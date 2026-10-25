Xe buýt đang chạy đi sửa bốc cháy dữ dội

Chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sáng 25-10, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, TP Đà Nẵng, cho biết vụ cháy xe buýt xảy ra trên địa bàn vào tối 24-10 không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình chữa cháy và xử lý hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 24-10, xe buýt đang lưu thông trên đường Thanh Hóa (quốc lộ 40B), đoạn qua phường Hương Trà, theo hướng từ cao tốc xuống biển thì bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng rời khỏi xe và báo tin cho lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng sau đó điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Chiếc xe bị cháy thiệt hại nặng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tại hiện trường, phần lớn thân xe buýt bị thiêu rụi, nhiều vị trí chỉ còn trơ khung sắt, kính cửa sổ vỡ. Các mảnh vỡ và vật liệu cháy vương vãi trên mặt đường.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng, trước khi xảy ra vụ việc, tài xế phát hiện xe bị hỏng nên đang điều khiển phương tiện về để sửa chữa thì bất ngờ xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.