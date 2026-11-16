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Hỏa hoạn thiêu rụi dãy nhà 4 tầng ở Phuket, ít nhất 11 người thiệt mạng

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Hỏa hoạn tại cơ sở cho thuê xe máy ở Phuket (Thái Lan) khiến 11 người chết, 38 người bị thương do ngạt khói. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm người mắc kẹt.

Cháy lớn dãy nhà cao 4 tầng ở Thái Lan, 11 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy năm tòa nhà cao bốn tầng ở Thái Lan khiến 11 người thiệt mạng - Ảnh: THAI ENQUIRER

Theo báo Khaosod, ngày 16-11, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cơ sở kinh doanh cho thuê xe máy ở khu vực Patong, đảo Phuket (Thái Lan), khiến ít nhất 11 người chết, 38 người bị thương do ngạt khói và làm hư hại năm tòa nhà cao bốn tầng. Lực lượng cứu hộ hiện vẫn khẩn trương tìm kiếm những người còn mắc kẹt bên trong.

Vụ cháy được trình báo vào khoảng 3h20 tại khu vực gần trụ bơm xăng tự động dùng tiền xu, bên ngoài một cửa hàng cho thuê xe máy nằm trong con hẻm nối với đường Phang Mueang Sai Kor, khu Patong, huyện Kathu.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa thuộc chính quyền đô thị Patong, các tình nguyện viên cứu hộ cùng đội ngũ y tế của Bệnh viện Patong nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, ngọn lửa đang lan nhanh qua tòa nhà thương mại được sử dụng làm nơi mua bán và cho thuê xe máy, kèm theo cột khói đen dày đặc bốc cao.

Cháy lớn dãy nhà cao 4 tầng ở Thái Lan, 11 người chết - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy - Ảnh: KHAOSOD

Năm xe chữa cháy được huy động để khống chế đám cháy. Sau khoảng 40-50 phút, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, các tia lửa điện vẫn tiếp tục lóe lên ngắt quãng, buộc lực lượng cứu hỏa phải túc trực kiểm tra và đảm bảo an toàn tại hiện trường.

Vụ hỏa hoạn làm hư hại năm tòa nhà thương mại cao bốn tầng liền kề cùng nhiều xe máy đang đỗ tại cơ sở kinh doanh.

Một nhân chứng cho biết đang nằm xem điện thoại bên trong tòa nhà thì nghe thấy những âm thanh bất thường báo hiệu có cháy. Không xác định được ngọn lửa bắt nguồn từ đâu, người này vội chạy xuống cầu thang thoát ra ngoài khi khói bắt đầu bao trùm toàn bộ tòa nhà.

Ông Chalermpong Saengdee, nghị sĩ Quốc hội thuộc khu vực bầu cử số 2 tỉnh Phuket của Đảng Nhân dân, đã đến thị sát hiện trường. Ông nêu rõ kết quả điều tra sơ bộ nhận định một trạm biến áp đã phát nổ, sau đó lửa bén sang các thùng chứa nhiên liệu tại cửa hàng cho thuê xe máy.

Theo báo cáo, có 38 người bị thương do ngạt khói. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong khi lực lượng cứu nạn tiếp tục rà soát bên trong tòa nhà sau khi nhận được thông tin một số người vẫn có thể đang mắc kẹt.

Nhà chức trách cũng đang xác minh danh tính các nạn nhân và thống kê chính xác số người lưu trú tại những căn nhà bị ảnh hưởng.

Hỏa hoạn thiêu rụi dãy nhà 4 tầng ở Phuket, ít nhất 11 người thiệt mạng - Ảnh 4.Cháy cỏ trong diễn tập quân sự, 5 binh sĩ Canada thiệt mạng

Vụ cháy cỏ bất ngờ quét qua đội hình diễn tập tại căn cứ quân sự Canada hồi tháng trước khiến năm binh sĩ thiệt mạng, 24 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: cháy tiểu khu Patong Thái Lan

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