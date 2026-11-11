Xe buýt tông liên hoàn 32 phương tiện ở Hàn Quốc, 57 người bị thương

Xe buýt bị hư hỏng sau khi đâm vào nhiều phương tiện tại quận Bundang, thành phố Seongnam, Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Cơ quan Cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc cho biết một chiếc xe buýt công cộng đã mất kiểm soát và đâm liên hoàn vào nhiều phương tiện tại quận Bundang (thành phố Seongnam, phía nam thủ đô Seoul), khiến chín người bị thương nặng và 48 người khác bị thương nhẹ.

Dẫn lời các nhân chứng, cơ quan này thông tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h34 ngày 11-11. Chiếc xe buýt đã tông vào hàng loạt phương tiện, trong đó có một số xe đang dừng chờ đèn đỏ, rồi đâm vào dải phân cách. Tổng cộng 32 phương tiện bị ảnh hưởng, gồm bốn xe buýt, một xe tải và 27 xe ô tô.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần đầu chiếc xe buýt bị biến dạng hoàn toàn, nằm gác lên dải phân cách, xung quanh là nhiều xe ô tô hư hỏng nặng.

Lực lượng cứu hỏa đã điều động 88 nhân viên cùng 33 xe chuyên dụng đến hiện trường, đồng thời lập một trạm y tế khẩn cấp để sơ cứu tại chỗ.

Theo Đài KBS, tài xế xe buýt (khoảng 60 tuổi) cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định người này không vi phạm nồng độ cồn tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Làm việc với cảnh sát, tài xế cho biết hệ thống phanh của xe không hoạt động. Các điều tra viên đang trích xuất dữ liệu từ hộp đen của các phương tiện liên quan và camera giám sát trong khu vực để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.