Cháy cỏ trong diễn tập quân sự, 5 binh sĩ Canada thiệt mạng

Các binh sĩ đóng quân tại căn cứ Lực lượng Canada Wainwright giương cờ Trung đoàn của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh hạng nhẹ Canada Công chúa Patricia - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, ngày 14-11, Lực lượng Vũ trang Canada thông báo thêm một binh sĩ nước này thiệt mạng do bị thương trong vụ cháy cỏ quét qua đội hình quân nhân hồi tháng trước, qua đó nâng số người tử vong trong vụ việc lên năm người.

Thông báo của quân đội xác nhận binh nhì William Douglas Dal Bianco qua đời ngày 13-11 tại một bệnh viện ở tỉnh Ontario, nơi anh được điều trị kể từ sau vụ hỏa hoạn ngày 17-10 tại căn cứ Lực lượng Canada Wainwright, tỉnh Alberta.

Thời điểm xảy ra sự cố, khoảng 84 binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh hạng nhẹ Canada Công chúa Patricia đang tập tấn công tại căn cứ ở phía đông nam thành phố Edmonton.

Gió lớn đã thổi bùng ngọn lửa từ một đám cháy cỏ, ập thẳng vào đội hình. Tính đến ngày 14-11, vẫn còn 24 binh sĩ đang điều trị tại bệnh viện.

"Binh nhì Dal Bianco và các đồng đội của anh đã huấn luyện để bảo vệ Canada. Với cả một tương lai tươi sáng phía trước, họ đã chọn cách bảo vệ tương lai của chúng ta. Đó chính là tinh thần phụng sự", Thủ tướng Mark Carney viết trên mạng xã hội.

Ông nhận định đây là một trong những thảm kịch thời bình tồi tệ nhất của quân đội Canada ngay trên lãnh thổ nước này.

Bốn quân nhân thiệt mạng trước đó gồm binh nhì Shaun Farrell (23 tuổi, quê Prince Albert, tỉnh Saskatchewan), binh nhì Aidan Goulding (23 tuổi, ở North Vancouver, tỉnh British Columbia), binh nhì Hayden Lykkemark (19 tuổi, ở Langley, tỉnh British Columbia) và trung sĩ Morgan Wong (26 tuổi, ở Edmonton).

Hiện cảnh sát quân sự đang điều tra vụ cháy. Ngoài ra, một hội đồng điều tra quân sự độc lập sẽ xem xét toàn bộ diễn biến thảm kịch và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa sự cố tương tự trong tương lai.