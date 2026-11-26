Hiện trường vụ xe bồn chở nhiên liệu bốc cháy dữ dội ở Ai Cập ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 25-11, một xe bồn chở nhiên liệu gặp tai nạn và phát nổ, gây cháy lớn trên đường vành đai tại quận Al-Warraq (thành phố Giza, Ai Cập). Theo Hãng tin Reuters, tuyến đường này bao quanh khu vực đô thị Cairo mở rộng.

Chiếc xe bồn đang lưu thông bất ngờ chệch khỏi đường, đâm vào vật cản rồi phát nổ. Lửa bùng lên dữ dội, kéo theo cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực. Ít nhất 27 phương tiện, gồm ô tô và xe máy, bị thiêu rụi.

Lực lượng cứu hộ phải đưa nhiều người ra khỏi các phương tiện gặp nạn. Bộ Y tế Ai Cập cho hay đã huy động 39 xe cứu thương.

Theo báo Al-Ahram, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ người bị thương và gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar trực tiếp theo dõi công tác ứng phó, đồng thời yêu cầu các bệnh viện gần hiện trường nâng mức sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu.

Trước đó cùng ngày, Al-Ahram đưa tin lực lượng phòng vệ dân sự đã khống chế được đám cháy bùng phát từ một xe bồn chở sản phẩm dầu mỏ trên đường vành đai tại Al-Warraq.

Giới chức Ai Cập chưa công bố nguyên nhân vụ hỏa hoạn và đã mở cuộc điều tra. Cơ quan chức năng cũng đang xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân bị bỏng nặng, không thể nhận dạng bằng cách thông thường.