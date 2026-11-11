Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Xe buýt tông liên hoàn 32 phương tiện ở Hàn Quốc, 57 người bị thương

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe buýt không vi phạm nồng độ cồn tại thời điểm xảy ra tai nạn. Ông khai rằng hệ thống phanh đã không hoạt động.

Hàn Quốc: Tai nạn liên hoàn 32 xe khiến 9 người bị thương nặng - Ảnh 1.

Xe buýt bị hư hỏng sau khi đâm vào nhiều phương tiện tại quận Bundang, thành phố Seongnam, Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Cơ quan Cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc cho biết một chiếc xe buýt công cộng đã mất kiểm soát và đâm liên hoàn vào nhiều phương tiện tại quận Bundang (thành phố Seongnam, phía nam thủ đô Seoul), khiến chín người bị thương nặng và 48 người khác bị thương nhẹ.

Dẫn lời các nhân chứng, cơ quan này thông tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h34 ngày 11-11. Chiếc xe buýt đã tông vào hàng loạt phương tiện, trong đó có một số xe đang dừng chờ đèn đỏ, rồi đâm vào dải phân cách. Tổng cộng 32 phương tiện bị ảnh hưởng, gồm bốn xe buýt, một xe tải và 27 xe ô tô.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần đầu chiếc xe buýt bị biến dạng hoàn toàn, nằm gác lên dải phân cách, xung quanh là nhiều xe ô tô hư hỏng nặng. 

Lực lượng cứu hỏa đã điều động 88 nhân viên cùng 33 xe chuyên dụng đến hiện trường, đồng thời lập một trạm y tế khẩn cấp để sơ cứu tại chỗ.

Theo Đài KBS, tài xế xe buýt (khoảng 60 tuổi) cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định người này không vi phạm nồng độ cồn tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Làm việc với cảnh sát, tài xế cho biết hệ thống phanh của xe không hoạt động. Các điều tra viên đang trích xuất dữ liệu từ hộp đen của các phương tiện liên quan và camera giám sát trong khu vực để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Xe buýt tông liên hoàn 32 phương tiện ở Hàn Quốc, 57 người bị thương - Ảnh 3.Mỹ: Tài xế co giật, thanh niên lao lên xe buýt mất lái, cứu gần 20 học sinh trong gang tấc

Tại bang Minnesota (Mỹ), Ebro Ahmed, 27 tuổi, đã kịp thời xử lý tình huống thót tim, ngăn chiếc xe buýt chở gần 20 học sinh tiếp tục lao đi sau khi tài xế gặp sự cố sức khỏe.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
XUÂN THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe buýt Hàn Quốc

    Dòng sự kiện: Tai nạn giao thông

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất