Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại nhà máy bánh kẹo Fonusa Agung Mulia ở huyện Serang, tỉnh Banten, Indonesia rạng sáng 22-11 - Ảnh: AFP



Theo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, đám cháy bùng phát vào chiều 21-11 tại nhà máy Fonusa Agung Mulia, thuộc huyện Serang, cách thủ đô Jakarta khoảng 50 km.

Hình ảnh truyền hình ghi lại trong đêm cho thấy lửa bao trùm một phần nhà máy, trong khi một số đoạn mái nhà đã bị sập.

Đến ngày 22-11, nhiều khu vực bên trong cơ sở này vẫn còn cháy, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ông Rizky Dwianto, quan chức cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 36 người vẫn mất tích.

Ngoài ra, 4 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế gần hiện trường.

Lực lượng cứu hộ hiện đang nỗ lực triển khai tìm kiếm, đồng thời ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhân viên làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng Indonesia điều tra, làm rõ.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy lửa bao trùm nhà máy Fonusa Agung Mulia - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ kiểm tra khu vực bị thiêu rụi trong nhà máy - Ảnh: AFP

Nhân viên cứu hộ đưa túi đựng thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy - Ảnh: AFP

Nhân viên cứu hộ xử lý túi đựng thi thể nạn nhân sau vụ cháy - Ảnh: REUTERS

Khói bốc lên từ nhà máy Fonusa Agung Mulia chiều 21-11 - Ảnh: X/ARACISOYO

