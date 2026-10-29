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Thảm kịch ở Pakistan: Bình oxy trên xe cứu thương phát nổ, ít nhất 10 người thiệt mạng

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ nổ bình oxy trên một xe cứu thương đang đậu tại cơ sở y tế, ở miền nam Pakistan.

Thảm kịch ở Pakistan: Bình oxy trên xe cứu thương phát nổ, ít nhất 10 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy xe cứu thương ở huyện Tharparkar, Pakistan ngày 28-10 - Ảnh: DAWN

Theo Hãng tin AP, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h40 tối 28-10 (giờ địa phương), khi chiếc xe cứu thương đang đậu trong khuôn viên một cơ sở y tế ở huyện Tharparkar, tỉnh Sindh.

Ông Habibullah, đại diện lực lượng cứu hộ Rescue 1122, cho hay vào thời điểm đó, các nhân viên y tế đang chuẩn bị chuyển một sản phụ vừa sinh con lên xe để đưa đến bệnh viện khác.

Báo Dawn dẫn lời ông Hameed Jagirani, một quan chức địa phương, cho biết sản phụ vừa sinh một bé trai nhưng gặp biến chứng sau phẫu thuật, nên cần chuyển viện để điều trị.

Tuy nhiên trong lúc nhân viên y tế chuẩn bị cung cấp oxy cho sản phụ thì bình oxy bất ngờ phát nổ, khiến chiếc xe cứu thương bốc cháy dữ dội.

Theo Cảnh sát trưởng huyện Tharparkar Arif Aziz, các nạn nhân thiệt mạng bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người thân của cô này.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và được các đài truyền hình đăng tải cho thấy chiếc xe cứu thương chìm trong biển lửa, trong khi một cánh cửa vẫn mở.

Sau vụ cháy, chiếc xe chỉ còn trơ khung cháy đen bên ngoài tòa nhà. Nhiều người cũng đã tập trung tại hiện trường vụ việc.

Trước thảm kịch, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục.

Ông đồng thời yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ và tăng cường các biện pháp an toàn nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn.

Ngày 29-10, Thủ hiến tỉnh Sindh Syed Murad Ali Shah thông báo sẽ hỗ trợ 2 triệu rupee Pakistan (khoảng 188 triệu đồng) cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng. 

Thảm kịch ở Pakistan: Bình oxy trên xe cứu thương phát nổ, ít nhất 10 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Sau vụ cháy, chiếc xe chỉ còn trơ khung cháy đen - Ảnh: EXPRESS

Đây không phải lần đầu một cơ sở y tế tại Pakistan xảy ra sự cố nghiêm trọng gây thương vong lớn. Hồi tháng 8, một vụ cháy do máy điều hòa phát nổ tại khu chăm sóc trẻ sơ sinh thuộc Viện Khoa học y tế Pakistan ở Islamabad đã khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng.

Em bé duy nhất được cứu sống trong vụ hỏa hoạn cũng qua đời vài tuần sau đó, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 15.

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Chiếc xe buýt chở học sinh bất ngờ bốc cháy ở tỉnh Uthai Thani, miền bắc Thái Lan, khiến 22 học sinh và 3 giáo viên thiệt mạng.

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    Chủ đề: cháy nổ bình oxy Pakistan

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