phương cho biết doanh số thực phẩm đóng hộp của chuỗi siêu thị Iceland từng tăng đột biến 40% trong thời gian ngắn vào cuối tháng 10, sau khi London phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về khả năng tự ứng phó với khủng hoảng mang tên Be Ready ngày 22-10.

Chiến dịch này tiếp nối Chiến lược Liên minh Sẵn sàng của Liên minh châu Âu (EU) và các hướng dẫn tương tự tại Pháp, Ireland, Hà Lan. Mục tiêu chung là giúp người dân có đủ nhu yếu phẩm để tự xoay xở trong 72 giờ đầu tiên sau thảm họa.

Tích trữ quá mức có thể gây thiếu hụt, đẩy giá hàng hóa

Lý giải hiện tượng trên, phó giáo sư truyền thông Yotam Ophir tại Đại học Buffalo (Mỹ) cho rằng thông tin sai lệch thường bùng phát trong những khoảng trống thông tin, khi người dân chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về rủi ro và biện pháp ứng phó của chính phủ, từ đó tự đưa ra những cách lý giải riêng.

Trong khi đó, phó giáo sư khoa học thảm họa Sojin Jang tại Đại học Nebraska ở Omaha nhận định việc các khuyến nghị dự trữ được công bố cùng thời điểm với những phát biểu quân sự và xung đột quốc tế dễ khiến người dân suy diễn. Tuy nhiên, các hướng dẫn này xuất phát từ nhu cầu ứng phó thực tế trước thiên tai cực đoan và nguy cơ tấn công mạng.

Theo bà Jang, việc mỗi gia đình chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm sẽ giúp lực lượng cứu hộ tập trung hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn thương. Ngược lại, tích trữ quá mức có thể gây lãng phí, thiếu hụt hàng hóa cục bộ và đẩy giá tăng, ảnh hưởng nhiều nhất đến người cao tuổi, hộ thu nhập thấp và người khuyết tật.

Báo cáo của Văn phòng Giảm thiểu rủi ro thiên tai Liên hợp quốc (UNDRR) ước tính thiệt hại toàn cầu do thảm họa vượt 2.300 tỉ USD mỗi năm, trong đó khoảng 95% tổn thất kinh tế trực tiếp bắt nguồn từ thiên tai như động đất và hạn hán.

Trong bối cảnh nguồn lực ứng phó khủng hoảng ngày càng thu hẹp, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cảnh báo thông tin về các cuộc khủng hoảng đang ngày càng bị thao túng và bóp méo.