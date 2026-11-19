Song Wat Road nằm bên sông Chao Phraya, thuộc khu Chinatown của Bangkok - Ảnh: PASSPORT AND STAMPS

Theo Đài CNN, danh sách do Time Out bình chọn dựa trên đề cử từ mạng lưới biên tập viên địa phương và các chuyên gia tại nhiều thành phố. Các tuyến phố tại London (Anh), Buenos Aires (Argentina), Helsinki (Phần Lan) và Singapore lần lượt giữ những vị trí tiếp theo.

Bangkok có tuyến phố tuyệt vời và độc đáo nhất thế giới 2026

Grace Beard, biên tập viên Time Out, cho biết các tuyến phố tuyệt vời được định nghĩa là nơi người dân địa phương thực sự muốn dành thời gian. Những nơi này có bản sắc riêng, các doanh nghiệp độc lập, sự kiện hoặc lễ hội đặc trưng mà du khách khó tìm thấy ở nơi khác.

Để xây dựng bảng xếp hạng năm nay, các biên tập viên và chuyên gia địa phương của Time Out đề cử những con phố nổi bật tại thành phố mà họ sinh sống.

Các địa điểm được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như ẩm thực, đồ uống, mua sắm, đời sống về đêm, hoạt động đường phố, cộng đồng và những doanh nghiệp địa phương độc đáo.

Song Wat Road nằm bên sông Chao Phraya, thuộc khu Chinatown của Bangkok. Đây từng là khu vực thương mại với các nhà kho và hoạt động buôn bán truyền thống. Hiện nay, tuyến phố trở thành một trung tâm sáng tạo.

CNN Travel dẫn lời Karla Cripps, người đã sống tại Thái Lan hơn 20 năm, cho biết cô không bất ngờ khi Song Wat Road đứng đầu. Theo Cripps, trong những năm gần đây, nhiều doanh nhân sáng tạo đã cải tạo các nhà phố và nhà kho cũ, mang lại diện mạo mới cho khu vực, trong khi các cơ sở kinh doanh truyền thống vẫn tiếp tục hoạt động.

Du khách có thể tìm thấy nhiều loại hình kinh doanh trên tuyến phố này, từ bánh bao hấp kiểu Triều Châu truyền thống tại Gu Long Bao, một cơ sở có lịch sử hàng thế kỷ, đến các món Thái đầy tính sáng tạo, cùng các cửa hàng thời trang. Sức hút của Song Wat Road cũng khiến nơi đây ngày càng đông đúc.

Một quán ăn Việt Nam ở tuyến phố của Bangkok - Ảnh: PASSPORT AND STAMPS

Các địa điểm được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như ẩm thực, đồ uống, mua sắm, đời sống về đêm, hoạt động đường phố, cộng đồng và những doanh nghiệp địa phương độc đáo - Ảnh: PASSPORT AND STAMPS

Bản đồ tuyến phố được treo ở khắp mọi nơi cho du khách tham khảo - Ảnh: PASSPORT AND STAMPS

Hướng đến những tuyến phố ít quen thuộc

Bảng xếp hạng năm 2026 được xây dựng với nỗ lực "tôn vinh những điểm đến nằm ngoài tuyến du lịch quen thuộc".

Ví dụ, Tokyo không xuất hiện trong danh sách, trong khi Kyoto và Fukuoka của Nhật Bản lần lượt có Sanjo-dori ở vị trí 13 và Oyafuko Street ở vị trí 25. Mục tiêu là khuyến khích du khách tìm đến những khu vực khác và khám phá các tuyến phố tạo nên bản sắc riêng của từng thành phố.

Trong 28 địa điểm, tuyến phố Golborne Road ở London đứng thứ hai, Fernández de Enciso tại Buenos Aires đứng thứ ba, Vaasankatu ở Helsinki đứng thứ tư và Neil Road ở Singapore đứng thứ năm. Boulevard Saint-Laurent ở Montreal (Canada) đứng thứ sáu, Upper Lascar Row ở Hong Kong thứ bảy và Beach Street ở George Town (Malaysia) thứ chín.

Theo Time Out, những con phố được lựa chọn đại diện cho nhiều dạng đời sống đô thị, từ các tuyến phố mua sắm, khu phố sáng tạo, đường ven biển đến những không gian dành cho cộng đồng và các tuyến phố đi bộ.

Điểm chung là đây được xem là những nơi người dân muốn ăn uống, mua sắm, khám phá và dành thời gian tại thời điểm hiện nay.