Mỹ: Tài xế co giật, thanh niên lao lên xe buýt mất lái, cứu gần 20 học sinh trong gang tấc

Khoảnh khắc Ebro Ahmed lao lên xe buýt cứu các em nhỏ khi tài xế gặp sự cố sức khỏe khẩn cấp - Ảnh: KSTP/ABC NEWS

“Tôi thực sự thấy mình có trách nhiệm phải làm điều đó, nhất là khi sự an toàn của các em nhỏ đang bị đe dọa. Ngay cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống, tôi vẫn thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng” - anh Ahmed chia sẻ với Đài ABC News.

Camera giám sát tại cửa hàng tiện lợi Ya Bricks Snacks and Tobacco tại khu vực đã ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày 19-10. Thời điểm đó, Ahmed đang đứng bên ngoài cửa hàng thì phát hiện một chiếc xe buýt chở học sinh lao qua, cửa lên xuống vẫn mở toang.

Nhìn vào bên trong, anh nhận thấy tài xế dường như đang lên cơn co giật. Nhận ra các em nhỏ có thể gặp nguy hiểm, Ahmed lập tức chạy theo, nhảy lên xe và kéo phanh tay, ngăn chiếc xe tiếp tục lao đi.

Anh Ahmed nhớ lại, lúc đó có em nhỏ la hét vì hoảng sợ, nhưng cũng có em cố giữ bình tĩnh. Hai nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu đã giúp anh rất nhiều. Anh đưa điện thoại và kính mắt cho một em cầm hộ để rảnh tay xử lý tình huống.

Điều bất ngờ là Ahmed cho biết bộ phim truyền hình y khoa dài tập Grey's Anatomy đã giúp anh giữ bình tĩnh trong thời khắc căng thẳng.

“Bộ phim cho bạn thấy cách xử lý những tình huống mà bạn không bao giờ nghĩ sẽ gặp phải. Những kỹ năng và kinh nghiệm đó có thể hữu ích trong suốt cuộc đời” - anh chia sẻ.

Đại diện Học khu Saint Paul Public Schools xác nhận tài xế xe buýt đã gặp sự cố y tế khẩn cấp. Lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Rất may, không có ai bị thương.

Các học sinh sau đó được chuyển sang một xe buýt khác để về nhà an toàn. Ngày hôm sau, các chuyên viên tâm lý học đường cũng thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần cho những em có mặt trên chuyến xe.

Theo người phát ngôn của học khu, tài xế đã xuất viện và đang nghỉ ngơi tại nhà.