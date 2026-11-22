Theo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, đám cháy bùng phát vào chiều 21-11 tại nhà máy Fonusa Agung Mulia, thuộc huyện Serang, cách thủ đô Jakarta khoảng 50 km.
Hình ảnh truyền hình ghi lại trong đêm cho thấy lửa bao trùm một phần nhà máy, trong khi một số đoạn mái nhà đã bị sập.
Đến ngày 22-11, nhiều khu vực bên trong cơ sở này vẫn còn cháy, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Ông Rizky Dwianto, quan chức cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 36 người vẫn mất tích.
Ngoài ra, 4 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế gần hiện trường.
Lực lượng cứu hộ hiện đang nỗ lực triển khai tìm kiếm, đồng thời ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhân viên làm nhiệm vụ tại hiện trường.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng Indonesia điều tra, làm rõ.
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