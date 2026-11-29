Bệnh nhi sốc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: BSCC

Ngày 29-11, PGS.TS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1- cho hay trong tháng 11, bệnh viện đã nhận liên tiếp nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết Dengue nặng có tổn thương nhiều cơ quan.

Đặc biệt, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhi 3 tuổi nguy kịch bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng có hội chứng tăng viêm nặng gây suy gan cấp đe dọa tính mạng.

Cụ thể, bệnh nhi là L.P.Q. (3 tuổi, Đồng Tháp) nhập viện ngày 1-11. Trước đó, bé sốt cao liên tục 4 ngày, uống thuốc không giảm nên đến khám tại bệnh viện ở Vĩnh Long. Đến ngày thứ năm, bé bớt sốt nhưng mệt, nôn ói nhiều nên người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trụy mạch, huyết áp khó đo, gan to kèm cô đặc máu nặng.

Ngay lập tức bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, được hỗ trợ hô hấp, chống sốc bằng dung dịch điện giải, cao phân tử và nhanh chóng chuyển đến khoa hồi sức tích cực.

Tại đây, bé tiếp tục được thở NCPAP (thở áp lực dương liên tục qua mũi), chống sốc bằng dung dịch albumin 10% để tránh tổn thương gan, truyền máu và các chế phẩm máu để ổn định đông máu nhưng tình trạng suy hô hấp nặng dần, bệnh nhi được đặt nội khí quản giúp thở.

Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực, bệnh nhi đã ổn định tình trạng hô hấp, huyết động học, chức năng gan, thận và đông máu. Bệnh nhi được cai máy thở, ngưng lọc máu. Hiện tại bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

PGS.TS Phạm Văn Quang khuyến cáo phụ huynh cần chú ý hiện tại bệnh sốt xuất huyết Dengue vẫn còn tăng cao.

Theo báo cáo của Viện Pasteur TP.HCM, bệnh sốt xuất huyết Dengue vẫn còn nhiều trong những tháng cuối năm, có thể tiếp tục kéo dài đến tận đầu năm 2027, nhất là trong thời điểm TP.HCM, các tỉnh Nam Bộ có những cơn mưa trái mùa.

Bệnh sốt xuất huyết Dengue lưu hành quanh năm, thường tăng cao vào mùa mưa, có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp, suy gan thận gây tử vong. Vì vậy bệnh nhi cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Đối với các bệnh nhi bị sốt từ 2-3 ngày trở lên, nhất là khi có kèm các dấu hiệu xuất huyết (chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết, hành kinh...), đau bụng, nôn ói nhiều thì phải nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết.

Phụ huynh cần đưa bệnh nhi đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được xác định chẩn đoán và điều trị thích hợp.