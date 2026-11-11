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Mỹ: Xe lao vào đám đông, tông loạt hàng quán khiến 3 người chết

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Một chiếc xe lao lên vỉa hè, tông vào đám đông và hàng quán gần ga tàu điện ngầm ở Los Angeles đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Mỹ: Xe lao vào đám đông, tông loạt hàng quán khiến 3 người chết - Ảnh 1.

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, vụ việc xảy ra ngay khoảng 18h ngày 10-11 (giờ địa phương), đúng vào giờ cao điểm tại một giao lộ đông đúc ở khu North Hollywood, thành phố Los Angeles, bang California.

Một chiếc xe SUV màu trắng bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào nhóm người đi bộ và các quầy bán thức ăn đường phố bên ngoài ga tàu điện ngầm.

Sở Cảnh sát và Sở Cứu hỏa Los Angeles xác nhận 3 người đã tử vong tại hiện trường. Hai người đi bộ khác cùng tài xế chiếc xe được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Đại úy Warner Castillo thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết tài xế là một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Khi được đưa ra khỏi xe, người này vẫn có thể nói chuyện nhưng trong tình trạng bị sốc.

Hiện nhà chức trách chưa xác định được nguyên nhân vụ việc và không loại trừ khả năng đây là hành động cố ý.

"Chúng tôi chưa biết đây là hành động cố ý hay chỉ là một vụ tai nạn", ông Castillo phát biểu tại cuộc họp báo.

Anh Luis Luna-Guzman, nhân viên một quầy bán bánh hamburger gần hiện trường, kể rằng anh nghe thấy một tiếng động lớn trước khi nhìn thấy nhiều người nằm trên mặt đất, xung quanh vương vãi thức ăn và cốc uống nước.

Khi chạy đến gần, anh phát hiện một phụ nữ nằm cạnh khu vực để xe đạp, với khuôn mặt, tay và chân đầy máu.

"Tôi nói với cô ấy rằng: 'Đừng cử động, lực lượng cứu hộ đang đến'", anh kể lại.

Nhân chứng này cũng nhìn thấy thi thể một phụ nữ gần đó và một phụ nữ khác nằm bất động trên cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass bày tỏ đau buồn trước vụ việc, đồng thời cho biết chính quyền thành phố đang phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý hậu quả.

Cảnh sát trưởng Los Angeles Jim McDonnell cho biết nhà chức trách sẽ rà soát các đoạn video giám sát trong khu vực để làm rõ diễn biến vụ việc.

Theo Cơ quan Giao thông đô thị hạt Los Angeles, một lối vào ga tàu điện ngầm đã tạm thời đóng cửa, song hoạt động của các tuyến xe buýt và tàu điện ngầm vẫn được duy trì.

- Ảnh 3.Xe buýt tông liên hoàn 32 phương tiện ở Hàn Quốc, 57 người bị thương

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe buýt không vi phạm nồng độ cồn tại thời điểm xảy ra tai nạn. Ông khai rằng hệ thống phanh đã không hoạt động.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: tai nạn xe xe tông Los Angeles

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